በኢራቅ የሚገኘውን የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች ማህበርን ይተዋወቁ
የእርሶ መሳሪያ ሚዲያ ፕሌይ ባክን ማጫወት ኣልተቻለም።

በኢራቅ እግር ኳስ ደጋፊዎች ማህበር ቁጥር እየበዛ ነው

  • 15 ሴፕቴምበር 2017