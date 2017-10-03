የሁለቱ የቀድሞ ፕሬዝዳንቶች ወግ፡ ኑሮና ጥቅማጥቅም ከርዕሰ ብሔርነት በኋላ
በቀድሞ ሁለት ፕሬዝዳንቶችን መኖሪያ ቤት ተገኝተን ባነጋገርናቸው ወቅት የሚገኙበት የኑሮ ሁኔታ ሰፊ ልዩነት ያለው መሆኑን ለመረዳት አላዳገተንም። በኑሯቸው ብቻም አይደለም፤ ግንኘነታቸውም ያን ያህል እንደኑሯቸው የተራራቀ ነው።
ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት ነበሩ።
አቶ ግርማ ወ/ጊዮርጊስ ደግሞ መንበረ ሥልጣኑንን ከዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ በመቀበል ሃገሪቷን ለ12 ዓመታት በርዕሰ ብሔርነት አገልግለዋል።
ዛሬ ላይ በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ይገኛሉ?
ዶ/ር ነጋሶ ሃገሪቷ የምትመራበት መንገድ ሳያስማማቸው ቀርቶ ስልጣን በራሳቸው ፍቃድ ከለቀቁ አስራ ስድስት ዓመታት አልፈዋል። የመጀመሪያዎቹን አራት ዓመታት መጸህፍት በማንበበ እንዳሳለፉና ከዚያም በኋላ በተለያዩ የማህበራዊና ፖለቲካዊ አንቅስቃሴዎች ውስጥ ለረጅም ዓመታት ንቁ ተሳትፎ እንደነበራቸው ይናገራሉ።
በ 1997 ዓ.ም በተካሄደው ሃገራዊ ምርጫ በግል ዕጩነት የሕዝብ ድምጽ አግኝተው የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል እንደነበሩም ይታወሳል።
ዶ/ር ነጋሶ እንደሚሉት ከሆነ ከሶስት ዓመታት በፊት ከፖለቲካ ፓርቲያቸው ጋር በተፈጠረ አለመግባባት ሙሉ በሙሉ ፖለቲካን እርግፍ አድረገው እንደተዉ ይናገራሉ።
ዶ/ር ነጋሶ እንደነገሩን በአሁኑ ሰዓት ብቸኛው የገቢ ምንጫቸው ለተለያዩ አካላት ስርተው የሚያቀርቧቸው ጥናታዊ ጽሁፎች ናቸው።
በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መንግሥት ዘመን የፓርላማ አባል የነበሩት የቀድሞው ፕሬዝዳንት ግርማ ወ/ጊዮርጊስ አሁንም ቢሮ መግባታቸውን አላቆሙም። በቅርቡ ዘጠና ሁለት ዓመት የሚሞላቸው አቶ ግርማ፤ ''ከፕሬዝዳንትነት በኋላ ላለፉት አራት ዓመታት ሕዝብን ይጠቅማሉ ብዬ ያሰብኳቸውን ሥራዎች ስሰራ ቆይቻለው'' ይላሉ።
''ዲጂታል የሆነ ቤተ-መጻህፍት ለሕዝብ ገንብቻለሁ። ሥልጣን ላይ ከነበርኩበት ወቅት ይልቅ አሁን ብዙ ሥራ እየሰራሁ እንደሆነ ይሰማኛል'' የሚሉት አቶ ግርማ ሆላንድ ኤምባሲ አካባቢ በሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው ቅጥር ግቢ ውስጥ ያሰሩት ቤተ-መጻህፍት በቅርቡ ሥራ እንደሚጀምር ነግረውናል።
ኑሮ ከስልጣን በኋላ
ከሃላፊነት የተነሱ የሀገርና የመንግሥት መሪዎች፣ ከፍተኛ የመንግሥት ኃላፊዎች፣ የምክር ቤት አባሎችና ዳኞች የሚያገኟቸውን መብትና ጥቅሞች ለመወሰን በወጣው በአዋጅ ቁጥር 653/2009 ዓ.ም መሠረት ተሰናባች ፕሬዝዳንቶች የደሞዝ፣ የመኖሪያ ቤትና ቢሮ፣ የጤና አገልግሎት፣ የጥበቃና የመጓጓዣ አገልግሎቶችን ጨምሮ በርካታ ጥቅማጥቀሞችን የማግኘት መብት እዳላቸው ይደነግጋል።
ይሁን እንጂ የቀድሞው ፕሬዝዳንት ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ ከአራት ዓመታት በፊት በፖለቲካ ፓርቲዎች ውስጥ በነበራቸው ቀጥተኛ ተሳትፎ የተነሳ ያገኙት የነበረው ጥቅማጥቅም እንዲቋረጠባቸው መደረጉን ይናገራሉ።
ዶ/ር ነጋሶ በአሁኑ ወቅት ብስራተ ገብርኤል አካባቢ በሚገኝ የመንግሥት ቤት ውስጥ ይኖራሉ። ''ይህን ቤት ለቅቄ እንድወጣ ከአንድም ሁለት ጊዜ ደብዳቤ ተጽፎልኛል። አንድ ቀን መጥተው ከዚህ ቤት ሊያስወጡኝ ይችላሉ'' ይላሉ።
ዶ/ር ነጋሶ የሚኖሩበት ግቢ እጅጉን ጭር ያለ ነው። ምግብ ከምታበስልላቸው የቤት ሰራተኛቸውና የተለያየ ሥራ በመስራት ከሚያግዛቸው አንድ ግለሰብ ውጪ በግቢው ውስጥ ማንም አይታይም። ጀርመናዊቷ ባለቤታቸውም አሁን በሃገር ውስጥ አይገኙም።
ከቤታቸው ጀርባ ያለው የቴኒስ መጫወቻ ሜዳም ሳር በቅሎበት ይታያል።
በሌላ በኩል ደግሞ በቀድሞ ፕሬዝዳንት ግርማ ወ/ጊዮርጊስ መኖሪያ ግቢ ውስጥ 3 መኪኖች ቆመው ይታያሉ። የሚኖሩበት ቅጥር ግቢ እጅ ሰፊ የሚባል ነው። ከጥቂት ዓመታት በፊት ለአቶ ግርማ የቤት ኪራይ ወጪ የሚደረገው የገንዘብ መጠን ትልቅ መነጋገሪያ ሆኖ ነበር።
በዚህ ሰፊ ግቢ ውስጥ የመኖሪያ ቤት፣ ቢሮዎች፣ የመሰብሰቢያ አዳራሾች፣ ቤተ-መጻሓፍት፣ ማዕድ ቤቶች እንዲሁም የሰራተኛ መኖሪያ ክፍሎች ይገኛሉ።
መኖሪያ ቤታቸው 24 ሰዓት ጥበቃ ይደረግለታል። ግቢያቸውም እጅግ ንጹህና ያማረ ነው።
''ምንም የቀረብኝ ነገር የለም። መንግሥት የሚያስፈልገኝን ሁሉ አሟልቶልኛል። በህግ የተሰጠኝን መብት ሙሉ በሙሉ እየተጠቀመኩበት ነው። ከዚህ በላይ ደግሞ ምንም አልፈልግም'' ይላሉ አቶ ግርማ።
ይህ ሁሉ ልዩነት ለምን?
ዶ/ር ነጋሶ በ1997 ዓ.ም የደምቢዶሎን ከተማ ሕዝብ በመወከል በግል እጩነት የተወካዮች ምክር ቤት ወንበርን ካገኙ በኋላ ያገኟቸው የነበሩት ጥቅማ ጥቅሞች እንደተቋረጡባቸው ይናገራሉ።
''መጀመሪያ ላይ በቤቱ ውስጥ የሚረዱኝ ሦስት ሰዎች፣ አትክልተኛና ሁለት መኪኖች ከአሽከርካሪ ጋር እንዲሁም ሁሉን የሚያቀናጅልኝ አንድ ሰው ነበር። አሁን ግን ይህ ሁሉ የለም'' ይላሉ ዶ/ር ነጋሶ።
ዶ/ር ነጋሶና አቶ ግርማ ተገኛኘተው ያውቁ ይሆን?
''ብዙም አንገናኝም'' ይላሉ የቀድሞው ፕሬዝዳንት ግርማ።
ዶ/ር ነጋሶም ተመሳሳይ መልስ ነው ያላቸው፤ ከዚህ በፊት ቢበዛ ለሦስት ጊዜ ያክል ብቻ እንደተያዩ ያስታውሳሉ። ከአቶ ግርማን ጋር ለመጨረሻ ጊዜ የተገናኘነው ፕሬዝዳንት ሳሉ ነበር።
''በአዋጁ ምክንያት የተቋረጠብኝን ጥቅማጥቅም ለማስመለስ ፕሬዝዳንት ግርማን ባማክራቸውም ሳይሳካልኝ ቀርቷል።'' የሚሉት ዶ/ር ነጋሶ፤
''በጥያቄዬ እንደማይስማሙ ነገሩኝ ከዚያም በኋላ ተስፋ በመቁረጥ ሳልጠይቃቸው ቀርቻለሁ'' ይላሉ ዶ/ር ነጋሶ።
የሚገባኝን ጥቅማጥቅም ለማስመለስ ለህዝብ ተወካዮች መክር ቤት አፈ-ጉባኤ ሶስት ግዜ ደብዳቤ ብጽፍም መልስ አላገኘሁም የሚሉት ዶ/ር ነጋሶ ጥቅማጥቅሞቼ እስኪመለሱልኝ ድረስ አስፈላጊውን ጥረት አደርጋለው ብለዋል።
ሁለቱ የቀድሞ ፕሬዝዳንቶች ሃገሪቱን በተመሳሳይ የሃላፊነት ቦታ ላይ ያገለገሉ ቢሆንም ከሥልጣን በኋላ በሚያገኙት ጥቅም ግን ተለያይተዋል።