አፍሪካን በፎቶ፡ ከመስከረም 8-14 /2017
ያለፈው ሳምንት የአፍሪካና የአፍሪካውያን ምርጥ ፎቶግራፎች
በኢትዮጵያ ህጻናት የአዲስ ዓመት መገለጫ የሆነውን አደይ አበባ ይዘው
በናይጄሪያ ሌጎስ የጎዳና ላይ ነጋዴ የሚሸጠውን እቃ ተሸክሞ
በዲሞክራቲክ ሪፐሊክ ኮንጎ ተሳፋሪዎች በሚኒባስ ታክሲ ቆመው ሲጓዙ
በሰሜን ምስራቅ ናይጄሪያ አንዲት ተማሪ ከትምህርት ቤት ስትወጣ
በሌላ በኩል ደግሞ የዚምባብዌው ፕሬዝዳንት ሮበርት ሙጋቤና ባለቤቱ ግሬስ ሙጋቤ በሃራሬ የፓርላማ መክፈቻ ላይ ለመገኘት በሮልስሮይስ መኪና ይታያሉ።
የፕሬዝዳንት ዘብ ቡድን አባላትም ሙጋቤን ለመቀበል በተጠንቀቅ ቆመዋል።
የገንጋምፑ ፈረንሳይ-ሴንጋላዊው ተከላላይ ጆርዳን ኢኮኮ እና የሊዮኑ ሆላንዳዊው ኬኒ ቴቴ የሜዳ ላይ ትግል
በላይቤሪያ ሞኖሮቪያ የተቃዋሚው የነጻነት ፓርቲ ደጋፊዎች በይፋ የተጀመረውን ዘመቻ ሰውነታቸውን ነጭ በመቀባትና አረንጓዴ ዊጎችን በማጥለቅ ሲያከብሩ
በሃራሬ ዓለማቀፍ የሙዚቃ ፌስቲቫል ላይ የተገኘችው ታዳጊ የማላዊ ባህላዊ ሙዚቀኞችን በመገረም ስታስተውል
በዚሁ ፌስቲቫል ላይ ሌላኛው ተወዛዋዥ ደግሞ ሞቅ ያለ አቀባበል ገጥሞታል
መሸትሸት ሲል የምግብ አብሳዩ ለአቢጃኑ አመታዊ የጥብሳ ጥብስ ፌስቲቫል መዘጋጀት ጀምሯል
AFP, EPA, Getty Images and Reuters