ሺሻይ ከኤርትራ ጀርመን ለመድረስ የተጓዘበት መንገድ
የእርሶ መሳሪያ ሚዲያ ፕሌይ ባክን ማጫወት ኣልተቻለም።

ሺሻይ ከኤርትራ ጀርመን ለመድረስ የተጓዘበት መንገድ

  • 17 ሴፕቴምበር 2017