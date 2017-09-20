ትራምፕ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያደረጉት የመጀመሪያ ንግግር ትችት ገጠመው
ዶናልድ ትራምፕ ለመጀመሪያ ጊዜ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተገኝተው ያደረጉት ንግግር ከተለያዩ ሃገራት ትችት ገጥሞታል።
በተለይ የትራምፕ ትችት የደረሰባቸው ሃገራት የፕሬዝዳንቱን ንግግር ተገቢ ያልሆነ ሲሉ ወቀሳ አቅርበዋል።
ዶናልድ ትራምፕ ኢራንን "አነስተኛ ቁጥር ካላቸው በጥባጭ ሃገራት አንዷ" ሲሏት፤ አሜሪካ ተገዳ ወደ ጦርነት ከገባች ሰሜን ኮሪያን "ሙሉ ለሙሉ ታጠፋለች" ብለዋል።
የኢራን ውጭ ጉዳይ ሚንስትር የትራምፕ የማንአለበኝነት ንግግር ኋላ ቀር በሆነው ዘመን የሚደረግ እንጂ በተባበሩት መንግስታት መሆን እንደሌለበት ጠቁመዋል።
ለዜጎቻቸው ህይወት መሻሻል የሚጥሩ ሉዓላዊ ሃገራትን በመፍጠር ዙሪያ ያተኩራል በተባለው ንግግራቸው ትራምፕ አብዛኛውን ጊዜ ዓለም አሁን ላለችበት ችግር መንገድ ከፍተዋል ባሏቸው "በጥባጭ ሃገራት" ዙሪያ ትኩረት አድርገዋል።
አሜሪካ ከተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ውሳኔ በተቃራኒ የሚሳኤል ሙከራ የምታደርገውን ሰሜን ኮሪያ ስታስጠነቅቅ ቆይታለች።
"የሚሳኤሉ ሰው ራሱን በማጥፋት ተልዕኮ ላይ ነው" ሲሉ ትራምፕ የሰሜን ኮሪያውን መሪ ኪም ጆንግ ኡንን ተችተዋል።
"አሜሪካ ራሷን ወይንም አጋሮቿን ለመከላከል ከተገደደች ሰሜን ኮሪያን ሙሉ ለሙሉ ከማጥፋት ውጭ አማራጭ የላትም" ብለዋል።
አንድ የስብሰባው ተሳታፊ ፊቱን በእጆቹ ሸፍኖ በማጉረምረም ምላሽ ሰጠ ሲል ሬውተርስ ዘግቧል።
የስዊዲን ውጭ ጉዳይ ሚንስትር ማርጎት ዋልስቶርም "ተገቢ ላልሆነ ተሳታፊ፥ ተገቢ ባልሆነ ጊዜ የተደረገ ተገቢ ያልሆነ ንግግር" ሲሉ ለቢቢሲ አስረድተዋል።
ኢራን "በዴሞክራሲ ሽፋን በሙስና የተጨማለቀች አምባገነን" ነች ካሉ በኋላ "የብጥብጥ፥ ደም መፋሰስ እና የረብሻ ዋና መሠረት ናት" ሲሉ ትራምፕ ተናግረዋል።
ትራምፕ በንግግራቸው "የሶሻሊዝም አምባገነን" ናት ያሏትን ቬንዙዌላን እርምጃ ሊወስዱባት እንደሚችሉ አስጠንቅቀዋል።
ቬንዙዌላ የውጭ ጉዳይ ሚንስትር ሆርጌ አሪዬዛ "ማስፈራሪያ" ያሉትን ንግግር አጣጥለዋል።
"ትራምፕ የዓለም ፕሬዝዳንት አይደለም። የራሱን መንግስት አንኳን ማስተዳደር አቅቶታል" ሲሉ የቬንዙዌላ የውጭ ጉዳይ ሚንስትሩ ገልጸዋል።