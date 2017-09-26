ከመርሳት በሽታ ጋር መኖር
የአልዚመር ማህበር እንደሚለው በዓለም ላይ 45 ሚሊዮን ሰዎች የማሰብም ሆነ የማስታወስ ችሎታን በሚያሳጣ በሽታ ተይዘዋል።
አልዚመር ደግሞ የዚህ በሽታ ዋናው መንስኤ ነው።
በሁሉም የእድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ሰዎችን ቢያጠቃም በእድሜ የገፉት ደግሞ ይበልጥ ተጋላጭ ናቸው።
የፎቶግራፍ ባለሙያዋ ሊያ ቢች በኬንያ ተዘዋውራ በሽታው የሚያሳድረውን ተጽእኖ በካሜራ አስቀርታለች።
እኚህ እናት በቤተሰቦቻቸው ቤት አንዲት ክፍል ውስጥ ነው የሚኖሩት። ቤተሰቦቻቸው ሊጠፉ ወይም በመንደር ሲባክኑ ሊውሉ ይችላሉ በሚል ስጋት አንድ ክፍል ውስጥ ይዘጉባቸዋል፤ከማንም ሰው ጋር መነጋገርም ሆነ መገናኘት አይችሉም።
በዚህች አነስተኛዋ የምክዊሮ መንደር ውስጥ እኚህ ፊት ለፊት የሚታዩት አባት ምንም እንኳን እርሳቸው ባያስታውሷቸውም የረጅም ጊዜ ጓደኛቸውን በየቀኑ እየተመላለሱ ይጎበኟቸዋል።
የምክዊሮ መንደር በእጅ በሚሰሩ የሰምበሌጥ ስፌቶች ትታወቃለች ፤ እኚህ እናት ደግሞ በሙያው የተካኑ ናቸው፤ በማህብረሰቡ ለሚገኙ ሴቶች ባህላዊውን ጥበብ ያስተማሩትም እርሳቸው ናቸው።
ሆኖም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አሰራሩ እየጠፋባቸው ስለሆነ ከዚሀ በኋላ መስራት አለመቻላቸው በጣም ያስጨንቃቸዋል።
እነዚህ ሁለቱም ሰዎች በአካባቢያቸው ታዋቂ ናቸው። አባወራው እንደ መንደሩ መሪ ይታያል፤ ባለቤታቸው ደግሞ እርሳቸውን በመንከባከብ፣በማልበስና በቀን ውሏቸው ነገሮችን እንዲያስታውሱ በማገዝ የድርሻቸውን ይወጣሉ።
ምንም እንኳ ማስታወስ እንደማይችሉ ቢታወቅም አሁንም በአክብሮት ነው የሚስተናገዱት።
እኚህ እናት የቀድሞ ባላቸው ሌላ ሴት ካገባ ጊዜ ጀምሮ ሴት ልጆቻቸውን ሲንከባከቡ ቆይተዋል።
ቀሰ በቀስ ግን ትውስታቸውን እያጡ በመሆኑ ለረጅም ጊዜ ትተዋቸው ለመሄድ የሚገደዱት ልጆቻቸው እንዳይጠፉባቸው ይጨነቃሉ።
እኚህ ደግሞ ከመንደሩ ሴቶች በእድሜ የጠኑት ናቸው ፤ የአምስት ትውልድ ቤተሰባቸው እርሳቸውን ይንከባከባል።
ቀጥሎ የሚታዩት አዛውንት ደግሞ ሙሉ ህይወታቸውን በመንደሩ አሳ በማጥመድ የሚተዳደሩ የቤተሰባቸው ዋነኛ የገቢ ምንጭ ነበሩ።
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን አሳ እንዴት እንደሚጠመድ ማስታወስ ባለመቻላቸው ቤት ውስጥ ለመዋል ተገደዋል።
የሚከታተላቸው ሰው ከሌለ ደግሞ ይጠፋሉ፤ ለቤተሰባቸው ሸክም ከመሆን ሞትን እንደሚመርጡ ይናግራሉ።
እኚህ እናት በእህታቸው ክብካቤ ይደረግላቸዋል። በውሃ ውስጥ የሚበቅል እጽወትን ይሰበስቡ ነበር።
አሁን ግን እንዲት እንደሚሰበሰብ አያስታውሱም። ባህር ላይ አንዳች ቢገጥማቸው ቤተሰባቸው ቤት እንዲቀመጡ እንዳያስገድዳቸውም ይሰጋሉ።
ሁሉም ፎቶግራፎች በሊያ ቢች የተነሱ ናቸው። የአልዛይመር ማህበር የዓለማቀፉ አልዛይመርና የዲሜንሺያ ጥምረት መስራች አባል ነው።