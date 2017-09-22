ያለፈው ሳምንት የአፍሪካ ምስሎች
ባሳለፍነው ሳምንት ከአፍሪካና እና ከተቀረው ዓለም የተገኙ አፍሪካዊያንን የሚያሳዩ ምስሎችን እንደሚከተለው አቅርበናል።
ኢትዮጵያዊቷ ብስክሌተኛ ዛይድ ሃይሉ በኖርዌይ የተካሄደውን ውድድር ብታጠናቅቅም ከደቂቃዎች በኋላ ብስክሌቷ ተሰርቋል። የ17 ዓመቷ ተወዳዳሪ የብስክሌቱ ዋጋ የሶስት ዓመት ደሞዝዋን እንደሚያክል አስታውቃለች። ሆኖም በፌስቡክ በተደረገ የበጎ ፈቃድ እንቅስቃሴ ዛይድ በማግሥቱ ብስክሌቷን ለማግኘት ችላለች።
ደቡብ አፍሪካዊው ዳንኤል ላሩሌ ባሳለፍነው ሳምንት በስዊዘርላንድ ተራሮች ላይ በተዘረጋው ገመድ ላይ ተጉዟል። ከዓለማችን ምርጦቹ 50 የገመድ ላይ ተጓዦች መካከል የሚመደበው ዳንኤል እስከ 304 ሜትር በሚረዝም ገመድ ላይ ተጉዟል።
የባለፈው ሳምንት ሁለተኛው ፎቶም ከደቡብ አፍሪካ ነው። የደቡብ አፍሪካ ራግቢ ስፖርት ቡድን በኒውዚላንድ 57 ለ 0 በሆነ ሰፊ ውጤት ቢሸነፍም ይህ ግለሰብ ቡድኑን ሲደግፍ ነበረ።
ባሳለፍነው ሳምንት ፌይርትሬድ ፋውንዴሽን ለመጀመሪያ ጊዜ ወርቅ ከኡጋንዳ ለውጭ ገበያ ባቀረበበት ቀን የወርቅ አምራቾች በሥራ ላይ ይታያሉ።
ባሳለፍነው ሳምንት አንድ ጎብኚ ግብጽ በሚገኘው ጊዛ የመቃብር ስፍራ ተገኝቷል። ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ2700 ጀምሮ እንደነበር የሚነገርለት የመቃብር ሥፍራው የሳቃራ መቃብር ስፍራ አካል ነው።
የኬንያ ተቃዋሚ ፓርቲ መሪ ራይላ ኦዲንጋ ደጋፊዎች በናይሮቢ ባደረጉት የምርጫ ቅስቀሳ ወቅት። ባለፈው ወር የተካሄደውን ምርጫ በመቃወም ፍርድ ቤት የሄዱት ኦዲንጋ እንደፈለጉት ውጤቱ ተሰርዞ ድጋሚ ምርጫ እንዲካሄድ ቢወሰንም የምርጫ ኮሚሽኑ በአዲስ ካልተደራጀ በዳግም ምርጫው እንደማይሳተፉ አስታውቀዋል።
የፕሬዝዳንት ኬንያታ ደጋፊዎችም በግመሉ ላይ የፓርቲውን መለያ በማድረግ ለድጋፍ ወጥተዋል። ለምርጫ የሚረዱ ቅድመ ዝግጅቶች አልተጠናቀቁም በሚል ቀደም ሲል ተይዞ የነበረው የኬንያ ዳግም ምርጫ በዘጠኝ ቀናት ተራዝሟል።
የዓለም መገናኛ ብዙሃን ትኩረታቸውን በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ስብሰባ ላይ ባደረጉበት ወቅት፤ በአሜሪካ የሚገኙ የቶጎ ተቃዋሚ ፓርቲ ደጋፊዎች ድምጻቸው እንዲሰማ ጥረት አድርገዋል። በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ተቃዋሚዎች የሃገሪቱ ህገመንግስት እንዲሻሻልና ፕሬዝዳንት ፋውር ናሲንግቤ ከስልጣን እንዲወርዱ ጠይቀዋል።
በሊቢያ የባህር ዳርቻ በነፍስ አድን ሰራተኞች ህይወታቸው ከተረፈ ሰዎች መካከል።
ምስሎቹ ከ AFP, EPA, PA እና Reuters የተገኙ ናቸው።