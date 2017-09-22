ያለፈው ሳምንት የአፍሪካ ምስሎች

  • 22 ሴፕቴምበር 2017

ባሳለፍነው ሳምንት ከአፍሪካና እና ከተቀረው ዓለም የተገኙ አፍሪካዊያንን የሚያሳዩ ምስሎችን እንደሚከተለው አቅርበናል።

Ethiopia"s Zayd Hailu Image copyright AFP

ኢትዮጵያዊቷ ብስክሌተኛ ዛይድ ሃይሉ በኖርዌይ የተካሄደውን ውድድር ብታጠናቅቅም ከደቂቃዎች በኋላ ብስክሌቷ ተሰርቋል። የ17 ዓመቷ ተወዳዳሪ የብስክሌቱ ዋጋ የሶስት ዓመት ደሞዝዋን እንደሚያክል አስታውቃለች። ሆኖም በፌስቡክ በተደረገ የበጎ ፈቃድ እንቅስቃሴ ዛይድ በማግሥቱ ብስክሌቷን ለማግኘት ችላለች።

Daniel Laruelle of South Africa Image copyright AFP

ደቡብ አፍሪካዊው ዳንኤል ላሩሌ ባሳለፍነው ሳምንት በስዊዘርላንድ ተራሮች ላይ በተዘረጋው ገመድ ላይ ተጉዟል። ከዓለማችን ምርጦቹ 50 የገመድ ላይ ተጓዦች መካከል የሚመደበው ዳንኤል እስከ 304 ሜትር በሚረዝም ገመድ ላይ ተጉዟል።

Rugby Union - Championship Image copyright Reuters

የባለፈው ሳምንት ሁለተኛው ፎቶም ከደቡብ አፍሪካ ነው። የደቡብ አፍሪካ ራግቢ ስፖርት ቡድን በኒውዚላንድ 57 ለ 0 በሆነ ሰፊ ውጤት ቢሸነፍም ይህ ግለሰብ ቡድኑን ሲደግፍ ነበረ።

Fairtrade Foundation of Fairtrade gold miners in Uganda. Image copyright PA

ባሳለፍነው ሳምንት ፌይርትሬድ ፋውንዴሽን ለመጀመሪያ ጊዜ ወርቅ ከኡጋንዳ ለውጭ ገበያ ባቀረበበት ቀን የወርቅ አምራቾች በሥራ ላይ ይታያሉ።

Maya"s tomb Image copyright EPA

ባሳለፍነው ሳምንት አንድ ጎብኚ ግብጽ በሚገኘው ጊዛ የመቃብር ስፍራ ተገኝቷል። ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ2700 ጀምሮ እንደነበር የሚነገርለት የመቃብር ሥፍራው የሳቃራ መቃብር ስፍራ አካል ነው።

Supporters of Raila Odinga Image copyright EPA

የኬንያ ተቃዋሚ ፓርቲ መሪ ራይላ ኦዲንጋ ደጋፊዎች በናይሮቢ ባደረጉት የምርጫ ቅስቀሳ ወቅት። ባለፈው ወር የተካሄደውን ምርጫ በመቃወም ፍርድ ቤት የሄዱት ኦዲንጋ እንደፈለጉት ውጤቱ ተሰርዞ ድጋሚ ምርጫ እንዲካሄድ ቢወሰንም የምርጫ ኮሚሽኑ በአዲስ ካልተደራጀ በዳግም ምርጫው እንደማይሳተፉ አስታውቀዋል።

One and half year-old male camel "Junior" Image copyright AFP

የፕሬዝዳንት ኬንያታ ደጋፊዎችም በግመሉ ላይ የፓርቲውን መለያ በማድረግ ለድጋፍ ወጥተዋል። ለምርጫ የሚረዱ ቅድመ ዝግጅቶች አልተጠናቀቁም በሚል ቀደም ሲል ተይዞ የነበረው የኬንያ ዳግም ምርጫ በዘጠኝ ቀናት ተራዝሟል።

Abdou Razak Image copyright AFP

የዓለም መገናኛ ብዙሃን ትኩረታቸውን በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ስብሰባ ላይ ባደረጉበት ወቅት፤ በአሜሪካ የሚገኙ የቶጎ ተቃዋሚ ፓርቲ ደጋፊዎች ድምጻቸው እንዲሰማ ጥረት አድርገዋል። በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ተቃዋሚዎች የሃገሪቱ ህገመንግስት እንዲሻሻልና ፕሬዝዳንት ፋውር ናሲንግቤ ከስልጣን እንዲወርዱ ጠይቀዋል።

A migrant holds his baby on the MV Aquarius Image copyright Reuters

በሊቢያ የባህር ዳርቻ በነፍስ አድን ሰራተኞች ህይወታቸው ከተረፈ ሰዎች መካከል።

ምስሎቹ ከ AFP, EPA, PA እና Reuters የተገኙ ናቸው።