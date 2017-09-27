የደመራ በዓል አከባበር ምን ይመስል ነበር?

  • 27 ሴፕቴምበር 2017

አዲስ አበባ መስቀል አደባባይ የነበረውን ደመራ አከባበር ምን እንደሚመስል የሚያሳዩ ምስሎችን አቅርበንላችኋል።

  • በአዲስ አበባ የተከበረው የደመራ በዓል BBC

    የደመራ በዓል በመላ ሃገሪቱ በድምቀት ተከብሯል።

  • የደመራ አከባበር በአዲስ አበባ BBC

    መስቀል በተባበሩት መንግስታት የትምህርት፣ ሳይንስና ባህል ድርጅት (ዩኔስኮ) በማይዳሰሱ ቅርሶች ዘርፍ የዓለም ቅርስ ሆኖ ተመዝግቧል።

  • በአዲስ አበባ ነበረው መስቀል አከባበር BBC

    በዓሉ እ.አ.አ በ2013 ነበር በዓለም ቅርስነት የተመዘገበው።

  • የመስቀል አከባበር BBC

    ዩኔስኮ መስቀልን በዓለም ቅርስነት የመዘገበው አዘርባይጃን በተካሄደው 8ኛው የማይዳሰሱ ቅርሶች ኮንፈረንስ ላይ ነበር።

  • የመስቀል በኣል አከባበር BBC

    የመስቀል በዓል በየዓመቱ መስከረም 17 ይከበራል።

  • የመስቀል በዓል አከባበር BBC

    የደመራ በዓል ደግሞ መስከረም 16 ይከበራል።

  • የመስቀል በዓል አከባበር በአዲስ አበባ BBC

    በበዓሉ ላይ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ተሳታፊ ይሆናሉ።

  • የመስቀል አከባበር BBC

    የ2010 የደመራ በዓል አከባበር በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ እንዲህ ደምቆ ተከብሯል።

  • የመስቀል አከባበር BBC

    የመስቀል በዓል ከሐይማኖታዊነቱ በተጨማሪ ባህላዊ እና ማሕበራዊ ዕሴቶች አሉት።

  • የመስቀል አከባበር BBC

    የሕንድ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ቅዱስ ባስልዮስ ማር ቶማ ጳውሎስ ሁለተኛ በዘንድሮው በዓል ላይ ተገኝተዋል።

  • የመስቀል አከባበር BBC

    በዓሉ በተለያዩ የሃገሪቱ ክፍሎች በተለያዩ መንገዶች ተከብሯል።

  • የመስቀል አከባበር BBC

    የመስቀል በዓል የክረምቱን መውጣት የሚያመላክት ተደርጎም ይቆጠራል።

  • የመስቀል አከባበር BBC

    በዓሉ የቱሪስት መስህብ በመሆንም ያገለግላል።

  • የመስቀል አከባበር BBC

    የደመራ በዓል ወዳጅ ዘመድ አንድ ላይ የሚያከብረው ልዩ በዓል ነው።

  • የመስቀል አከባበር BBC

    የመስቀል አከባበር በአዲስ አበባ