የደመራ በዓል አከባበር ምን ይመስል ነበር?
አዲስ አበባ መስቀል አደባባይ የነበረውን ደመራ አከባበር ምን እንደሚመስል የሚያሳዩ ምስሎችን አቅርበንላችኋል።
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የደመራ በዓል በመላ ሃገሪቱ በድምቀት ተከብሯል።
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መስቀል በተባበሩት መንግስታት የትምህርት፣ ሳይንስና ባህል ድርጅት (ዩኔስኮ) በማይዳሰሱ ቅርሶች ዘርፍ የዓለም ቅርስ ሆኖ ተመዝግቧል።
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በዓሉ እ.አ.አ በ2013 ነበር በዓለም ቅርስነት የተመዘገበው።
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ዩኔስኮ መስቀልን በዓለም ቅርስነት የመዘገበው አዘርባይጃን በተካሄደው 8ኛው የማይዳሰሱ ቅርሶች ኮንፈረንስ ላይ ነበር።
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የመስቀል በዓል በየዓመቱ መስከረም 17 ይከበራል።
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የደመራ በዓል ደግሞ መስከረም 16 ይከበራል።
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በበዓሉ ላይ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ተሳታፊ ይሆናሉ።
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የ2010 የደመራ በዓል አከባበር በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ እንዲህ ደምቆ ተከብሯል።
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የመስቀል በዓል ከሐይማኖታዊነቱ በተጨማሪ ባህላዊ እና ማሕበራዊ ዕሴቶች አሉት።
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የሕንድ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ቅዱስ ባስልዮስ ማር ቶማ ጳውሎስ ሁለተኛ በዘንድሮው በዓል ላይ ተገኝተዋል።
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በዓሉ በተለያዩ የሃገሪቱ ክፍሎች በተለያዩ መንገዶች ተከብሯል።
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የመስቀል በዓል የክረምቱን መውጣት የሚያመላክት ተደርጎም ይቆጠራል።
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በዓሉ የቱሪስት መስህብ በመሆንም ያገለግላል።
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የደመራ በዓል ወዳጅ ዘመድ አንድ ላይ የሚያከብረው ልዩ በዓል ነው።
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የመስቀል አከባበር በአዲስ አበባ
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