አፍሪካን በምስሎች፡ ከመስከረም 22 - 28 /2010 ዓም
በዚህ ሳምንት ከአፍሪካና በአለም ዙሪያ ከሚኖሩ አፍሪካዊያን የተሰባሰቡ ምርጥ ፎቶግራፎች።
በአዲስ አበባ በነበረው የደመራ ሥነ-ሥርዓት ላይ ዘማሪያን ዝማሬ ሲያቀርቡ።
ማክሰኞ ዕለት በነበረው የደመራ በዓል ላይ የታደመው ባለቱሩምባ ታዳጊ።
የመስቀል በዓል ትክክለኛው መስቀል መገኘትን ለማሰብ ይከበራል።
ከ150 ዓመታት በፊት ጁላ ከተባለችው ጀልባ ጋር በሰመጡ ሰዎች የመቃብር ስፍራ ማክሰኞ ዕለት የተገኘች ሴኔጋላዊት።
የደቡብ አፍሪካ የባህር ዳርቻ ከተማ በሆነቸው ኬፕ ታውን ውስጥ በተከፈተው የአፍሪካ ትልቁ ዘመናዊ የጥበብ ጋለሪ ውስጥ በጉብኝት ላይ።
የደቡብ አፍሪካ የባህር ዳርቻ ከተማ በሆነቸው ኬፕ ታውን ውስጥ በተከፈተው የአፍሪካ ትልቁ ዘመናዊ የጥበብ ጋለሪ ውስጥ በጉብኝት ላይ። ፓስትር ማዋሪሬ የፕሬዝዳንት ሙጋቤን መንግሥትና የሃገሪቱን ኢኮኖሚ አያያዝን በተመለከተ ትችት በመሰንዘራቸው አመፅ በመቀስቀስ ተከሰዋል።
ግመሎቻቸውን የያዙ ሴቶች የሱዳኑ ፕሬዝዳንት ኦማር አልበሽር በዳርፉር የሚሊሻ ቡድንን ሊጎበኙ ሲመጡ አቀባበል ሲኣደርጉላቸው።
አልበሽር ሚሊሻውን ያደራጁት አማፅያንን እንዲዋጋና ህግ አልባ ከሆነችው ሊቢያ ጋር የሚያዋስነውን ድንበር እንዲጠብቁ ነው።
ምስሎቹ ከኤአፍፒ እና ከሮይተርስ የተገኙ ናቸው።