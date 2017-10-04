በላምፔዱሳ ስደተኞችን የጫነች ጀልባ ላይ የደረሰ ኣደጋ አራተኛ ዓመት ዝክር
በወቅቱ ከአደጋው የተረፈችው ክብረት በርሀ እና በእልቂቱ ወንድሙን ያጣው አዳል ንጉሰ ከሌሎች ቤተሰቦቻቸውን ካጡ ሰዎች ጋር በመሆን ትረ-ኦቶበር (ጥቅምት 3) የተባለውን ማህበር መስርተዋል። ይህ ማህበር እንዲህ ዓይነቱ አደጋ ዳግም እንዳይከሰት በማለም ለአራተኛ ዓመት ክስተቱን እየዘከረ ነው።
ከአራት ዓመታት በፊት ልክ መሰስከረም 23 ቀን ከ500 በላይ ሰዎችን አሳፍራ ከሊቢያው የባህር ዳርቻ ተነስታ ላምፔዱሳ አቅራቢያ የደረሰችው ስደተኞችን ያሳፈረች ጀልባ አሰቃቂ አደጋ አጋጠማት። በአደጋው ከ368 ሰዎች በላይ ባህር ላይ ሰምጠው መሞታቸው ሲነገር የሥጋውን ክፋይ የሽኘ ሁሉ በከባድ ጭንቀት ውስጥ ገባ።
አስከፊው አደጋ ከመከሰቱ ከሁለት ቀናት በፊት ሌሎች 11 ኤርትራውያን ወደ ባህር ዳርቻው ሲደርሱ የእጅ አሻራቸውን ላለመስጠትና ከጣልያን የባህር ጠባቂዎች ለማምለጥ ሲሞክሩ ባህር ላይ መቅረታቸው ተሰምቶ ነበር። ይህንን ዜና የሰማው አዳል የ23 ዓመት ዕድሜ ያለው ታናሽ ወንድሙን አብርሃምን በስልክ ደውሎ በማግኘት በተቻለው አቅም ተመሳሳይ ስህተት እንዳይፈፅም አስጠነቀቀው። የላምፔዱሳው አደጋ እንደተሰማም ወንድሙ ወደነበረበት ሃገር ሊቢያ መልሶ ደወለ፤ ሊያገኘው ግን አልቻለም። ወንድሙ አብርሃም 500 ከሚሆኑ ስደተኞች ጋር ጉዞ እንደጀመረ ሲነገረው ሳይውል ሳያድር የአየር ትኬት በመግዛት በቀጣዩ ቀን ላምፔዱሳ ገባ።
የከተማዋ ህዝብ በደረሰው አደጋ በሃዘን ተውጦ ነበር። የጣሊያን የባህር ኃይል ባለስልጣናትና ዓሳ አስጋሪዎች በአደጋው ህይወታቸውን አጥተው በባህሩ ላይ የሚንሳፈፉትን አስከሬኖች ሲሰበስቡ፣ ጋዜጠኞች ክስተቱን ሲዘግቡ፣ ፖለቲከኞች ቦታውን ሲጎበኙ . . .ላምፔዱሳን እጅጉን ተጨናንቃ አገኛት።
የባህር ጠረፍ ጠባቂዎቹ ወደ ባህር ዳርቻው እንዲጠጋም ሆነ ከመአቱ የተረፉትን እንዲያገኝ አልፈቀዱለትም። ኮምፒውተር ላይ ከተዘጋጁ የአደጋው ሰለባዎች ፎቶ መካከል የወንድሙን ምስል እንዲለይ ግን ፈቀዱለት። ቁርጡን ማወቅ ስለፈለገም በፖሊሶችና ሃኪሞች ተከቦ በአንድ ክፍል ውስጥ የወንድሙን አስከሬን በፎቶ ለመለየት ሞከረ።
የወንድሙን ምስል እስኪያገኝም እስከ 211 የሚደርሱ እጅግ አሳዛኝ የአደጋው ሰለባዎችን ፎቶዎች ተመለከተ። ከዚያ በላይ ግን መቋቋም አልቻለም። በሌላ መንገድና አማራጭ ሊረዱት ካልቻሉ እንዲያመቻቹለት ጠይቆ በፍለጋው መቀጠል እንደማይችል አሳወቃቸው።
አዳል "የመጨረሻዋን የሞት ሽረት ትግል የሚያሳዩትን የወንድሞቼ ፎቶዎች መቼም ቢሆን ከአይነ ህሊናዬ አይጠፉም" ይላል። አራት ዓመታት ያስቆጠረውን አሰቃቂ አደጋ እያስታወሰ።
መጨረሻ ላይ ግን በዘረ-መል በተረጋገጠ ውጤት የወንድሙ አስከሬን እና የተቀበረበት ቦታን የሚመለከት መረጃ ተሰጥቶት እርሙን አውጥቷል። በየዓመቱም በአደጋው ምክንያት ከተቋቋመው ማህበር ጋር በመተባበር ወደ ቦታው በመሄድ አበባ በማኖርና የህሊና ፀሎት በማድረግ ወገኖቻቸውን ያስታውሳሉ።
ከአደጋው የተረፈችው ክብረት በርሀም በከባድ ሃዘን ውስጥ በመግባቷ አጋጣሚውን በዝርዝር ለመግለፅ ባትችልም "ላምፔዱሳ፤ ዳግም የተወለድኩባት ቦታ ስለሆነች ልደቴን ላከብር እንዲሁም በጥቁሯ ዕለት በአደጋው ያጣኋቸውን የስደት ወንድምና እህቶቼን እንዲሁም የችግሬ ተጋሪዎችን ለማስታውስ ነው የመጣሁት" ትላለች በከፍተኛ የሃዘን ስሜት ተውጣ። በዚህች ቀን ግን ከዚህ በላይ ማስታወስና መናገር አልቻለችም።
አዳልም እ.ኤ.አ በ2002 ነው ከኤርትራ የወጣው። ፈታኙን የሰሃራ በረሃን ጉዞ በመጨረስ ወደ አውሮፓ ለመድረስ ከሌሎች ስደተኞች ጋር ከሜድትራንያን ባህር በትንሽ ጀልባ ሲነሳ ጀልባዋን የባህር ማዕበል አናወጣት። ዕድል ገጥሟቸውም ሌላ በጉዞ ላይ የነበረች መርከብ ደርሳላቸው ተርፈው ማልታ መግባት ቻሉ።
ሆኖም ግን ህጋዊ ስደተኞች እንዳልሆኑ በመግለፅ የማልታ መንግሥት ለረጅም ወራት ካሰራቸው በኋላ መልሶ ወደ ኤርትራ ላካቸው። ሃገራቸውም እንደገቡ ከሌሎች መሰሎቹ ጋር ለእስር ተዳረገ።
ከእስር እንደተፈታ ዳግም ህጋዊ ባልሆነ መንገድ ድንበር በመሻገር ሱዳን ገባ። መጨረሻ ላይም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ድርጅት (ዩ ኤን ኤች ሲ ኣር) በኩል በህጋዊ መንገድ ስዊድን ገብቶ መኖር ጀመረ።