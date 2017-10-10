የአፍሪካ ምርጥ የፋሽን ዲዛይነሮች በአዲስ አበባ
ሃብ ኦፍ አፍሪካ በአህጉሪቱ ከሚደረጉት ዓለም አቀፍ ዝግጅቶች አንዱ ሲሆን ከሃያ በላይ የፈሽን ዲዛይነሮች ተሳትፈውበታል።
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Hub of Africa
ከዲዛይነር ኤደን አስበሃ፤ ኢትዮጵያ
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ከዲዛይነር አርኖልድ ሙሪቲ፤ ኬንያ
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ከዲዛይነር ጃኪ ኣፎርቴስ፤ ኢትዮጵያ
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ከዲዛይነር አባይ ሹልትዝ፤ ኢትዮጵያ
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ከዲዛይነር እጅጋየሁ ሃ/ጊዮርጊስ፤ ኢትዮጵያ
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ከዲዛይነር አንያንጎ እምፒንጋ፤ ኬንያ
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ከዲዛይነር ዮርዳኖስ አበራ፤ ኢትዮጵያ
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ከዲዛይነር ማህሌት ማፊ አፈወርቅ፤ ኢትዮጵያ
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ከዲዛይነር ሳምራዊት መርስኤሃዘን፤ ኢትዮጵያ
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ከዲዛይነር ጋብርኤል ሶሎሞን፤ ናይጄሪያ
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ከዲዛይነር አዳማ ፓሪስ፤ ሴኔጋል
የምስል ቋት
የደመራ በዓል አከባበር ምን ይመስል ነበር?
- 27 ሴፕቴምበር 2017
የምስል ቋት
ድንቅ ተፈጥሮን በምስል
- 26 ሴፕቴምበር 2017
የምስል ቋት
ስለ ኦሮሚያ የፎቶ ዐውደ ርዕይ
- 26 ሴፕቴምበር 2017