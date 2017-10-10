የአፍሪካ ምርጥ የፋሽን ዲዛይነሮች በአዲስ አበባ

  • 10 ኦክተውበር 2017

ሃብ ኦፍ አፍሪካ በአህጉሪቱ ከሚደረጉት ዓለም አቀፍ ዝግጅቶች አንዱ ሲሆን ከሃያ በላይ የፈሽን ዲዛይነሮች ተሳትፈውበታል።

  • House of Eden Hub of Africa

    ከዲዛይነር ኤደን አስበሃ፤ ኢትዮጵያ

  • Arnold Murithi Hub of Africa

    ከዲዛይነር አርኖልድ ሙሪቲ፤ ኬንያ

  • Ratatouille Hub of Africa

    ከዲዛይነር ጃኪ ኣፎርቴስ፤ ኢትዮጵያ

  • ZAAF Hub of Africa

    ከዲዛይነር አባይ ሹልትዝ፤ ኢትዮጵያ

  • Ejig Tibeb Hub of Africa

    ከዲዛይነር እጅጋየሁ ሃ/ጊዮርጊስ፤ ኢትዮጵያ

  • Anyango Mpinga Hub of Africa

    ከዲዛይነር አንያንጎ እምፒንጋ፤ ኬንያ

  • Yordi Hub of Africa

    ከዲዛይነር ዮርዳኖስ አበራ፤ ኢትዮጵያ

  • Mafi Hub of Africa

    ከዲዛይነር ማህሌት ማፊ አፈወርቅ፤ ኢትዮጵያ

  • Samra Luxury Class Leather Hub of Africa

    ከዲዛይነር ሳምራዊት መርስኤሃዘን፤ ኢትዮጵያ

  • Russel Solomon Hub of Africa

    ከዲዛይነር ጋብርኤል ሶሎሞን፤ ናይጄሪያ

  • Adama Paris Hub of Africa

    ከዲዛይነር አዳማ ፓሪስ፤ ሴኔጋል

በዚህ ዘገባ ላይ ተጨማሪ መረጃ