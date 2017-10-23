እነሆ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የሳምንቱ ምርጥ አስራንድ ተጫዋቾች
ካለፈው አርብ ጀምሮ ባሉ ሶስት ተከታታይ ቀናት ሃያ ክለቦችን እርስ በርስ ያገናኘው የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ 34 ጎሎችን ሲያስተናግድ አስደናቂ እና ያልተጠበቁ የተባሉ ውጤቶችን አሳይቶናል ይላል ጋርዝ ክሩክስ።
ሰባት ጎሎችን ባስተናገደው የጉዲሰን ፓርክ ጨዋታ ሜሱት ኦዚል እና አሌክሲስ ሳንቼዝ ደምቀው አምሽተዋል። በዌምብሌይ በተካሄደ ሌላ ፍልሚያ ደግሞ ሃሪ ኬይን ሊቨርፑል ላይ ሁለት ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል።
ነገር ግን የዚህ ሳምንት አስደናቂ ትርኢት የነበረው ጆን ስሚዝ ሜዳ ላይ አሮን ሙይ እና ሎረንት ዲፖይትሬ ባስቆጠሯቸው ሁለት ጎሎች ከ65 ዓመታት በኋላ ሃደርስፊልድ ማንቸስተር ዩናይትድ ያሸነፈበት ጨዋታ ነው።
መሰል ክስተቶችን ያስተናገደው የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የሳምንቱ ምርጥ አስራ አንድ ተጫዋቾችን እነሆ የሚለን ጋርዝ ክሩክስ ነው።
ግብ ጠባቂ፦ ሁጎ ሎሪስ (ቶተንሃም)
የሚገርም ግብ ጥበቃ! ኩቲንሆ ወደጎል የሰደዳትንና ምናልባትም ጎል ብትሆን ሊቨርፑልን ወደ ጨዋታው ልትመልስ የምትችል ኳስ ነበረች።
ነገር ግን ፈረንሳዊው ግብ ጠባቂ ሁጎ ሎሪስ በሚገርም ሁኔታ አድኗታል።
በጣም ድንቅ ብቃት ላይ የነበረው ሁጎ ሎሪስ እንዳሳየው ብቃት ጎል ሊቆጠርበት ባልተገባ ነበር።
ተከላካይ፡- ቶሚ ስሚዝ (ሃደርስፊልድ)
ቶሚ ስሚዝ አንቶኒ ማርሺያል ከፈተነበት ደቂቃ ጀምሮ ማንቸስተር ዩናይትድ ምን እያደረጉ እንደሆነ ያወቁ አልመሰለኝም።
በማርሺያል በኩል ዩናይትድ እጅግ ደክሞ የታየውም በቶሚ ስሚዝ ብቃት ነበር።
ዩናይትዶች ነቅተው ወደጨዋታው መመለስ ሲጀምሩ ግን ነገሮች ቀላል አልነበሩም።
የአምበልነት ሚናውን በሚገባ የተወጣው ቶሚ ስሚዝ ለሃደርስፊልድ ማሸነፍ የጎላ ሚና መጫወቱም የማይካድ ነው።
ተከላካይ፡- ሌዊስ ዳንክ (ብራይተን)
የብራይተኑ ሌዊስ ዳንክ በዚህ የውድድር ዘመን 15 ውጤታማ ኳሶችን በመመከት በሊጉ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል።
ዳንክ በታችኛው ሊግ ያሳየውን ብቃት በፕሪሚየር ሊጉ ይደግመዋል የሚለው አጠራጣሪ ነበር። ዳንክ ግን ድንቅ ብቃቱን ማሳየቱን ቀጥሎበታል።
ብራይተን ዌስትሃምን በገዛ ሜዳው 3-0 በረመረመበት ጨዋታ የሌዊስ ዳንክ የመካለከል ብቃት ትልቅ ሚና ነበረው።
ብራይተን በፕሪሚየር ሊጉ መቆየት መቻል አለመቻሉ ለእኔ እስካሁን አሳማኝ ባይሆንም ሌዊስ ግን ለዚህ ብቃቱ እንዳለው በእርግጠኝነት መናገር እችላለሁ።
ተከላካይ፡- ሼን ዳፊ (ብራይተን)
ዕለተ አርብ ከብራይተን በነበራቸው ፍልሚያ መዶሻዎቹ ዌስትሃሞች የሼን ዳፊን አጥር ሰብረው መግባት ተስናቸው አምሽተዋል።
አየርላንዳዊው ዳፊ ከቡድን አጋሩ ዳንክ ጋር በመሆን መዶሻዎቹ ምንም ዓይነት ኳስ ወደ ብራይተን መረብ እንዳይሰዱ አድርጓል።
አሁን የኔ ጥያቄ የክሪስ ሂዩተን ቡድን ይህን ድንቅ መካለከል ይዞ በሊጉ መዝልቅ ይችላል ወይ የሚለው ነው?
ጥያቄ አዎንታዊ ምላሽ ካገኘ ዳፊ በጣም ውድ እና ተፈላጊ ተከላካይ እንደሚሆን አልጠራጠርም።
አማካይ፦ ኬቪን ደብሩይን (ማንቸስተር ሲቲ)
በወድድር ዘመኑ ካየኋቸው የሲቲ ጨዋታዎች ከበርንሌይ ጋር የነበረው ብዙም ማራኪ ያልነበረ ቢሆንም ደብሩይን ግን ምርጥ ብቃትን ማሳየቱን ቀጥሏል።
ደብሩይን ኳስ እግሩ ላይ ሲገባ በአደገኛ ሁኔታ ወደፊት እንደሚያሻግር እሙን ነው።
በጨዋታው ከታዩ ሶስት ጎሎች ሁለቱ የደብሩይን ውጤት መሆናቸውም ፍፁም የሚዘነጋ አይደለም።
አማካይ፦ አሮን ሙይ (ሃደርስፊልድ)
አነስተኛ ግምት የተሰጠው ቡድን እንደ ማንቸስተር ካለ ትልቅ ቡድን ጋር ሲጫወት አሽንፋለሁ ብሎ መግባት ትልቅ ወኔ የሚጠይቅ ገዱይ ነው።
ሃደርስፊልድም ያደረገው ይሄንን ነው። በቀድሞው ማነችስተር ሲቲ ተጫዋች አሮን ሙይ በመታገዝ ሃደርስፊልድ ዩናይትድን በልጦ መገኘት ችሏል።
ሙይ በዚህ ብቃቱ ከቀጠለ በጥር ወር የዝውውር መስኮት የክለቦችን ቀልብ መሳቡ የማይቀር ነው።
አማካይ፦ ሜሱት ኦዚል (አርሴናል)
ሜሱት ኦዚል በአውሮፓውያኑ 2013 አርሴናልን ከተቀላቀለ ወዲህ 43ኛ ለጎል የሚሆን ኳስ በማቀበል ታሪክ ሰርቷል።
ኦዚል፣ ላካዜት እና ሳንቼዝ አንድ ላይ ሲሰለፉ አርሴናል ከኤቨርተን ጋር እንደነበረው ዓይነት ጥሩ ብቃት ማሳየት የሚችል ከሆነ ቬንገር እነዚህን ተጫዋቾች ማጣት የለባቸውም።
ኦዚል ጉዲሰን ፓርክ ላይ እጅግ ድንቅ ነበር። ተቺዎቹንም አፍ ማዘጋት ችሏል።
አማካይ፦ ሪያድ ማህሬዝ (ሌይስተር ሲቲ)
ማህሬዝ ከስዋንሲ ጋር በነበረው ጨዋታ ያሳየው ድንቅ ብቃት አስገራሚ ነበር።
ሌይስተሮች አሰልጣኝ ባባረሩ ማግስት የሚያሳዩት ብቃት እጅግ አነጋጋሪ ነው። ራኒየሪም ሆኑ ሼክስፒር ከክለቡ በተሰናበቱ ማግስት ሌይስተሮች ያደረጓቸውን ጨወታዎች ማሸነፍ ችለዋል።
የክለቡ ባለቤቶች አሁን ላይ ቋሚ አሰልጣኝ ቀጥረው ዘላቂ ውጤት ላይ ማተኮር እንዳለባቸው ይሰማኛል።
አጥቂ፦ ግሌን መሪ (ብራይተን)
ለብራይትን በሊጉ መቆየት ጉዳይ ላነሳሁት ጥያቄ አንዱ ምላሽ የግሌን መሪ ብቃት ነው።
መሪ ከዌስትሃም ጋር በነበረው ጨዋታ አስገራሚ ነገር ማሳየት ችሏል።
ብራይተን ተቀያሪ ተጫዋቾች እንደሚያስፈልጉት ምንም ጥርጥር የለውም። ይህ ካልሆነ ጥር ላይ ብራይተኖች ትንፋሽ እንደሚያጥራቸው ግልፅ ነው።
አጥቂ፦ ሰርጂዎ አጉዌሮ (ኣንቸስተር ሲቲ)
በርናንዶ ሲልቫ በበርንሌይ 16 ከ50 ክልል ውስጥ ተጠልፎ ወድቆ ፍፁም ቅጣት ምት ያገኘበትን ክስተት መልሼ መላልሼ ብመለከተውም ዳኛው ትክክለኛ ውሳኔ መወሰን አለመወሰናቸውን ማረጋገጥ አልቻልኩም ነበር።
መጨረሻ ላይ ግን መሃል ዳኛው ትክክለኛ ውሳኔ መወሰናቸውን አምኛለሁ።
ሆኖም በጨዋታው ድንቅ ብቃቱን ከማሳየቱም አልፎ የሲቲ የምንጊዜም ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪ በመሆን ታሪክ መፃፍ ችሏል።
አጥቂ፦ ሃሪ ኬን (ቶተንሃም)
ከጨዋታ ጨዋታ ሃሪ ኬን እያሳየ ያለው ብቃት እየጨመረ መጥቷል።
በሳንቲያጎ በርናቢዩ የነበረው ብቃትም አንዱ ማሳያ ነበር። ከሊቨርፑልም ጋር በነበረው ፍልሚያ ኬን አስፈላጊነቱን አስመስክሯል።
ቶተንሃም ሊቨርፑልን ባሸነፈበት ጨዋታ ሃሪ ኬን ሁለት ኳሶችን ወደጎል በመቀየር ጥሩ ምሽት አሳልፏል።