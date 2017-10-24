ዢ ከማኦ በኋላ ከፍተኛው ተፅእኖ ፈጣሪ መሪ ሆነዋል
ዢ ዢንፒንግ ከማኦ ዜዱንግ በኋላ የቻይና ከፍተኛ ተፅእኖ ፈጣሪ መሪ መሆን ችለዋል።
የቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ የዢ ዢንፒንግን ርዕዮተ ዓለም በህግ-መንግሥቱ ውስጥ እንዲሰርፅ ድምፅ ሰጥቷል፤ ይህም ዢን ከኮሚኒስት ፓርቲው መስራች ከማኦ ዜዱንግ እኩል ቦታ ላይ ያስቀምጣቸዋል።
ዢ እአአ 2012 ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ተፅእኖ ፈጣሪነታቸው እጅጉን ጨምሯል።
ከ2000 በላይ የሚሆኑ ልዑካን የቻይናን የወደፊት እጣ ፈንታ በሚወስነው ዝግ ስብሰባ ላይ ተሳትፈዋል።
ባሳለፍነው ሳምንት ኮንግረሱ ሲጀምር ዢ ዢንፒንግ ለመጀመሪያ ጊዜ ''ኅብረተሰባዊነት በአዳዲስ የቻይና መገለጫዎች'' የተሰኘውን ፍልስፍናቸውን ለሦስት ሰዓታት ባደረጉት ንግግር አስተዋውቀው ነበር።
የቢቢሲዋ የቻይና አርታኢ ኬሪ ግሬሲ እንደምትለው የዢ ዢንፒንግ ርዕዮተ ዓለም በህግ-መንግሥቱ ውስጥ እንዲሰርፅ መደረጉ የዢ ተቀናቃኞች በፓርቲውን አመራር ላይ ተፅእኖ ማሳደር እሰካልቻሉ ድረስ ጠንካራውን ዢ መጋፈጥ ይከብዳቸዋል።
ከዚህ በፊት የነበሩ የቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ መሪዎች 'ርዕዮተ ዓለም' በፓርቲው ህገ-መንግሥት ውስጥ ማካተት ቢችሉም መስራቹ ማኦ ዜዱንግ ብቻ ነበሩ በህግ-መንግሥቱ ውሰጥ የማኦ 'አስተምህሮ' ተብሎ የተቀመጠው።