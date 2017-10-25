የታገቱ ማስታወሻ ደብተሮች ፡ ክፍል 3
በቦኮሃራም የታገቱት ልጃገረዶች ከብዙ ስቃይ በኋላ ሳምቢሳ ደን ደርሰዋል። ከዚያስ ምን ገጠማቸው? የልጃገረዶቹ ማስታወሻ ምንባብ ሶስተኛ ክፍል ይቀጥላል...
የእገታውን ማስታወሻ የመጀመሪያዎቹን ሁለት ክፍሎች ለማግኘት ፦
የክፋት ተንኮሎች
ታጣቂዎቹ የታገቱት ሴቶች ላይ የተለያዩ የክፋት ዘዴዎችን በመጠቀም ያስፈራሯቸው ነበር።
ከማስፈራሪያዎቹ መካከል ምንም ውሸት ቢሆንም ወላጆቻቸው በቦኮ ሃራም ቁጥጥር ሥር እንደሆኑ ይነግሯቸው ነበር።
በአንድ ወቅት ክርስቲያኖቹን ከሙስሊም ሴቶች ለይተው ወደ ኃይማኖታቸውን ወደ እስልምና ካልቀየሩ በቤንዚን እንደሚያቃጥሏቸው ነገሯቸው።
"ወደኛ መጡና 'ሙስሊም ለሆናችሁ የጸሎት ሰዓት ደርሷል' አሉ። ከጸለዩ በኃላ እንዲህ አሉን 'ሙስሊም የሆናችሁ በአንድ በኩል ክርስቲያኖች ደግሞ በዛኛው ማዶ ሁኑ'
"ከዚያ መኪናው ውስጥ ጄሪካን ስናይ ቤንዚን መሰለን፥ እነሱም 'ስንቶቻችሁ ወደ እስልምና ትቀየራላችሁ?' አሉን። ብዙዎቹ በፍራቻ ምክንያት ከመካከላችን ተነስተው ወደ ውስጥ ገቡ... እነሱም መልሰው 'የቀራችሁት በሙሉ መሞት ስላማራችሁ ነው ሙስሊም መሆን የማትፈልጉት? እናቃጥላችኋለን' አሉንና ቤንዚን የያዘ መስሎን የነበረውን ጄሪካን ሰጡን። ቤንዚን ግን አልነበረም ... ዉሃ ነበር።''