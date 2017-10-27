የአፍሪካ ሳምንት በተመረጡ ፎቶዎች

  • 27 ኦክተውበር 2017
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የሞሮኮው ዋይዳድ ካዛብላንካ የአልጀሪያውን ዩኤስኤም አልጀርን አሸንፎ ለካፍ ፍፃሜ ጨዋታ ማለፉን አስመልክቶ የካዛብላንካ መሀመድ አራተኛ ስታዲየምን በቀይ መብራት በማጥለቅለቅ ደስታቸውን ሲገልፁ።

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በሌጎስ በተደረገው የሌጎስ የፋሽን ዲዛይን ሳምንት አመዴ የተባለው ዲዛይነር የናይጀሪያን እንዲሁም የአፍሪካ ፋሽን ኢንዱስትሪን የሚያስተዋውቁ ስራዎቹን አቅርቧል።

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ባለፈው አርብ በተከበረው የጀግኖች ቀን (የማሹጃ ቀን) ሁለት ወንዶች ለኬንያ ሰላምን በመመኘት ፎቶ ሲነሱ።

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ግጭቶችና ጭንቀት በተሞላበት የኬንያ ድጋሚ ምርጫ ላይ ከምርጫው በፊት የሚቃጠል እንጨት የያዘ ሰው በኪቤራ ተቃውሞዉን ሲገልፅ።

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በምርጫው ቀን ሐሙስ የበለጠ ግጭቶች ተባብሰው ነበር። በኪቤራም ተቃዋሚዎች ከፖሊስ ጋር ሲጋጩ ይህ ሰው ራቅ ብሎ በቤቱ መስኮት የሚሆነውን ይመለከታል።

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የኬንያ ሌጊዮ ማሪያ ቤተ-ክርስቲያን አባላትም ከዚህ አላመለጡም በምርጫው ቀን የአስለቃሽ ጋዝ ተረጭቶባቸዋል።

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በሊቢያ ሚስራታ ከተማ አፍሪካዊያን ስደተኞች መንገድ ዳር ቁጭ ብለው ስራ እየጠበቁ።

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በተባበሩት መንግስታት የአሜሪካ አምባሳደር በጋምቤላ በሚገኘው የስደተኞች መጠለያ ጣቢያ ንጉየልን ባለፈው ማክሰኞ በጎበኙበት ወቅት ከደቡብ ሱዳን የመጣች ስደተኛ ትታያለች።

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በለንደን "የማንዴላ ጉዞ" ዝግጅት ላይ የኔልሰን ማንዴላ ባለቤት ግራሻ ማሼል፣ የቀድሞ የተባበሩት መንግስታት ፀሐፊ ኮፊ አናንና ሌሎች ታዋቂ ሰዎች ተገኝተዋል።

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ተአምራዊ በሚመስል መልኩ እንግሊዛዊው ቶም ሞርጋን ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በፊኛ በመታገዝ በወንበር 25 ኪ.ሜ ወደላይ በሯል።

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እንዲሁም ደቡብ አፍሪካዊው ማይክ ሼልባች በባህር ማዕበል ውስጥ ሲቀዝፍ

ምስሎቹ የተገኙት ከ ኤኤፍፒ፣ ኢፒኤ፣ ፒኤና ሮይተርስ ነው።

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