የአፍሪካ ሳምንት በተመረጡ ፎቶዎች
የሞሮኮው ዋይዳድ ካዛብላንካ የአልጀሪያውን ዩኤስኤም አልጀርን አሸንፎ ለካፍ ፍፃሜ ጨዋታ ማለፉን አስመልክቶ የካዛብላንካ መሀመድ አራተኛ ስታዲየምን በቀይ መብራት በማጥለቅለቅ ደስታቸውን ሲገልፁ።
በሌጎስ በተደረገው የሌጎስ የፋሽን ዲዛይን ሳምንት አመዴ የተባለው ዲዛይነር የናይጀሪያን እንዲሁም የአፍሪካ ፋሽን ኢንዱስትሪን የሚያስተዋውቁ ስራዎቹን አቅርቧል።
ባለፈው አርብ በተከበረው የጀግኖች ቀን (የማሹጃ ቀን) ሁለት ወንዶች ለኬንያ ሰላምን በመመኘት ፎቶ ሲነሱ።
ግጭቶችና ጭንቀት በተሞላበት የኬንያ ድጋሚ ምርጫ ላይ ከምርጫው በፊት የሚቃጠል እንጨት የያዘ ሰው በኪቤራ ተቃውሞዉን ሲገልፅ።
በምርጫው ቀን ሐሙስ የበለጠ ግጭቶች ተባብሰው ነበር። በኪቤራም ተቃዋሚዎች ከፖሊስ ጋር ሲጋጩ ይህ ሰው ራቅ ብሎ በቤቱ መስኮት የሚሆነውን ይመለከታል።
የኬንያ ሌጊዮ ማሪያ ቤተ-ክርስቲያን አባላትም ከዚህ አላመለጡም በምርጫው ቀን የአስለቃሽ ጋዝ ተረጭቶባቸዋል።
በሊቢያ ሚስራታ ከተማ አፍሪካዊያን ስደተኞች መንገድ ዳር ቁጭ ብለው ስራ እየጠበቁ።
በተባበሩት መንግስታት የአሜሪካ አምባሳደር በጋምቤላ በሚገኘው የስደተኞች መጠለያ ጣቢያ ንጉየልን ባለፈው ማክሰኞ በጎበኙበት ወቅት ከደቡብ ሱዳን የመጣች ስደተኛ ትታያለች።
በለንደን "የማንዴላ ጉዞ" ዝግጅት ላይ የኔልሰን ማንዴላ ባለቤት ግራሻ ማሼል፣ የቀድሞ የተባበሩት መንግስታት ፀሐፊ ኮፊ አናንና ሌሎች ታዋቂ ሰዎች ተገኝተዋል።
ተአምራዊ በሚመስል መልኩ እንግሊዛዊው ቶም ሞርጋን ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በፊኛ በመታገዝ በወንበር 25 ኪ.ሜ ወደላይ በሯል።
እንዲሁም ደቡብ አፍሪካዊው ማይክ ሼልባች በባህር ማዕበል ውስጥ ሲቀዝፍ
ምስሎቹ የተገኙት ከ ኤኤፍፒ፣ ኢፒኤ፣ ፒኤና ሮይተርስ ነው።