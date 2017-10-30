የታገቱ ማስታወሻዎች ፡ ክፍል 6
6) የጋብቻ ጥያቄዎች
የእገታውን ማስታወሻ የመጀመሪያዎቹን ሁለት ክፍሎች ለማግኘት ፦
ከታጣቂዎቹ የሚቀርቡት የጋብቻ ጥያቄዎች የሚደጋገሙና የሚያስገድዱ ነበሩ።
"አንደኛዋ ልጅ ዕቃ ፈልጋ ወደ ክፍል ስትገባ ማላም አህመድ የተሰኘው አንደኛው ታጣቂተከትሏት ገብቶ ስለጋብቻ ጠይቋት እምቢ አለችው። መልሶ ግን "ስለ ጋብቻ የራስሽ ውሳኔ ምንድን ነው? አላት"
"እሷም በድጋሚ እምቢ አለችው። 'በቺቦክ እማርበት ከነበረ የሴቶች የመንግሥት ትምህርት ቤት ወደ ሳምቢሳ አመጣችኹኝ፤ አሁን ደግሞ ስለ ጋብቻ ትጠይቁኛላችሁ' አለች። እንዴት ልታገባ ትችላለች በዚያ ላይ እናቷም አባቷም ሆነ አክሰቶቿና ጓደኞቿ አያውቁም። ከዚያ አላገባም ብትልና ባለችበት አምላኳን ብቻዋን ብታመልክ ጥሩ አይደለም ወይ ብላ ጠየቀችው። እሱም "መጥፎ ነው" ብሎ መለሰላት።"
አንዳንዶች ሃሳባቸውን እንዲቀይሩ ግፊት ተደርጎባቸዋል።
"ሰዎቹ በሁለት ሃይሉክስ መኪኖች ሲመጡ አይተናቸዋል። እንደመጡም ከመካከላችን ማግባት የሚፈልጉ ካሉ ጠየቁ። ከዚያም እስልምናን የተቀበልነው በግድ ማግባት እነዳለብን ነገሩን፤ በተለይ ሃይማኖቱን በሙሉ ልብ የተቀበልን ከሆነ። ምላሽም እንድንሰጣቸውም ግማሽ ሰዓት ጠበቁን። ከዚያ አንድ ሙሉ ሰዓት ጠበቁን ማንም መልስ አልሰጣቸውም። "
ናዖሚ አዳሙ እንደነገረችኝ ከሆነ ለማግባት ፈቃደኛ ያልሆኑትን እንደ ባሪያ ነበር የሚመለከቷቸው። "በየቀኑ ይደበድቡን ነበር፤ እንድናገባቸውም ይጠይቁንና እምቢ ካልን ይደበድቡን ነበር። ልብስ እናጥብ ነበር፣ ዉሃ ከወንዝ እንቀዳለን፣ ለሚስቶቻቸው ደግሞ ሁሉን ነገር እናደርግ ነበር። ባሪያዎቻቸው ነበርን።"