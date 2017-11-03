የትራምፕ ትዊተር ገጽ በኩባንያው ሠራተኛ ተዘጋ
የፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ የትዊተር ገጽ ዕለተ ሃሙስ ለተወሰኑ ደቂቃዎች ከተዘጋ በኋላ እንዲከፈት መደረጉን ትዊተር አስታውቋል።
ትዊተር ማንነቱን ያልገለፀው ሠራተኛ የዶናልድ ትራምፕን የትዊተር ገጽ @realdonaldtrump እንዲዘጋ ወይም ከጥቅም ውጭ እንዲሆን በማድረጉ ሠራተኛውም በኩባንያው የመጨረሻው ቀን ነው ብለዋል።
የትራምፕ ትዊተር ገጽ ለ11 ደቂቃዎች ያህል ነው ተዘግቶ የቆየው።
ከ41 ሚሊየን በላይ ተከታዮች ያላቸው ትራምፕ በአውሮፓውያኑ 2009 ጀምሮ ከ36,000 በላይ ሃሳቦችን ገፃቸው ላይ አስፍረዋል።
'የሠራተኛው የመጨረሻ ቀን'
ትዊተር "ጉዳዩን እያጣራሁ ነው። ይህ ዓይነት ክስተት በድጋሚ እንዳይከሰት የተለያዩ እርምጃዎችን እንወስዳለን" ሲል አስታውቋል።
''ባደረግነው ማጣራት የትራምፕ ገጽ የተዘጋው በደንበኞች ድጋፍ አገልግሎት ሰጪ ሠራተኛችን መሆኑን ደርሰንበታል። ይህም ለሠራተኛው የመጨረሻው ቀን ነው'' ብሏል ትዊተር።
ዶናልድ ትራምፕ የትዊተር ገጻቸው እንደገና እንዲሠራ ከተደረገ በኋላ የመጀመሪያው ትዊታቸው ስለ ሪፓፕሊካኖች የግብር ቅነሳ በተመለከተ ነበር።
ትራምፕ ፕሬዝዳንት ከመሆናቸው በፊት እና የፕሬዝዳንትነት ሥልጣንን ከተረከቡ በኋላ ትዊተርን አብዝቶ በመጠቀም ፖሊሲዎቻችውን ከማስተዋወቅ አልፎ ለፖለቲካ ተፎካካሪዎቻቸው ምላሽም ይሰጡበታል።