በሚመጣው እሁድ ሲቲ ከአርሴናል፤ ቼልሲ ከዩናይትድ ማን ድል ይቀናው ይሆን?
ማንችስተር ዩናይትድ ባለፈው ሳምንት መርሃ-ግብር ቶተንሃምን አስተናግዶ ማሸነፍ ችሏል፤ በሊጉ ሁለተኛ ደረጃ ይዞም ይገኛል። በዚህ ሳምንት ደግሞ ወደ አምናው የዋንጫ አንሺ ቼልሲ በመጓዝ ፍልሚያውን ያደርጋል። ዩናይትድ ከዚህ ጨዋታ የተሻለ ነጥብ ያገኝ ይሆን?
የቢቢሲ ስፖርት ተንታኙ ማርክ ላውረንሰን በስታንፎርድ ብሪጅ የሚደረገው ጨዋታ በአንድ አቻ ውጤት እንደሚያልቅ ይገምታል።
እነሆ የዚህንና የሌሎች ቀሪ ጨዋታዎችን ግምት ከላውሮ።
ቅዳሜ
ስቶክ ከሌይስተር
ስቶክ ሲቲዎች ባለፈው ቅዳሜ ዋትፎርድን 1-0 በማሸነፍ ከሜዳቸው ውጭ ነጥብ ይዘው መመለስ ችለዋል። ስቶኮች ውጤቱን እጅጉን ይፈልጉትም ነበር።
አቻ ውጤት ከሌይስተር ይልቅ ስቶክ ሲቲን ሊያስከፋ እንደሚችል አስባለሁ። ለሌይስተር ያለመሸነፍ ጉዞ እንደሚያሳምር ባውቅም ለስቶክ ግነ አቻ ውጤት ምንም ትርጉም የለውም።
ላውሮ፡ 1 - 0
ሃደርስፊልድ ከዌስትብሮም
ለሃደርስፊልዶች ሜዳቸው ላይ የሚያደርጓቸው ጨዋታዎች እጅግ ወሳኝ ናቸው። ማንቸስተር ካሸነፉ በኋላ ከሊቨርፑል ጋር ያሳዩት አቋም እጀግ ደካም ነበር።
አሁን ከዌስትብሮም ጋር በሚኖራቸው ፍልሚያ ጥሩ ውጤት ለማምጣት እንደሚሯሯጡም አስባለሁ።
ነገር ግን ዌስትብሮም ወደ ሃደርስፊልድ ሜዳ ሄዶ ያሸንፋል ነው የኔ ግምት።
ላውሮ፡ 0 - 2
ኒውካስል ከቦርንማውዝ
ኒውካስል ባለፈው ከበርንሌይ ጋር የነበረውን ጨዋታ ተመልክቻለሁ፤ አሪፍ ኳስ ይጫወታሉ። ነገር ግን ኳስ ወደ ጎል መቀየር ላይ ችግር አስተውያለሁ።
ቦርንማውዞች በዚህ ወር የተሻለ ነገር ለማምጣት ቆርጠው የተነሱ ይመስላል። መካከለኛ ደረጃ ላሉ ቡድኖች አቻ ውጤት ጥሩ ነገር እንደሆነ እገምታለሁ።
ላውሮ፡ 1 - 1
ሳውዝሃምፕተን ከበርንሌይ
የሳውዝሃምፕተኑ አሰልጣኝ ሞሪሲዮ ፔሌግሪኖ ከራፋዬል ቤኒቴዝ ጋር ሊቨርፑልን አሰልጥነዋል። እስካሁን ቡድናቸው በ10 ጨዋታ 9 ጎሎች ማስቆጠር ችሏል። ከዚህ በላይ እንዲያስቆጥሩ የሚያስችሏቸው አጥቂዎች እንዳሏቸውም አውቃለሁ።
በዚህ ጨዋታም የተሻለ ነጥብ እንደሚያስቆጥሩ እገምታለሁ።
ላውሮ፡ 2 - 1
ስዋንሲ ከብራይተን
ስዋንሲ ምንም ቅርፁ የማይገባ ቡድን ነው፤ ምክንያቱም በአንድ ጨዋታ በጣም የወረዳ አቋም ያሳያለኩ በሚቀጥለው ደግሞ በጣም አስገራሚ።
ብራይተን እያሳየው ባለው አቋምም እጅግ ተደስቻለሁ። ጥሩ ባልሆኑበት ጨዋታ እንኳ ነጥብ ይዘው ይወጣሉ።
ላውሮ፡ 2 - 1
ዌስትሃም ከሊቨርፑል
ዌስትሃሞች ጥሩ አቋም ያላቸው ተጨዋቾችን ቢይዙም የመከላከል ኃይላቸው ግን ደካማ ነው። እዚህ ላይ ትልቅ ትኩረት ያሻቸዋል።
የስለቨን ቢሊች ቡድን አይተው አሁን ላይ ቡድኑ መካከል ላይ ተደላድሎ መቀመጥ ነበረበት ቢሉ ትክክል ነዋት።
ላውሮ፡ 0 - 2
ዕለተ እሁድ
ቶተንሃም ከክሪስታል ፓላስ
ረቡዕ ዕለት ከማድሪድ ጋር ከነበራቸው ጨዋታ በኃላ ቶተንሃሞች በጣም አስገራሚ መንፈስ ላይ እንደሚገኙ አስባለሁ። ሞሪሲዮ አሁን ላይ እጅግ ተዘጋጅቶ እንደሚገኝም አምናለሁ።
ፓላስ አሁንም ወራጅ ቀጣና ላይ ሊገኙ ይችላሉ ነገር ግን አቋማቸው ከሮይ ሆጅሰን በኋላ እጅጉን ተሻሽሏል፤ ቼልሲንም አሸንፈዋል። ከኒውካስል ውጤት ማግኘት ነበረባቸው፤ ባለፈውም አቻ ውጤት አግኝተዋል።
ላውሮ፡ 2 - 0
ማንችስተር ሲቲ ከአርሴናል
አሁን ላይ ሲቲ የሚያቆም እንዳለ አይሰማኝም፤ ነገር ግን ይቻላል። ማገኘት ከነበረባቸው 30 ነጥብ 28ቱን በመሰብሰብ የሊጉ አናት ላይ ተቀምጠዋል።
አርሰን ቬንገር ብዙ ጊዜ ከሃያል ክለቦች ጋር ሲጫወቱ "ኳስ እንጫወታለን" ሲሉ ይደመጣል። አሁንም ከሲቲ ጋር በሚኖራቸው ጨዋታ አጥቅተው ይጫወታሉ የሚል እምነት የለኝም።
ከጥቂት ዓመታት በፊት ቬንገር ወደ ሲቲ ተጉዘው 2-0 አሸንፈው እንደመጡ አስታውሳለሁ። ነገር ግን አሁን ላይ ያንን ማድረግ ይችላሉ ብዬ አላምንም።
ላውሮ፡ 2 - 0
ቼልሲ ከማንችስተር ዩናይትድ
የሞሪንሆ ማንችስተር ዩናይትድ ከኃያላኑ ጋር ከሜዳው ውጭ ሲጫወት ነጠብ ይዞ ይመጣል። ይህንንም ከሊቨርፑል ጋር በነበረው ፍልሚያ ተመልክተናል።
ቼልሲ ሜዳ ላይም ተመሳሳይ ነገር እንደምናይ እገምታለሁ። የዩናይትድ ተጫዋቾች ኳስ ወደ ቅጥራቸው እንዳይዘልቅ እንድሚዋደቁም አስባለሁ።
ላውሮ፡ 1 - 1
ኤቨርተን ከዋትፎርድ
የኤቨርተኑን ጊዜያዊ አሰልጣኝ ዴቪድ አንስዎርዝ በደንብ አውቀዋለሁ። የመጀመሪያዎቹን ሁለት ጨዋታዎች ይሸነፋል ብየም አልገምትም። በተመሳሳይ ተጨዋቾች ከኮማን የተሻለ ነገር ለማሳየት እየጣረ እንደሆነም አውቃለሁ።
ዋትፎርድ አጀማመራቸው ጥሩ የነበረ ቢሆንም ያለፉትን ሁለት ጨዋታዎች ተሸንፈዋል። አሁን ላይ ስላሉበት አቋም እርግጠኛ ሆኖ መናገር ያዳግታል።
ላውሮ፡ 2 - 0