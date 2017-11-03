የአፍሪካ ምርጥ ፎቶዎች፡ በባለፈው ሳምንት አፍሪካ እንዴት አሳለፈች?
በዚህ ሳምንት አፍሪካ ውስጥ የተከሰቱ ነገሮችን የሚያሳዩ ምርጥ ፎቶዎች እንደሚከተለው ቀርበዋል።
እነዚህን መኪናዎች ሌላ ቦታ ማግኘት ከባድ ቢሆንም ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ከዚህ የተለየ ነው። ሮይተርስ ባለፈው አርብ ባወጣው ፎቶ ላይ አንድ ግለሰብ እ.አ.አ በ1977 የተሰራች መኪና ላይ ቁጭ ብለው ጥንካሬዋን ያሳያሉ።
ይህ ታዳጊ ኬንያ ዋና ከተማ ናይሮቢ በሚገኘው ኪቦሮ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ከፈተና በፊት ሲጸልይ ይታያል።
በኬንያ የተካሄደው ድጋሚ ምርጫ የብዙዎችን ቀልብ ገዝቷል። በምዕራብ ኬንያ በምትገኘው ኪሱሙ ነዋሪ የሆኑት እነዚህ ሰዎች ምርጫውን በተመለከተ የሚተላለፈውን መረጃ በቴሌቪዥን እየተከታተሉ ነው።
በ19ኛው ክፍለ-ዘመን በጃፓን የተጀመረውን "ማንጋ" የሚባለውን የስዕል አይነት በሊቢያ ትሪፖሊ የሚገኝ ሰዓሊ ሲስል።
የግብጹ አልሃሊ በአፍሪካ ሻምፒዮንስ ሊግ ፍጻሜ ወደ ሞሮኮ አቅንቶ ከመጫወቱ በፊት ለመጨረሻ ጊዜ ያደረገውን ልምምድ ደጋፊዎቹ ሲከታተሉ። የደጋፊዎች ቁጥር ከፍተኛ በመሆኑ ፕሮግራሙ እንዲሰረዝ ተደርጓል።
ይህቺ የአይቮሪኮስት ዜጋ በባህላዊ መንገድ የወይራ ዘይት ስታመርት ይታያል። ለብዙ ነገሮች የሚጠቅመውን የወይራ ዘይት ምርታማነት ለማሳደግ የአይቮሪኮስት መንግሥት ዕቅድ ይዟል።
አስደሳች ቢመስልም እነዚህ ሊቢያዊያን አራት ኪሎሜትር የሚረዝመውንና በሽቦ አጥር ስር ጭምር የሚደረገውን አስቸጋሪ ውድድር ባለፈው ቅዳሜ አካሂደዋል።
ባለፉት ዓመታት በጦርነት ሲታመስ በቆየችው በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ካሳይ ክልል የሚገኙ ህጻናት በፈራረሰ ህንጻ አካባቢ ሲጫወቱ።
የቀድሞው የእንግሊዝ የኪሪኬት አምበል ማይክል ቫውጋንና ደቡብ አፍሪካው ኮከብ ሄርሼል ጊብስ ባለፈው ቅዳሜ በኪጋሊ የተካሄደውን የኪሪኬት ጨዋታ በአምበልነት መርተዋል።
የፎቶ ምንጭ፡ AFP, EPA, PA እና Reuters