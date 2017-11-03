የአፍሪካ ምርጥ ፎቶዎች፡ በባለፈው ሳምንት አፍሪካ እንዴት አሳለፈች?

  • 3 ኖቬምበር 2017

በዚህ ሳምንት አፍሪካ ውስጥ የተከሰቱ ነገሮችን የሚያሳዩ ምርጥ ፎቶዎች እንደሚከተለው ቀርበዋል።

Siyum Haile, 72, a retired United Nations (UN) employee and Jehovah's Witness, poses for a photograph next to his 1977 model Volkswagen Beetle car in Addis Ababa, Ethiopia - 16 September 2017 - photo published 27 October 2017 Image copyright Reuters

እነዚህን መኪናዎች ሌላ ቦታ ማግኘት ከባድ ቢሆንም ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ከዚህ የተለየ ነው። ሮይተርስ ባለፈው አርብ ባወጣው ፎቶ ላይ አንድ ግለሰብ እ.አ.አ በ1977 የተሰራች መኪና ላይ ቁጭ ብለው ጥንካሬዋን ያሳያሉ።

A pupil prays inside a classroom ahead of the primary school final national examinations at Kiboro Primary school along Juja road in Nairobi, Kenya - 31 October 2017 Image copyright Reuters

ይህ ታዳጊ ኬንያ ዋና ከተማ ናይሮቢ በሚገኘው ኪቦሮ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ከፈተና በፊት ሲጸልይ ይታያል።

People watch live broadcast as Uhuru Kenyatta is declared the winner following presidential re-election results by Kenya's Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC) on TV at a local electrical shop in Kisumu, on 30 October 2017 Image copyright AFP

በኬንያ የተካሄደው ድጋሚ ምርጫ የብዙዎችን ቀልብ ገዝቷል። በምዕራብ ኬንያ በምትገኘው ኪሱሙ ነዋሪ የሆኑት እነዚህ ሰዎች ምርጫውን በተመለከተ የሚተላለፈውን መረጃ በቴሌቪዥን እየተከታተሉ ነው።

An artist draws a manga-style illustration at a stall during the Libya Comic Convention, in the capital Tripoli on 2 November 2017 Image copyright AFP

በ19ኛው ክፍለ-ዘመን በጃፓን የተጀመረውን "ማንጋ" የሚባለውን የስዕል አይነት በሊቢያ ትሪፖሊ የሚገኝ ሰዓሊ ሲስል።

Egyptian fans gather at a stadium in Cairo on 31 October 2017 ahead of the last training session of the Al-Ahli club football team before heading to Morocco for the final of the African Champions League. Image copyright AFP

የግብጹ አልሃሊ በአፍሪካ ሻምፒዮንስ ሊግ ፍጻሜ ወደ ሞሮኮ አቅንቶ ከመጫወቱ በፊት ለመጨረሻ ጊዜ ያደረገውን ልምምድ ደጋፊዎቹ ሲከታተሉ። የደጋፊዎች ቁጥር ከፍተኛ በመሆኑ ፕሮግራሙ እንዲሰረዝ ተደርጓል።

A woman extracts palm oil in an artisanal way in Dabou, Ivory Coast, 30 October 2017. Image copyright EPA

ይህቺ የአይቮሪኮስት ዜጋ በባህላዊ መንገድ የወይራ ዘይት ስታመርት ይታያል። ለብዙ ነገሮች የሚጠቅመውን የወይራ ዘይት ምርታማነት ለማሳደግ የአይቮሪኮስት መንግሥት ዕቅድ ይዟል።

Libyan contestants, from across Libya, take part in a 4km obstacle race, in the capital Tripoli on October 28, 2017 Image copyright Getty Images

አስደሳች ቢመስልም እነዚህ ሊቢያዊያን አራት ኪሎሜትር የሚረዝመውንና በሽቦ አጥር ስር ጭምር የሚደረገውን አስቸጋሪ ውድድር ባለፈው ቅዳሜ አካሂደዋል።

- Young Congolese boys play around broken building on October 26, 2017 in Kasala, in the restive region of Kasai, central Democratic Republic of Congo. Conflict in the Kasai Provinces between the local militia, Kamwina Nsapu and Government troops have displaced 1.4 million people since August, 2016. As three crop cycles have been missed and displacement continues, sever malnutrition is becoming a present issue. Image copyright AFP

ባለፉት ዓመታት በጦርነት ሲታመስ በቆየችው በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ካሳይ ክልል የሚገኙ ህጻናት በፈራረሰ ህንጻ አካባቢ ሲጫወቱ።

Sam Billings (right) playing in the T20 tournament final at the new cricket stadium in Kigali, Rwanda, which has been dubbed the "Lord"s of East Africa". Image copyright PA

የቀድሞው የእንግሊዝ የኪሪኬት አምበል ማይክል ቫውጋንና ደቡብ አፍሪካው ኮከብ ሄርሼል ጊብስ ባለፈው ቅዳሜ በኪጋሊ የተካሄደውን የኪሪኬት ጨዋታ በአምበልነት መርተዋል።

የፎቶ ምንጭ፡ AFP, EPA, PA እና Reuters

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