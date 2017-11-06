የቤልጂዬም ዳኛ የካታላኖያ መሪ እንዲለቀቅ ወሰኑ
የቀደሞው የካታሎንያ መሪ የነበሩትና ግዛቲቱን ነፃ ለማውጣት ሲታገሉ የነበሩት ካርልስ ፒየጅሞንት እና አራት ሌሎች ባለስልጣናት እንዲለቀቁ የቤልጂዬም ዳኛ ወስነዋል።
ዳኛው ባለስልጣናቱ ሃገሪቱን ለቀው መውጣት እንደማይችሉ አሳስበው አስፈላጊውን ትብብር እና መረጃ እንዲሰጡም አሳውቀዋል።
ፒየጅሞንትን ጨምሮ ሌሎች ባለስልጣናት ስፔን ያወጣችውን የእስር ትዕዛዝ ተከትሎ ባለፈው ቅዳሜ ለቤልጂዬም ፖሊስ እጃቸውን መስጠታቸው ይታወሳል።
ፒየጅሞንት የስፔን መንግሥት ካታሎንያ ላይ ቀጥተኛ አገዛዝ መተግበር ሲጀምር ነበር ወደ ብራሰልስ ያቀኑት። "የስፔን መንግሥት ፍትሃዊ ፍርድ እንደሚሰጠኝ ቃል እስካልገባ ድረስ ወደ ሃገሬ አልመልስም" ብለውም እንደነበር አይረሳም።
አምስቱ ባለስልጣናት በአመፅ፣ አመፅ በማነሳሳት እንዲሁም የመንግሥት ንብረት በማባከን ወንጀል ክስ ተመሥርቶባቸዋል።
ባለስልጣናቱ በ15 ቀናት ውስጥ ፍርድ ቤት ቀርበው ክሱን ካልተቃወሙ ከሁለት ወር ባነሰ ጊዜ ውስጥ ለስፔን መንግሥት ተላልፈው እንደሚሰጡ ታውቋል።
የስፔን መንግሥት የካታሎንያ መሪዎችን አባሮ ግዛቲቱን በቀጥታ መምራት የጀመረ ሲሆን በአውሮፓውያኑ ኅዳር 21 ቀን አዲስ የአካባቢ ምርጫ እንደሚደረግ አስታውቋል።
የማድሪድ መንግሥት ባለስልጣናቱ ካሉበት የአውሮፓ ክፍል ተይዘው እንዲቀርቡ ካዘዘ በኋላ እጃቸውን የሰጡት ባለስልጣናቱ እሁድ ዕለት ለ19 ሰዓታት ያክል የእምነት ክህደት ቃላቸውን አሰምተዋል።
የባለስልጣናቱን መያዝ ተከትሎ በካታሎንያ አንዳንድ ከተሞች ተቃውሞዎች ተስተውለዋል። ሰልፈኞቹ ባለስልጣናቱ የፖለቲካ እስረኞች ናቸው ሲሉ ድምፃቸውን አሰምተዋል።
ሌሎች ስምንት ባለስልጣናትም በተመሳሳይ ወንጀል ተከሰው ምርመራ እየተደረገባቸው እንደሆነም ሊታወቅ ችሏል።
ሁለት የመብት ተሟጋቾችም ተይዘው ልዩ ምርመራ እየተደረገባቸው ይገኛል።