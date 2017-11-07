የአሜሪካ አየር ኃይል የቴክሳሱን ተኳሽ የወንጀል ሪከርድ ማሳወቅ ነበረበት
የአሜሪካ አየር ኃይል የቴክሳሱን ተኳሽ የወንጀል ሪከርድ እንዴት ወደ ብሔራዊ የመረጃ ቋት ማስገባት እንደተሳነው በማጣራት ላይ ይገኛል።
የአየር ኃይል አባል የነበረው ዴቪን ኬሊ እአአ 2012 ላይ በቤት ውስጥ ጥቃት ተከሶ ማንኛውንም ዓይነት የጦር መሣሪያ እንዳይጠቀም ታግዶ ነበር።
ዴቪን ኬሊ በአውሮፓውያኑ 2012 ሚስቱና የእንጀራ ልጁ ላይ ጥቃት በመፈፀሙ ለ12 ወራት ታስሮ ተፈቷል።
ነገር ግን ባለፈው ዓመት እሁድ ዕለት ኬሊ ጥቃት የፈፀመበትን መሠሪያ መሸመት ችሎ ነበር።
በጥቃቱ 26 ሰዎች መሞታቸው ሲታወቅ ጥቃት ፈፃሚው ከአካባቢው በመኪና ካመለጠ በኋላ ከሌላ ተሽከርካሪ ጋር ተጋጭቶ እንደሞተም ተነግሯል።
ፖሊስ እንደተናገረው ጥቃት ፈፃሚው የሞተው በመኪና በማምለጥ ላይ ሳለ እራሱን በራሱ በጥይት በመምታቱ ነው።
ሰኞ ዕለት የአሜሪካ አየር ኃይል በመግለጫው እንዳስታወቀው "የደቪን ኬሊ የወንጀል ሪከርድ በአንዳች ምክንያት ወደ በሔራዊ የመረጃ ቋት አልገባም።" አየር ኃይሉ በምን ምክንያት ይህ ሊሆን እንደቻለ እያጣራ እንዳለም አሳውቋል።
የቴክሳስ ገዥ ግሬግ አቦት እንደሚሉት በሕግ በመከልከሉ ምክንያት ጥቃት ፈፃሚው በምንም ዓይነት መልኩ የጦር መሣሪያ እጁ ላይ ባልተገኘ ነበር።
ጥቃት ፈፃሚው ወደ ቤተክርስትያኒቱ ከመምጣቱ በፊት ከሚስቱ እናት ጋር ግጭት ውስጥ ገብቶ እንደነበር ተነግሯል።
በጥይት ከተመታ በኋላም ወደ አባቱ ደውሎ የመትረፍ ተስፋ እንደሌለው መናገሩም ነው የታወቀው።
"የዘርም ሆነ የኃይማኖት ጉዳይ ጥቃቱን ለመፈጸም ምክንያት አይደሉም" ሲሉ አባትየው ይናገራሉ። "ከባለቤቱና ከእናቷ ጋር የነበረው ጭቅጭቅ ነው ጭንቅላቱን ወዳልሆነ ነገር የመራው" በማለት ያክላሉ።
ማቾቹ
በግድያው ዕድሜያቸው ከ12 እስከ 14 የሚሆኑ ሕፃናት እንደሞቱ ፖሊስ አሳውቋል። የአንድ ዓመት ሴት ልጅም በግድያው ሕይወቷን ማጣቷ ተዘግቧል።
ከአንድ ቤተሰብ ደግሞ ስምንት የሚሆኑ አባላት እንደሞቱ ዋሽንግተን ፖስት የተሸነው ጋዜጣ ፅፏል።