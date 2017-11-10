እስያ የሚገኙት ትራምፕ ወደ ቪየትናም አቅንተዋል
የዚህ ዓመት የእስያ-ፓሲፊክ ምጣኔ ሃብታዊ ትብብር (አፔክ) ጉባዔ አስተናጋጅ በሆነችው ቪየትናም የሚገኙት ትራምፕ በጉባዔው መክፈቻ ላይ ያደርጋሉ የተባለው ንግግር እየተጠበቀ ነው።
አሜሪካ ወደፊት በቀጣናው ስለሚኖራት ሚና እንዲሁም በንግድ እና ምጣኔ ሃብታዊ ዕድገት ትብብሮች ዙሪያ ንግግር እንደሚያደርጉ ይጠበቃል።
ትራምፕ 'ቅድሚያ ለአሜሪካ' በተሰኘው መርሃቸው መሠረት ከቀጣናው የንግድ ስምምነት መውጣታቸውና በጃፓንና ቻይና ተይዞ የሚገኘውን የኃይል ሚዛን ለመመለስ ቃል መግባታቸው የሚታወስ ነው።
የእስያ-ፓሲፊክ ምጣኔ ሃብታዊ ትብብር (አፔክ) የ21 ሃገራት ስብስብ ሲሆን ከዓለማችን ጠቅላላ የሃገር ውስጥ ምርት ዕድገት 60 በመቶውን ይይዛል።
ትራምፕ ስልጣን በያዙ ማግስት 'ትራንስ ፓሲፊክ ፓርትነርሺፕ' ከተባለው በአሜሪካና በ12 የእስያ ሃገራት መካከል ከነበረው ስምምነት ሃገራቸውን ማግለላቸው ይታወሳል፤ ምክንያታቸውም ስምምነቱ ለአሜሪካ የሚጠቅም አይደለም የሚል ነበር።
በትራምፕ እና በሩስያው መሪ ፑቲን መካከል ሊደረግ የሚችለው ንግግር እውን ይሁን አይሁን እስካሁን የታወቀ ነገር የለም።
ለ30 ዓመታት ያክል አሜሪካ 'በአፔክ' አማካይነት በአህጉረ እስያ ከሚገኙ እንደ ጃፓንና ቻይና ካሉ የዓለማችን ምጣኔ ሃበታዊ ማማዎች ጋር የጠበቀ ግንኙነት መሥርታ ቆይታለች።
ነገር ግን ከትራምፕ በኋላ ነገሮች መንገዳቸውን ቀይረዋል። ለዘመናት ከእስያ ጋር የነበረው የንግድ ግንኙነት አሜሪካንን ጎድቷታል ሲሉ መደመጥ ጀምረዋል።
ዶናልድ ዛሬ የሚያደርጉት ንግግር ከዚህ በኋላ አሜሪካ በቀጣናው የሚኖራት ሚና ምን ሊመስል እንደሚችል ይጠቁማል ሲሉ የምጣኔ ሃብት ባለሙያዎች ይናገራሉ።
ነገር ግን የአፔክ አባል ሃገራት ቻይናንም ጨምሮ ከአባልነት በመሰረዝ የራሳቸውን ጥምረት ሊመስርቱ እያሰቡ እንደሆነም እየተነገረ ይገኛል።