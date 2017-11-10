የአፍሪካ ምርጥ ፎቶዎች

  • 10 ኖቬምበር 2017

ባሳለፍነው ሳምንት ከአፍሪካ የተገኙ ምርጥ ፎቶዎች ስብስብ

Ivorians take part in the festival of Abissa in Grand-Bassam, Ivory Coast, 04 November 2017. The feast of the Abissa, a feast of rejoicing organized by the N"Zima community to symbolize the concepts of democracy and social justice. The N"Zima, a people of Ghanaian origin, finds herself around her leader and to the sounds of the tams-tams to take stock of the past year, and eventually denounce the injustices committed, or confess them publicly within the framework As part of a request for forgiveness to the people and an repentance. The festival of Abissa is celebrated each year between the end of October and the beginning of November. Image copyright EPA

በአይቮሪኮስቷ ግራንድ ባሳም ከተማ የደስታና የንሰሃ ፌስቲቫል ተደርጓል።

Ivorians take part in the festival of Abissa in Grand-Bassam, Ivory Coast, 04 November 2017. The feast of the Abissa, a feast of rejoicing organized by the N"Zima community to symbolize the concepts of democracy and social justice. The N"Zima, a people of Ghanaian origin, finds herself around her leader and to the sounds of the tams-tams to take stock of the past year, and eventually denounce the injustices committed, or confess them publicly within the framework As part of a request for forgiveness to the people and an repentance. The festival of Abissa is celebrated each year between the end of October and the beginning of November. Image copyright EPA

የንዜማ ማህበረሰብ የጥያቄ ፌስቲቫል በሚሉት ስነስርዓት ላይ ተገኝተዋል። ፌስቲቫሉ ስሙን ያገኘው የንዜማ ሰዎች ጥያቄ ስለሚጠይቁ ነው፡ ንዜማዎች አዲስ ዓመት መግባት ይገባቸዋል? ...

Awoulae TANOE Amon King of Grand-Bassam is transported during the festival of Abissa in Grand-Bassam, Ivory Coast, 04 November 2017. The feast of the Abissa, a feast of rejoicing organized by the N'Zima community to symbolize the concepts of democracy and social justice. The N'Zima, a people of Ghanaian origin, finds herself around her leader and to the sounds of the tams-tams to take stock of the past year, and eventually denounce the injustices committed, or confess them publicly within the framework As part of a request for forgiveness to the people and an repentance. The festival of Abissa is celebrated each year between the end of October and the beginning of November. Image copyright EPA

ማህበረሰቡ ንጉሱን በሰክም ግራንድ ባሳም ከተማ ተሸክመው ተዟዙረዋል...

Ivorians take part in the festival of Abissa in Grand-Bassam, Ivory Coast, 04 November 2017. The feast of the Abissa, a feast of rejoicing organized by the N"Zima community to symbolize the concepts of democracy and social justice. The N"Zima, a people of Ghanaian origin, finds herself around her leader and to the sounds of the tams-tams to take stock of the past year, and eventually denounce the injustices committed, or confess them publicly within the framework As part of a request for forgiveness to the people and an repentance. The festival of Abissa is celebrated each year between the end of October and the beginning of November Image copyright EPA

ሁሉም ይቅር ከተባባሉ በኋላ የአዲስ ዓመት መግባቱን በመግለጽ ይደሰታሉ።

Nigerian Afrobeat musician Lamoj, popularly called Fela"s Ghost, sings during the Lagos International Trade Fair on November 4, 2017 in Lagos. Afrobeat musician Lamoj, also called Fela"s Ghost, is preparing to launch his album styled after late Afrobeat legend Fela Anikulakpo-Kuti. Image copyright AFP

የአፍሮቢት ሙዚቀኛ የሆኑት ላሞጅ በናይጄሪያ የንግድ ማዕከል በሆነችው ሌጎስ በተዘጋጀ ንግድ አውደ ርዕይ ላይ ስራቸውን አቅርበዋል። ላሞጅ በቅርቡ አዲስ አልበም ይለቃሉ ተብሎ ይጠበቃል።

Zimbabwean worshippers and congregants from various indigenous church denominations perform and dance as they wait to be addressed by Zimbabwe first lady Grace Mugabe (not in picture) at a religious gathering rally organised by Zimbabwean ruling party Zimbabwe African National Union- Patriotic Front (Zanu PF) Harare Youth Province on 5 November Image copyright AFP

ባለፈው እሁድ ዚምባቤያዊያን በሃራሬ ከተማ በተካሄደና ፖለቲካንና ሃይማኖትን በቀላቀለ ሰልፍ ላይ እየዘፈኑና እየደነሱ ነበር።

Zimbabwean worshippers and congregants from various indigenous church denominations listen to Zimbabwe first lady addressing a rally on November 5, 2017 in Harare Image copyright AFP

አብዛኘኛዎቹ ተሳታፊዎች ከአካባቢው ቤተ-ዕምነቶች የተወጣጡ ናቸው።

Supporters of Zimbabwe"s President gather at his party headquarters to show support to Grace Mugabe becoming the party"s next Vice President after the dismissal of Emerson Mnangagwa November 8 2017 Image copyright AFP

በገዢው ዛኑ ፒ ኤፍ ፓርቲ ወጣት ክንፍ የተዘጋጀው ሰልፍ ለቀዳማዊት እመቤት ግሬስ ሙጋቤ ድጋፍ ለመስጠት የተዘጋጀ ነው።

President Robert Mugabe listens to his wife Grace Mugabe at a rally of his ruling ZANU-PF party in Harare, Zimbabwe, November 8, 2017 Image copyright AFP

ግሬስ ከ93 ዓመት ባለቤታቸው ፕሬዝዳንት ሮበርት ሙጋቤ ጋር በስነ ስርዓቱ ላየይ ተገኝተዋል። ግሬስ በስነ ስርዓቱ ላይ ጠንካራ ንግግር አድርገዋል።

Moustafa, 15, carries white yarn rolls at Salama"s tannery in Cairo, Egypt, 07 November 2017. Salama started working when he was seven years old during the reign of King Farouk over Egypt because, according to him, the police used to arrest unemployed males of all ages. Now, after almost 70 years, Salama"s tannery is the only one left in the old part of Cairo. The yarn produced is used for shoe laces, mattresses upholstery, ballet dance outfits, Image copyright EPA

የ15 ዓመቱ ሙስጠፋ ከግበጿ ካይሮ ቀደምት መኖሪያዎች ብቸኛ ሆኖ ከቀረው የክር ማምረቻ ክር ነጭ ክር ተሸክሞ ይሄዳል።

Salama, 76, owner of the tannery, dyes white yarn rolls inside his tannery in Cairo, Egypt, 07 November 2017. Salama started working when he was seven years old during the reign of King Farouk over Egypt because, according to him, the police used to arrest unemployed males of all ages. Now, after almost 70 years, Salama"s tannery is the only one left in the old part of Cairo. The yarn produced is used for shoe laces, mattresses upholstery, ballet dance outfits, and suits. Image copyright EPA

የማምረቻው ባለቤት የሆኑት የ76 ዓመቱ ሰላማ ከስድስት ዓመታቸው ጀምረው ስራውን ሲሰሩ ቆይተዋል።

Libyan fishermen moor their boat at Tripoli harbour, Libya November 3, 2017. Image copyright EPA

በሊቢያ ዋና ከተማ ትሪፖሊ የሚገኙ አሳ አስጋሪዎች ጀልባቸውን ወደ ወደብ እያስጠጉ ይታያሉ።

Libyan walks at the fish market in Tripoli, Libya November 3, 2017 Image copyright Reuters

ያሰገሩትን አሳም ለገበያ አቅርበዋል።

An old typewriter on display at the South African Police Service"s (SAPS) Heritage Services Museum in Muizenberg, Cape Town, South Africa, 09 November 2017. South Africa has one of the highest violent crime rates in the world with a very high rate of murders, assaults, rapes and other crimes. The South African Police Service"s has released the crime statistics for 2017 showing as many as 2,129,001 serious crimes were recorded in 2017 an increase from 2015/16. The SAPS Heritage Services Museum dating back to before 1874 portrais various era"s of South African policing and documents famous crimes whilst also giving the visitor a view into a prison cell, courtroom and charge office. Image copyright EPA

በደቡብ አፍሪካ ወደብ ከተማ ኬፕ ታውን በሚገኝ የፖሊስ ሙዚም ይህ የፅህፈት መሳሪያ ለእይታ ቀርቧል።

A 1913-1957 era charge office on exhibit at the South African Police Service"s (SAPS) Heritage Services Museum in Muizenberg, Cape Town, South Africa 09 November 2017. South Africa has one of the highest violent crime rates in the world with a very high rate of murders, assaults, rapes and other crimes.The South African Police Service"s has released the crime statistics for 2017 showing as many as 2,129,001 serious crimes were recorded in 2017 an increase from 2015/16. The SAPS Heritage Services Museum dating back to before 1874 portrais various era"s of South African policing and documents famous crimes whilst also giving the visitor a view into a prison cell, courtroom and charge office Image copyright EPA

ሙዚየሙ እ.አ.አ ከ1913 እስከ 1957 የነበረውን አሰራርም የሚያሳይ ነው።

President Uhuru Kenyatta (L), Archbishop of Canterbury Justin Welby (C), and Kenyan opposition leader of the National Super Alliance (NASA) coalition Raila Odinga (R) pose for a photograph after a ceremony at the All Saints Anglican Church in Nairobi, Kenya November 5, 2017. Image copyright Reuters

ባለፈው እሁድ የካተንበሪ ኤጲስ ቆጶስ የሆኑት ጀስቲን ወልቢይ በኬንያ ተገኝተው ከሃገሪቱ ሁለቱ የፖለቲካ ተቀናቃኞች ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ እና ራይላ ኦዲንጋ ጋር ተገናኝተዋል።

ፎቶ ምንጭ፡ AFP, EPA, PA እና Reuters

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