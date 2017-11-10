የአፍሪካ ምርጥ ፎቶዎች
ባሳለፍነው ሳምንት ከአፍሪካ የተገኙ ምርጥ ፎቶዎች ስብስብ
በአይቮሪኮስቷ ግራንድ ባሳም ከተማ የደስታና የንሰሃ ፌስቲቫል ተደርጓል።
የንዜማ ማህበረሰብ የጥያቄ ፌስቲቫል በሚሉት ስነስርዓት ላይ ተገኝተዋል። ፌስቲቫሉ ስሙን ያገኘው የንዜማ ሰዎች ጥያቄ ስለሚጠይቁ ነው፡ ንዜማዎች አዲስ ዓመት መግባት ይገባቸዋል? ...
ማህበረሰቡ ንጉሱን በሰክም ግራንድ ባሳም ከተማ ተሸክመው ተዟዙረዋል...
ሁሉም ይቅር ከተባባሉ በኋላ የአዲስ ዓመት መግባቱን በመግለጽ ይደሰታሉ።
የአፍሮቢት ሙዚቀኛ የሆኑት ላሞጅ በናይጄሪያ የንግድ ማዕከል በሆነችው ሌጎስ በተዘጋጀ ንግድ አውደ ርዕይ ላይ ስራቸውን አቅርበዋል። ላሞጅ በቅርቡ አዲስ አልበም ይለቃሉ ተብሎ ይጠበቃል።
ባለፈው እሁድ ዚምባቤያዊያን በሃራሬ ከተማ በተካሄደና ፖለቲካንና ሃይማኖትን በቀላቀለ ሰልፍ ላይ እየዘፈኑና እየደነሱ ነበር።
አብዛኘኛዎቹ ተሳታፊዎች ከአካባቢው ቤተ-ዕምነቶች የተወጣጡ ናቸው።
በገዢው ዛኑ ፒ ኤፍ ፓርቲ ወጣት ክንፍ የተዘጋጀው ሰልፍ ለቀዳማዊት እመቤት ግሬስ ሙጋቤ ድጋፍ ለመስጠት የተዘጋጀ ነው።
ግሬስ ከ93 ዓመት ባለቤታቸው ፕሬዝዳንት ሮበርት ሙጋቤ ጋር በስነ ስርዓቱ ላየይ ተገኝተዋል። ግሬስ በስነ ስርዓቱ ላይ ጠንካራ ንግግር አድርገዋል።
የ15 ዓመቱ ሙስጠፋ ከግበጿ ካይሮ ቀደምት መኖሪያዎች ብቸኛ ሆኖ ከቀረው የክር ማምረቻ ክር ነጭ ክር ተሸክሞ ይሄዳል።
የማምረቻው ባለቤት የሆኑት የ76 ዓመቱ ሰላማ ከስድስት ዓመታቸው ጀምረው ስራውን ሲሰሩ ቆይተዋል።
በሊቢያ ዋና ከተማ ትሪፖሊ የሚገኙ አሳ አስጋሪዎች ጀልባቸውን ወደ ወደብ እያስጠጉ ይታያሉ።
ያሰገሩትን አሳም ለገበያ አቅርበዋል።
በደቡብ አፍሪካ ወደብ ከተማ ኬፕ ታውን በሚገኝ የፖሊስ ሙዚም ይህ የፅህፈት መሳሪያ ለእይታ ቀርቧል።
ሙዚየሙ እ.አ.አ ከ1913 እስከ 1957 የነበረውን አሰራርም የሚያሳይ ነው።
ባለፈው እሁድ የካተንበሪ ኤጲስ ቆጶስ የሆኑት ጀስቲን ወልቢይ በኬንያ ተገኝተው ከሃገሪቱ ሁለቱ የፖለቲካ ተቀናቃኞች ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ እና ራይላ ኦዲንጋ ጋር ተገናኝተዋል።
ፎቶ ምንጭ፡ AFP, EPA, PA እና Reuters