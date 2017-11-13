የኢራን እና ኢራቅ የመሬት መንቀጥቀጥ በምስል
በኢራንና ኢራቅ የመሬት መንቀጥቀጥ ከ100 በላይ ሰዎችን ሕይወት ቀጥፏል
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AFP
በርዕደ መሬት መለኪያ 7.3 ሆኖ በተመዘገበው የመሬት መንቀጥቀጥ ህንጻዎች ፈራርሰዋል።
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AFP
በኢራን ስድስት በሚሆኑ አከባቢዎች ከፍተኛ ጉዳት መድረሱ ታውቋል
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AFP
የነብስ አድን ሥራው የተጀመረው በምሽት ሲሆን የተጎጂዎች ቁጥር በሺዎች የሚቆጠር ሆኗል።
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TASNIM news agency via reuters
እሰከ ሰኞ ማለዳ ድረስ የሟቾች ቁጥር ከመቶ በላይ መሆኑ ተነግሯል
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TASNIM news agency via reuters
የኢራን ቴሌቪዥን እንደዘገበው አብዛኛዎቹ ሟቾች ኢራን ሳራፖል ዛሃብ በሚባል አካባቢ ኗሪ ነበሩ
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TASNIM news agency via reuters
ኢራን ሳራፖል ዛሃብ አካባቢ የሚገኝ ሆሰፒታል በተጎጂዎች ተጨናንቋል።
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Reuters
አንድ የኢራን በጎ አድራጊ ድርጅት ከመሬት መንቀጥቀጡ በኋላ ከ70ሺ በላይ ሰዎች መጠለያ ያስፈልጋቸዋል ሲል ገልጿል።
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TASNIM news agency via reuters
በመሬት መንቀጥቀጡ ምክንያት በርካታ ህንፃዎች ከጥቅም ውጭ ሆነዋል
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EPA
የኢራኗ ከርማንሻህ ግዛት በመሬት መንቀጥቀጡ ምክንያት እጅግ ከተጎዱ አካባቢዎች አንዷ ነች
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