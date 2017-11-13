የኢራን እና ኢራቅ የመሬት መንቀጥቀጥ በምስል

  • 13 ኖቬምበር 2017

በኢራንና ኢራቅ የመሬት መንቀጥቀጥ ከ100 በላይ ሰዎችን ሕይወት ቀጥፏል

  • በመሬት መንቀጥቀጥ የፈራረሰ ህንጻ AFP

    በርዕደ መሬት መለኪያ 7.3 ሆኖ በተመዘገበው የመሬት መንቀጥቀጥ ህንጻዎች ፈራርሰዋል።

  • በኢራን የፈራረሱ ህንጻዎች AFP

    በኢራን ስድስት በሚሆኑ አከባቢዎች ከፍተኛ ጉዳት መድረሱ ታውቋል

  • ኢራን አና ኢራቅ AFP

    የነብስ አድን ሥራው የተጀመረው በምሽት ሲሆን የተጎጂዎች ቁጥር በሺዎች የሚቆጠር ሆኗል።

  • ኢራን አና ኢራቅ TASNIM news agency via reuters

    እሰከ ሰኞ ማለዳ ድረስ የሟቾች ቁጥር ከመቶ በላይ መሆኑ ተነግሯል

  • Residents are pictured distressed in the street in Sarpol-e Zahab county in Kermanshah TASNIM news agency via reuters

    የኢራን ቴሌቪዥን እንደዘገበው አብዛኛዎቹ ሟቾች ኢራን ሳራፖል ዛሃብ በሚባል አካባቢ ኗሪ ነበሩ

  • ኢራን አና ኢራቅ TASNIM news agency via reuters

    ኢራን ሳራፖል ዛሃብ አካባቢ የሚገኝ ሆሰፒታል በተጎጂዎች ተጨናንቋል።

  • ኢራን አና ኢራቅ Reuters

    አንድ የኢራን በጎ አድራጊ ድርጅት ከመሬት መንቀጥቀጡ በኋላ ከ70ሺ በላይ ሰዎች መጠለያ ያስፈልጋቸዋል ሲል ገልጿል።

  • A building in Sarpol-e Zahab county in Kermanshah TASNIM news agency via reuters

    በመሬት መንቀጥቀጡ ምክንያት በርካታ ህንፃዎች ከጥቅም ውጭ ሆነዋል

  • Iranian people and soldiers stand around damaged buildings in the city of Sarpol-e Zahab in Kermanshah Province, Iran on13 November 2017. EPA

    የኢራኗ ከርማንሻህ ግዛት በመሬት መንቀጥቀጡ ምክንያት እጅግ ከተጎዱ አካባቢዎች አንዷ ነች

በዚህ ዘገባ ላይ ተጨማሪ መረጃ