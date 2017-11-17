ሙጋቤ አሁንም በእምቢተኝነታቸው እንደጸኑ ነው
የዚምባብዌ የረጅም ጊዜ መሪ ሮበርት ሙጋቤ ሥልጣናቸውን በፍጥነት እንዲለቁ የቀረበላቸውን ጥያቄ አልቀበልም ማለታቸው እየተዘገበ ነው።
የ93 ዓመቱ ሙጋቤ ባለፈው ረቡዕ በመከላከያ ኃይላቸው ቁጥጥር ሥር ከወደቁ በኋላ ተተኪያቸውን በተመለከተ የስልጣን ትግል ተፈጥሯል።
እስካሁን ሙጋቤ ከአካባቢያዊ ልዑካኑና ከጦሩ አለቃ ጋር ያካሄዱት ውይይት ውጤቱ ምን እንደነበረ በይፋ አልተገለጸም።
ሆኖም የመረጃ ምንጮች ስልጣናቸውን የማስረከብ ጥያቄውን አሻፈረኝ ማለታቸውን እየገለጹ ነው።
የተቃዋሚው መሪ ሞርጋን ሻንጋራይ ሙጋቤ 'የህዝባቸውን ፍላጎት ለማሟላት አሁኑኑ ከሥልጣናቸው መውረድ አለባቸው'' ብለዋል።
ጦሩ እርምጃውን የወሰደው ሙጋቤ ምክትላቸውን ኤመርሰን ምናንጋግዋን አባረው ባለቤታቸው ግሬስ ሙጋቤ የፓርቲያቸው ዛኑ-ፒኤፍና የፕሬዝዳንትነት መንበሩን ሊረከቡ እንደሚችሉ ፍንጭ መስጠታቸውን ተከትሎ ነው።
''ሮበርት ሙጋቤ በቁጥጥር ስር ውለዋል፤ ደህንነታቸውም ይጠበቃል''
በዚምባብዌ የሚገኘው የቢቢሲው አንድሪው ሃርዲንግ እንደሚለው ሙጋቤ ሥልጣናቸውን ለመልቀቅ ከተገደዱ ለወታደራዊ ጦሩን ጣልቃገብነት በሂደት ህጋዊ እውቅና ለመስጠት መንገድ ይከፍታሉ።
በእርግጥ በዚምባብዌ ጎዳናዎች ሙጋቤ በሥልጣን እንዲቆዩ የሚፈልጉ ሰዎችን ማግኘት ይከብዳል ይላል አንድሪው።
ሆኖም ከሥልጣናቸው የሚያርፉበትን ሁኔታዎች የማመቻቸቱና የሽግግር ስምምነቱን የማካሄዱ ሂደት ጊዜ መውሰዱ አይቀርም።
አሁን በሃራሬ ምን እየተካሄደ ነው?
እስካሁን ምንም ግልጽ አይደለም።
የዚምባብዌው ሄራልድ ጋዜጣ ሙጋቤ የጦሩን መሪ ጀነራል ኮንስታኒቲኖ ቺዌንጋንና የደቡባዊ አፍሪካ የልማት ማህበረሰብ(ሳድክ) ተወካዮች ጋር በቤተመንግሥት ሲነጋግሩ የሚያሳዩ ፎቶዎችን አውጥቶ ነበር።
ከእነርሱ ጎን ደግሞ ከሙጋቤ ጋር ለዓመታት የሚተዋወቁት የሮማው ካቶሊክ ቄስ ፊደሊስ ሙኮኖሪ የድርድሩ አካል ሆነዋል።
ለውይይቱ ቅርብ የሆኑ ምንጮች እንደሚናገሩት የነጮችን የበላይነት ከረቱበት ከአውሮፓውያኑ 1980 ጀምሮ ዚምባብዌን የመሩት ሙጋቤ በቀጣዩ ዓመት ለማካሄድ ከታቀደው ምርጫ በፊት ሥልጣናቸውን ለመልቀቅ አልተባበርም ብለዋል።
ለጦሩ ቅርበት ያለቸው የመረጃ ምንጭ ለአጃንስ ፈራንስ ፕሬስ(ኤ ኤፍ ፒ) ሲገልጹ '' ጊዜ ለመውሰድ እየሞከሩ ይመስለኛል '' ብለዋል።
አንዳንድ ታዛቢዎችም ሙጋቤ ሥልጣን ለመልቀቅ የእርሳቸውና የቤተሰባቸው ደህንነት እንደሚጠበቅ ዋስትና እንዲሰጣቸው ለመጠየቅ ይሞክራሉ ይላሉ።
የዛኑ-ፒ ኤፍ ባለሥልጣናት በመጪው ታህሳስ የፓርቲው ጉባኤ እስከሚካሄድ ድረስ ሙጋቤ የመሪነት ስማቸውን ይዘው መቆየት እንደሚችሉና ያኔ ግን ምናንጋግዋ በይፋ የፓርቲውና የሀገሪቱ መሪ እንደሚሆኑ ገልጾ ነበር።
የዚምባብያውያን ሃሳብ ምንድን ነው?
በርካታ የዚምባብዌ ዜጎች ሙጋቤ በመኖሪያ ቤታቸው መወሰናቸውንና ጦሩም እርምጃ መውሰዱን ይደግፉታል።
'' ጦሩ ጥሩ ነገር ነው ያደረገው'' ይላል አንዱ መጽሃፍ ሻጭ '' የሽግግር መንግስት እንዲኖረን ያደርጋል''
እርሱ አሁን የሙጋቤ የ37 ዓመታት የመሪነት ጊዜ እንደተጠናቀቀ ያምናል።
ሌሎችም ቢሆኑ የለውጥ ፍላጎት እንደነበረ በሚያሳይ መልኩ አሁን ሃሳባቸውን በግልጽ መናገር ጀምረዋል።