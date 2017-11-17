በዚህ ሳምንት በርካታ ኹነቶችን ያሳለፈችው አህጉረ አፍሪካን እስኪ ከብዙ በጥቂቱ በፎቶግራፍ እንቃኛት
እነሆ አፍሪካ በዚህ ሳምንት የነበራት ጉዞ በአፍሪካ ሲገለጥ
ዕለተ ረቡዕ በደቡብ አፍሪካዋ ፕሪቶሪያ ከተማ የተነሳው ይህ ፎቶ አንድ የራግቢ ጨዋታ አድናቂ የሆነች ሴት ደቡብ አፍሪካ የ2023 የዓለም የራግቢ ዋንጫ አስተናጋጅነትን በፈረንሳይ በመነጠቋ ምክንያት የተሰማትን ሃዘን ስትገልፅ ያሳያል።
በሌላ ፅንፍ ደግሞ በሞሮኮዋ ማራኬሽ ከተማ ለሩስያው ዓለም ዋንጫ ማጣሪያ አይቮሪ ኮስትን በማሸነፍ ማለፉን ያረጋገጠውን የሞሮኮ ብሔራዊ ቡድን ድል ሞሮኳዊያን ሲያጣጥሙ
ባለፈው ሳምንት በኢኳቶሪያል ጊኒ በነበረው ምርጫ አንዲት ሴት ድምጿን ስትሰጥ
በኬንያ መዲና ናይሮቢ ሁለት ወታደሮች ከዝናብ ራሳቸውን በዣንጥላ ጠልለው የሃገሪቱን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ቅጥር ግቢ ሲጠብቁ ነበር። ፍርድ ቤቱ በድጋሚ የተደረገው የሃገሪቱ ምርጫ ፍትሃዊ ስላልነበር በህግ ይታይልን የሚሉ ሰዎችን አቤቱታ እየተመለከተ ይገኛል።
ወደ ደቡባዊ የአህጉሪቱ ክፍል ስንጓዝ ደግሞ በዚምባብዌ ከተማ ሃራሬ የሃገሪቱ ጦር ስልጣን መቆጣጠሩን የሰማነው በዚህ ሳምንት ነበር። የጦር ኃይሉ ስልጣን የጠቆጣጠርኩት በሙጋቤ ዙሪያ ያሉ የጦር ወንጀለኞችን ለማስወገድ እንጂ መፈንቅለ-መንግሥት እየፈፀምኩ አይደለም ሲል ተሰምቷል።
ጋናዊቷ ሞዴል ናና አዶ እሁድ ዕለት በናይጂሪያ ከተማ ሌጎስ በተካሄደው የአፍሪካ የሙዚቃ ሽልማት ላይ እንዲህ አጊጣ ተገኝታ ነበር።
ባለፈው ማክሰኞ በአይቮሪ ኮስት ዋና መዲና አቢጃን የተነሳው ይህ ፎቶግራፍ ቼ ጉቬራ (ግራ) እንዲሁም የቀድሞውን የሊቢያ መሪ ሙአማር ጋዳፊን ባዘለው ግድግዳ በኩል ብስክሌተኛው ሲያልፍ ያስመለክተናል።
አዲሱ የዘይትዝ የጥበብ ማሳያ በኬፕ ታውን ከተከፈተ ወዲህ በጎብኚዎች መጨናነቅ ጀምሯል። ምስሉ ላይ የሚታዩት ሴቶች የናይጄሪያዊውን አርቲስት ታይዬ ኢዳሆር ስራዎች ሲመለከቱ በመቅረፀ ምስል ሊያዙ ችለዋል።