ሙጋቤ ለፓርላማው በሚቀርበው ክስ ከስልጣን ሊወርዱ ይችላሉ
የዚምባብዌ ገዢ ፓርቲ ዛኑ ፒኤፍ ሮበርት ሙጋቤ ላይ ክስ በመመስረት ከሥልጣን ሊያነሳቸው ነው።
የፓርቲው ኃላፊዎች ሙጋቤን ከሥልጣን ለማውረድ ዛሬ ክስ ለፓርላማው እንደሚቀርብ እና በሁለት ቀናት ውስጥ ከሥልጣናቸው እንደሚወርዱ ተናግረዋል።
ለፓርላው በሚቀርበው 'ሞሽን' ላይ የ93 ዓመቱ ሮበርት ሙጋቤ ባለቤታቸው ግሬስ ሙጋቤን አግባብ ባልሆነ መልኩ ሕገ-መንግስታዊ ሥልጣን እንዲቆጣጠሩ አስችለዋል የሚል ክስን ያካትታል።
ሙጋቤን በቁም እስር ላይ ያቆየው ጦር በበኩሉ ሙጋቤ የቀድሞ ምክትል ፕሬዝዳንት ከነበሩት ኤመርሰን ምንጋግዋን ጋር ይወያያሉ ብሏል።
ሙጋቤ ምክትል ፕሬዝዳንታቸውን ታማኝ አይደሉም በማለት ከስልጣን ማባረራቸው ይታወሳል።
ሙጋቤ ታማኝ አይደሉም ያሏቸውን ምክትላቸውን ከስልጣን አነሱ
ጦሩ ቀጣይ የሙጋቤ እጣፈንታ ምን ሊሆን እንደሚችልም አቅደናል ብሏል።
እሁድ ምሽት ሙጋቤ በሰጡት መግለጫ ስልጣን በፍቃዳቸው ይለቃሉ ተብሎ ቢጠበቅም በቀጣዩ አጠቃላይ ስበሰባ ላይ ፓርቲውን እየመሩ እንደሚገኙ ተናግረዋል።