ዚምባብዌያዊያን የሙጋቤን ሥልጣን መልቀቅ ምክንያት በማድረግ ደስታቸውን እየገለፁ ይገኛሉ
ለ37 ዓመታት ሥልጣን ላይ የቆዩት ሙጋቤ የሆነ ወቅት ላይ ከስልጣን ሊያወርዳቸው የሚችለው "አምላክ ብቻ" እንደሆነ ተናግረው ነበር።
በበርካታ አፍሪካውያን ዘንድ እንደ የነፃነት አባት ተደርገው የሚቆጠሩት ሙጋቤ ተቺዎቻቸው ተስፋ ሰጭ የነበረውን የዚምባብዌን ምጣኔ ሃብት ዕድገት አዳክመዋል ሲሉ ይወቅሷቸዋል።
የሙጋቤን ያልተጠበቀ የሥልጣን መልቀቅ ዜናን የያዘው ደብዳቤ በሃገሪቱ ፓርላማ አፈ-ጉባዔ ነበር ለሕዝብ በይፋ የተነበበው።
ስልጣን እንዲለቁ ከፓርቲያቸው፣ ከሕዝቡ እንዲሁም ከጦር ኃይሉ ጫና ሲበረታባቸው አልረታም ብለው የነበሩት ሙጋቤ በደብዳቤው ላይ እንዳሰፈሩት መንበራቸውን በገዛ ፈቃዳቸው ለመልቀቅ የወሰኑት ሰላማዊ የሥልጣን ሽግግር እንዲከናወን በማሰብ እንደሆነ አሳውቀዋል።
ማክሰኞ ዕለት የሃገሪቱ ፓርላማ ሙጋቤን በግድ ከሥልጣን ለማባረር ጀምሮት የነበረውብ ሂደትም ማቋረጡ ታውቋል።
'በጣም ደስተኛ ነኝ'
የሙጋቤ ሥልጣን መልቀቅ ከተሰማ በኋላ ዜናውን በጉጉት ሲጠብቁ የነበሩ ሰዎች መንገዶችን ሞልተው ባንዲራ እያውለበለቡ ደስታቸውን ሲገልፁ አምሽተዋል።
የመብት ተማጋችና ፖለቲከኛዋ ቪምባይሼ ሙስቫቡሪ የደስታ እንባ እየተናነቃት የሙጋቤን ሥልጣን መልቀቅ በጉጉት ስትጠብቅ እንደነበር ለቢቢሲ ተናግራለች፤ "በጣም ደስተኛ ነኝ" በማለት።
ቀጣዩ መሪ
የዚምባብዌ ገዥ ፓርቲ ዛኑ ፒኤፍ የቀድሞው የሃገሪቱ ምክትል ፕሬዚደንት ኤመርሰን ምናንጋግዋ ሥልጣን ከሙጋቤ እንደሚረከቡ አስታውቋል።
ሙጋቤ ምክትላቸውን ታማኝ አይደሉም በሚል በያዝነው ወር መባቻ አካባቢ ማሰናበታቸው በሃገሪቱ ለተፈጠረው ፖለቲካዊ ቀውስ መንስኤ እንደሆነ ይነገራል።
ባለቤታቸው ግሬስ ሙጋቤን በሃገሪቱ ፕሬዚደንትነት ሊሾሙ እየተዘጋጁ እንደነበርም የፖለቲካ ተንታኞች ይናገራሉ።
የ93 ዓመቱ ሙጋቤ ሥልጣን እስከ መልቀቃቸው ባለው ጊዜ የዓለም በዕድሜ ረዥሙ የሃገር መሪ ነበሩ።