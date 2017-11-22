ሸሽተው የነበሩት የሊባኖስ ጠቅላይ ሚኒስትር ወደ ሃገራቸው ተመለሱ
ከሁለት ሳምንታት በፊት ነበር የሊባኖሱ ጠቅላይ ሚንስትር ሳድ ሃሪሪ ሳውዲ ዓረቢያ ከገቡ በኋላ ሥልጣን መልቀቃቸውን ያሳወቁት።
ትናንት ምሽት ወደ ሃገራቸው የተመለሱት ሃሪሪ ቤይሩት ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ሲደርሱ የሃገሪቱ የደህንነት ሹሞች አቀባበል አድርገውላቸዋል።
ሃሪሪ ሥልጣን ለቀው ወደ ሪያድ ከሸሹ በኋላ ሊባኖስ ውስጥ ፖለቲካዊ ቀውስ እንደነገሰ ይነገራል።
ሃሪሪ ሥልጣን የለቀቁት በሳዑዲ አረቢያ ግፊት ነው እየተባለ የሚነገረው ከእውነት የራቀ ነው ሲሉ ተሰምተዋል።
የሊባኖሱ ፕሬዚደንት ሚሼል አውን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ የቀረበላቸውን የሥራ መልቀቂያ ደብዳቤ በአካል ካልሆነ አልቀበልም ብለው እንደበር አይዘነጋም።
ዕለተ ቅዳሜ ሃሪሪ ወደ ፓሪስ በማምራት የሊባኖስን ፖለቲካዊ ቀውስ ለመፍታት እየጣሩ ካሉት የፈረንሳዩ ፕሬዚደንት ኢማኑዌል ማክሮን ጋር ተገናኝተዋል።
ሃሪሪ "ረቡዕ በሚከበረው የሊባኖስ የነፃነት ቀን ላይ ተገኝቼ ነው አቋሜን ማሳወቅ የምፈልገው" ሲሉ ፓሪስ እያሉ ተናገረው ነበር።
ቤይሩት ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ እንደደረሱ ለሊባኖስ ሕዝብ የሚያስተላልፉት መልዕክት እንዳለ ተጠይቀው "አመሰግናለሁ" ሲል መልሰዋል።
ሃገራቸው ከተመለሱ በኋላም በአውሮፓውያኑ 2005 የተገደሉት አባታቸው ራፊክ አል-ሃሪሪ መቃብር ሄደው የፀሎት ሥነ-ሥርዓት አካሂደዋል።
ሳድ ሃሪሪ ወደ ሳዑዲ አረቢያ ለጉብኝት በሄዱበት ነበር ለሕይወታቸው በመስጋታቸው ሥልጣን መልቀቃቸውን በቀጥታ የቴሌቪዥን ስርጭት ያሳወቁት።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢራን በሊባኖስ የውስጥ ጉዳይ ውስጥ ጣልቃ እየገባች ነው፤ ሂዝቦላህ የተሰኘውን ቡድንም እየደገፈች ነው ሲሉ ይወቅሳሉ።
የሊባኖሱ ፕሬዚደንት ሚሼል አውን ሳዑዲ አረቢያ ያለ ሃሪሪ በማስገደድ ሥልጣን እንዲለቁ አድርጋለች ሲሉ ቢወቅሱም ሃሪሪም ሆኑ ሪያድ ኩነናው ከእውነት የራቀ ነው ሲሉ ይክዳሉ።
ከሳዑዲ አረቢያ ጋር የጠበቀ ግንኙነት እንዳለቸው የሚነገረው ሃሪሪ የሊባኖስና የሳዑዲ ጥምር ዜግነት ያላቸው ሲሆን በሪያድ ብዙ ንብረት እንዳላቸውም ምንጮች ያሳያሉ።