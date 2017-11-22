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የሙጋቤ ሕይወት በምስል ሲቃኝ
22 ኖቬምበር 2017
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http://www.bbc.com/amharic/news-42076725
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AFP
አጭር የምስል መግለጫ
ሮበርት ሙጋቤ በአንድ የሚሽን ት/ቤት ከተማሩ በኋላ በአስተማሪነት የሠሩ ሲሆን ከዛም ከፎርት ሃሬ ዩኒቨርሲቲ ተመርቀው ለሥራ ወደ ጋና አመሩ።
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AFP
አጭር የምስል መግለጫ
ከዚያም ከሳሊ ሃፍሮን ጋር በአውሮፓውያኑ 1961 ትዳር መሠረቱ። በዚያን ወቅት ሳሊ ከሙጋቤ በተሻለ በፖለቲካው ዓለም የሚሳተፉ የነበረ ሲሆን ኋላ ላይ ግን ጥቁር ብሔርተኞች ሙጋቤን አጯቸው። ከዚያም የሮዴሲያ መንግሥት ሙጋቤን ወደ እሥር ቤት ወረወራቸው። የገዛ ልጃቸውን የቀብር ሥነ-ሥርዓት ላይም እንዳይገኙ አደረጋቸው።
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አጭር የምስል መግለጫ
በ1974 ከእሥር የተፈቱት ሙጋቤ ከጆሽዋ ንኮሞ (ቀኝ) ጋር በመሆን የዚያን ጊዜ የነበረውን የነጭ አገዛዝ በጉሬላ ጦርነት ዋጋት ጀመሩ።
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አጭር የምስል መግለጫ
ለጥቆም በሰላመዊ መንገድ ትጥቅ ለመፍታት ተስማምተው ዚምባብዌ ነፃ ከወጣች በኋላ የተደረገውን የመጀመሪያ ምርጫ በከፍተኛ ድምፅ በማሸነፍ በ1980 ሥልጣን ያዙ። ከ10 ዓመታት የስደት ኑሮ በኋላም ጠቅላይ ሚንስትር በመሆን ሃገራቸውን ማስተዳደር ጀመሩ። ሁሉን አቀፍ መንግሥትም መሠረቱ።
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አጭር የምስል መግለጫ
በመጀመሪያዎቹ የሥልጣን ዕድሜያቸው ሙጋቤ ከዓለም መሪዎች አድናቆትን ማግኘት ቻሉ። ከእነዚህ መካከል አንዱ የሆኑት የኩባው ፊደል ካስትሮ በ1986 ዚምባቢዌን ጎበኙ።
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PA
አጭር የምስል መግለጫ
ሙጋቤ ከያኔዋ የዩናይትድ ኪንግደም ጠቅላይ ሚኒስትር ማርኣጋሬት ታቸር ጋርም የቀረበ ግንኙነት ነበራቸው። ዚምባብዌን በቅኝ ገዝተው ከነበሩ ነⶐች ጋርም በስምምነት መሥራት ጀመሩ።
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AFP
አጭር የምስል መግለጫ
የቀድሞ ሚስታቸው ከሞቱ ጥቂት ዓመታት በኃላ የቢሮ ፀሐፊያቸው ከነበሩት ግሬስ ማሩፉ ጋር በ1996 ጋብቻ ፈፀሙ። ከጋብቻው በፊት ግን ከግሬስ ሁለት ልጆችን አፍርተው ነበር። በ1990ዎቹ በዴሞክራቲክ ኮንጎ ሪፐብሊክ በነበረው ጦርነት ጣልቃ በመግባታቸው ምክንያት የዚምባብዌ ምጣኔ ሃብት መዳከም አሳየ።
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አጭር የምስል መግለጫ
በ1997 የዩናይትድ ኪንግደሙ ጠቅላይ ሚኒስትር ቶኒ ብሌር አነጋጋሪውን የዚምባብዌ የመሬት ፖሊሲን በገንዘብ እርዳታ አልደግፍም ማለታቸውን ተከትሎ የሙጋቤ ደጋፊ የሆኑ ሚሊሺያዎች በነጮች የተያዙ መሬቶችን መውረር ጀመሩ።
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አጭር የምስል መግለጫ
የሙጋቤ ተዋዳጅነት በተለይ ደግሞ በከተሞች አካባቢ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ መምጣት ጀመረ። በ2008 በተካሄደው የመጀመሪያ ዙር ምርጫ ተሸነፉ፤ በሁለተኛው ዙር ምርጫ ተቃዋሚ ፓርቲው ራሱን ከምርጫው ማግለሉን ተከትሎ ቢያሸንፉም ቅሉ።
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AFP
አጭር የምስል መግለጫ
ከአሜሪካና አውሮፓ ሕብረት የተጣለባቸውን ቅጣት ተከትሎ ሙጋቤ ፊታቸውን ወደ ምስራቅ ማዞር ጀመሩ። ከቻይና ጋርም ጥብቅ የኢንቨስትመንት ግንኙነት መመሥረት ያዙ። ልጃቸው ቦና (መሃል) የትምህርት ሕይወቷ በሆንክ ኮንግና ሲንጋፖር እንዳሳለፈችም ይታወቃል።
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AFP
አጭር የምስል መግለጫ
የሙጋቤ ፓርቲ የሆነው ዛኑ ፒኤፍ በ2013 ምርጫ ማሸነፍ ቻለ። ነገር ግን የጥሬ ገንዘብ እጥረት የሃገሪቱን ዜጎች ለተቃውሞ ወደ ጎዳናዎች እንዲወጡ ዳረጋቸው።
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AFP
አጭር የምስል መግለጫ
ሁሌም ከሙጋቤ ጎን የማይለው የሃገሪቱ ጦር ባለቤታቸው ግሬስ ሙጋቤ ሥልጣን ለመረከብ ማኮብኮባቸውን በተረዳ ጊዜ ግን ፊቱን አዞረባቸው። ጦር ኃይሉ በአውሮፓውያኑ ኅዳር 15/2017 ሃገሪቱን ተቆጣጠረ።
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Reuters
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ሙጋቤ ከሥልጣን አልወርድም ማለታቸውን ተከትሎ ተቃውሞች ሲበረቱ የሃገሪቱ ፓርላማ በግድ ሊያወርዳቸው እንቅስቃሴ ጀመረ። ነገር ግን ነገሮች ሌላ ቅርፅ ከመያዛቸው በፊት የ93 ዓመት ዕድሜ ባለፀጋው ሙጋቤ በገዛ ፈቃዳቸው ሥልጣን መልቀቃቸውን ኅዳር 13/ 2010 (ኅዳር 21/2017) አሳወቁ።
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