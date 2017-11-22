ማስፈንጠሪያዎችን በቀላሉ ለማግኘት
ወደ ዋናው ይዘት ይለፉ
ድጋፍ በቀላሉ ለማግኘት
BBC iD
ቢቢሲን ለመቃኘት
News
News
Sport
Weather
Radio
Arts
ዝርዝር
Search
Search the BBC
Search the BBC
News አማርኛ
BBC News አማርኛ ለመቃኘት
ክፍሎች
ዜና
ኢትዮጵያ
ቪዲዮ
በጣም የተወደዱ
የእርሶ መሳሪያ ሚዲያ ፕሌይ ባክን ማጫወት ኣልተቻለም።
ሮበርት ሙጋቤ ሥልጣን ለቀቁ
22 ኖቬምበር 2017
ይህንን ለሰው አጋራ Facebook
ይህንን ለሰው አጋራ Twitter
ይህንን ለሰው አጋራ Messenger
ይህንን ለሰው አጋራ Messenger
ይህንን ለሰው አጋራ ኢሜይል
ያጋሩ
ይህንን ለሰው አጋራ
Facebook
ይህንን ለሰው አጋራ Facebook
Messenger
ይህንን ለሰው አጋራ Messenger
Messenger
ይህንን ለሰው አጋራ Messenger
WhatsApp
ይህንን ለሰው አጋራ WhatsApp
Twitter
ይህንን ለሰው አጋራ Twitter
ኢሜይል
ይህንን ለሰው አጋራ ኢሜይል
ይህንን ማስፈንጠሪያ ይውሰዱ
http://www.bbc.com/amharic/news-42076728
ስለ ማጋራት ተጨማሪ ያጋሩ
ማጋሪያ ምረጥ
ሮበርት ሙጋቤ ሥልጣን ለቀቁ
ይህንን ዜና ያጋሩ
ስለማጋራት
Facebook
Messenger
Messenger
WhatsApp
Twitter
ኢሜይል
ዋና ዋና ዜናዎች
ተንቀሳቃሽ ምስል
ተንቀሳቃሽ ምስል
ለሰሜን ኮሪያኖች የሚቀርቡ አስቂኝ ጥያቄዎች
ለሰሜን ኮሪያኖች የሚቀርቡ አስቂኝ ጥያቄዎች
ተንቀሳቃሽ ምስል
ተንቀሳቃሽ ምስል
የቢቢሲ የፈጠራ ሰዎች ፡ የጣሪያ አብዮት
የቢቢሲ የፈጠራ ሰዎች ፡ የጣሪያ አብዮት
ተንቀሳቃሽ ምስል
ተንቀሳቃሽ ምስል
ሞሃመድ ሳላህ - ግብጽ እና ሊቨርፑል
ሞሃመድ ሳላህ - ግብጽ እና ሊቨርፑል
ተንቀሳቃሽ ምስል
ተንቀሳቃሽ ምስል
ቪክተር ሞሰስ - ናይጄሪያ እና ቼልሲ
ቪክተር ሞሰስ - ናይጄሪያ እና ቼልሲ
ተንቀሳቃሽ ምስል
ተንቀሳቃሽ ምስል
ሞትን የሸወደው ታዳጊ
ሞትን የሸወደው ታዳጊ
ተንቀሳቃሽ ምስል
ተንቀሳቃሽ ምስል
ጣልያን ከ60 ዓመታት በኋላ በዓለም ዋንጫ አትታይም
ጣልያን ከ60 ዓመታት በኋላ በዓለም ዋንጫ አትታይም
BBC News አማርኛ ለመቃኘት
ክፍሎች
ዜና
ኢትዮጵያ
ቪዲዮ
በጣም የተወደዱ