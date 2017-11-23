አዲሱ የዚምባብዌ መሪ ዴሞከራሲን ለማስፈን ሥራ ለመፍጠር ቃል ገቡ
ከ37 ዓመታት በኋላ ሥልጣን የለቀቁትን የዚምባብዌ መሪ ሮበርት ሙጋቤን እንደሚተኩ እየተጠበቁ ያሉት ኤመርሰን ምናንጋግዋ ከስደት ከተመለሱ በኋላ በሃገራቸው ዲሞክራሲን ለማስፈን እንደሚተጉ አሳውቀዋል።
ከፈፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ ሥራ አጥ እንደሆነ በሚገመትባት ዚምባብዌ ሥራ ፈጠራ ሌላ ዋነኛ ትኩረታቸው በማድረግ እንደሚሰሩም ቃል ገብተዋል።
ሐራሬ ከገቡ በኋላ ለደጋፊዎቻቸው ባደረጉት ንግግር "ምጣኔ ሃብታችን እንዲያድግ እንፈልጋለን፤ ሰላም እንፈልጋለን፤ ሥራም እንዲሁ" ሲሉ ተደምጠዋል።
የዚምባብዌ መንግሥት ቴሌቪዥን እንደገለጠው ለሁለት ሳምንታት ያህል በስደት ከተሸሸጉባት ደቡብ አፍሪካ የተመለሱት ምናንጋግዋ አርብ ዕለት አዲሱ የሃገሪቱ ፕሬዚዳንት ሆነው ይሾማሉ።
የምናንጋግዋ ከምክትል ፕሬዚደንትነት መባረር ገዢው ፓርቲና የሃገሪቱ ጦር ኃይል ተባብረው የሙጋቤን የ37 ዓመታት የሥልጣን ዕድሜ እንዲቋጩት ምክንያት ሆኗል።
ለደጋፊዎቻቸው ባሰሙት ንግግር የተለያዩ የግድያ ሙከራዎችን ማምለጣቸውን ተናግረው የጦር ኃይሉ ሙጋቤ በሰላም እንዲለቁ ማድረጉን አውስተው አመስግነዋል።
ሙጋቤ በገዛ ፈቃዳቸው ሥልጣን መልቀቃቸውን በሃገሪቱ ፓርላማ አፈ-ጉባኤ በኩል ካሳወቁ በኋላ ብዙዎች ደስታቸውን ሲገልፁ ነበር።
ሙጋቤ በደብዳቤያቸው እዚህ ውሳኔ ላይ የደረሱት ሰላማዊ የሆነ የሥልጣን ሽግግር ለማበረታት እንደሆነ ገልፀዋል።
የዛኑ ፒኤፍ ፓርቲ ቃል-አቀባይ ሲናገሩ የ71 ዓመቱ ማናንጋግዋ የሙጋቤን ቀሪ የሥልጣን ዕድሜ ካገለገሉ በኋላ መስከረም ወር 2018 ላይ ምርጫ ይካሄዳል።
አዞው እየተባሉ የሚጠሩት ምናንጋግዋ ወደ ሃገራቸው ከመመለሳቸው በፊት ከደቡብ አፍሪካው መሪ ጃኮብ ዙማ ጋር ውይይት አካሂደው ነበር።