ባለፈው ሳምንት አፍሪካ እንዴት ዋለች?

  • 24 ኖቬምበር 2017

የዚህ ሳምንት የአፍሪካና የአፍሪካውያን ምርጥ ምስሎች

Lilian Ericaah Maraule, Miss Tanzania 2017 prepares backstage in her National Costume at Planet Hollywood Resort ^ Casino on November 18, 2017. The National Costume Show is an international tradition where contestants display an authentic costume of choice that best represents the culture of their home country. The Miss Universe contestants are touring, filming, rehearsing and preparing to compete for the Miss Universe crown in Las Vegas, Nevada. Image copyright AFP

ከተክሎች በተሰራ ልብስ የደመቀችው ወይዘሪት ታንዛኒያ ሊሊያን ማራኡሌ ባለፈው ቅዳሜ በላስቬጋስ በተካሄደው ብሄራዊ የባህል ትርዒት ላይ ባህሏን ስታሰዋውቅ።

በዚሁ ቀን በኬንያ ደግሞ የማሳይ ጎሳ አባላት ባህላዊ አልባሳት በመልበስ በስምጥ ሸለቆ አካባቢ ሠላምና የማህበረሰብ ጥምረትን ለማስተዋወቅ ተገኝተዋል።

Girls pose with their chalkboards as they attend a class at a school in Abidjan, Ivory Coast, 17 November 2017 Image copyright EPA

እነዚህ ህጻናት በአይቮሪኮስት ርዕሰ መዲና አቢጃን በሚገኘው ትምህርት ቤታቸው ጥቁር ሠሌዳ እና ቾክ ይዘው እየተማሩ ነው።

An weaver works on a loom at the opening of the fourth International Exhibition of Agriculture and Animal Resources (SARA 2017) in Abidjan on November 17, 2017 Image copyright AFP

በሌላ በኩል በዚያው ከተማ ይህ ሸማኔ በዕለት በስራው ላይ ተጠምዷል።

Visitors look at a display of cotton at the opening of the fourth International Exhibition of Agriculture and Animal Resources (SARA 2017) in Abidjan on November 17, 2017 Image copyright AFP

እነዚህ ሰዎች በግብርና እና እንስሳት አውደ-ርዕይ ላይ ተገኝተው ጥጥ እየተመለከቱ ነው። አይቮሪኮስት ከቀዳሚ ከሆኑ የጥጥ አምራች ሃገሮች አንዷ ናት።

An exhibitor poses with Malian rams at the opening of the fourth International Exhibition of Agriculture and Animal Resources (SARA 2017) in Abidjan on November 17, 2017. Image copyright AFP

ዓላማውን ግብርናን ለማዘመንና ንግድን ለማስፋፋት በሚል በተዘጋጀው ኤግዝቢሽን ላይ የማሊ በጎች ቀርበዋል።

An Egyptian man carries a wood rack full of bread near a traditional bakery in Al Sayeda Zainab district, Cairo, Egypt, 22 November 2017 Image copyright EPA

ባለፈው ረቡዕ በግብጽ ዋና ከተማ ካይሮ ይህ ግለሰብ በብስክሌቱ ዳቦ ሲያከፋፍል ይታያል።

Workers sew clothes inside the Indochine Apparel PLC textile factory in Hawassa Industrial Park in Southern Nations, Nationalities and Peoples region, Ethiopia November 17, 2017 Image copyright Reuters

ሃዋሳ በሚገኘው የኢንዱስትሪ ፓርክ እነዚህ ሠራተኞች ልብስ እየሰፉ ነው። ልብሶቹ ከዓለማችን ቀዳሚ የፋሽን ልብስ አምራቾች የአንዱ ነው።

A supporter holds a banner bearing a picture of President Uhuru Kenyatta as they celebrate on November 20, 2017 in Nairobi after Kenya"s Supreme Court dismissed two petitions to overturn the country"s October 26 presidential election re-run, validating the poll victory of Kenyatta. Image copyright AFP

ባለፈው ሰኞ የኬንያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ድጋሚ የተደረገው ምርጫ ትክክል እንደነበር መግለጹን ተከትሎ ይህ ግለሰብ የፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታን ምስል ይዞ ይታያል። ፕሬዝዳንቱ በመጪው ሳምንት ቃለ መሐላ በመፈጸም ሁለተኛ ዙር የስልጣን ዘመናቸውን ይጀምራሉ።

A Zimbabwean Defence Force soldier poses for selfie-pictures with two women as they take part in a march in the streets of Harare, on November 18, 2017 to demand to the 93 year-old Zimbabwe"s president to step down. Zimbabwe"s president clings to office, the military is in power and the much-feared ZANU-PF party still rules - but Zimbabweans put such issues aside on November 18, 2017 to happily embrace what they hope is a new era for the country. Image copyright AFP

ባለፈው ቅዳሜ በዚምባብዌ ዋና ከተማ ሃራሬ እነዚህ ሴቶች የሃገሪቱ ጦር ፕሬዝዳንት ሮበርት ሙጋቤ ከስልጣን እንዲወርዱ ጫና በማሳደራቸው የተሰማቸውን ደስታ ከወታደሮች ጋር ፎቶ በመነሳት ሲገልጹ።

People wave national flags as they celebrate outside the parliament in Harare, after the resignation of Zimbabwe's president Robert Mugabe on November 21, 2017. Image copyright AFP

የ93 ዓመቱ መሪ ከስልጣን እንዲወርዱ ሲወያይ የነበረውን ፓርላማ በመደገፍም ብዙ ሰዎች ከፓርላማው ፊት ተሰብስበው ነበር።

Zimbabweans living in South Africa celebrate by burning a banner with Robert Mugabe's image after President Robert Mugabe resigns, in Johannesburg, South Africa November 21, 2017. Image copyright Reuters

ሙጋቤ ከስልጣን መልቀቃቸውን ከገለጹ በኋላ በመላው ዓለም የሚገኙ ዚምባብያዊያን ደስታቸው የገለጹ ሲሆን በደቡብ አፍሪካ የሚገኙት ደግሞ ፎቷቸውን ሲያቃጥሉ ታይተዋል።

Supporters of Zimbabwe's former vice president Emmerson Mnangagwa await his arrival in Harare, Zimbabwe, November 22, 2017 Image copyright Reuters

ይህ ግለሰብ በቀጣይ ፕሬዝዳንት ይሆናሉ የተባሉትንና 'አዞው' በሚል ቅጽል ስማቸው የሚታወቁትን ኤመርሰን ምናንጋግዋን ሲጠብቅ ይታያል።

Mourners attend the funeral of the late Tunisian fashion designer Azzedine Alaia, who died this month aged 77, in the Sidi Bou Said cemetary in the capital Tunis on November 20, 2017. Image copyright AFP

ቱኒዝያ ውስጥ ባለፈው ማክሰኞ የነበረው ስሜት የተለየ ነበር። ለቀስተኞች በፋሽን ዲዛይነሩ አዘዲን አላይ ቀብር ሥነ ስርዓት ላይ ተገኝተዋል።

Tunisian President Beji Caid Essebsi prays during the funeral of the late Tunisian fashion designer Azzedine Alaia, who died this month aged 77, in the Sidi Bou Said cemetary in the capital Tunis on November 20, 2017 Image copyright AFP

በቱኒስ በተደረገው የቀብር ሥነ ስርዓት ላይ ከተገኙት መካከል የሃገሪቱ ፕሬዝዳንት ቤጂ ኤሴብሲ አንዱ ናቸው።

Bees fly amongst a lavender bush in Cape Town, South Africa, 18 November 2017. Bee colonies are under stress recovering from an American foulbrood disease outbreak in 2015 which killed off forty percent of all bees in the Western Cape. Image copyright EPA

በደቡብ አፍሪካዋ ኬፕታውን ከተማ አቅራቢያ አንድ ንብ አበባ ስትቀስም ትታያላች። በምዕራብ ኬፕ አካባቢ እ.አ.አ ከ2015 ጀምሮ በተከሰተ በሽታ 40 በመቶ የሚሆኑ ንቦች መሞታቸው ታውቋል።

ምንጭ AFP, EPA, PA እና Reuters

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