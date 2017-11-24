ባለፈው ሳምንት አፍሪካ እንዴት ዋለች?
የዚህ ሳምንት የአፍሪካና የአፍሪካውያን ምርጥ ምስሎች
ከተክሎች በተሰራ ልብስ የደመቀችው ወይዘሪት ታንዛኒያ ሊሊያን ማራኡሌ ባለፈው ቅዳሜ በላስቬጋስ በተካሄደው ብሄራዊ የባህል ትርዒት ላይ ባህሏን ስታሰዋውቅ።
በዚሁ ቀን በኬንያ ደግሞ የማሳይ ጎሳ አባላት ባህላዊ አልባሳት በመልበስ በስምጥ ሸለቆ አካባቢ ሠላምና የማህበረሰብ ጥምረትን ለማስተዋወቅ ተገኝተዋል።
እነዚህ ህጻናት በአይቮሪኮስት ርዕሰ መዲና አቢጃን በሚገኘው ትምህርት ቤታቸው ጥቁር ሠሌዳ እና ቾክ ይዘው እየተማሩ ነው።
በሌላ በኩል በዚያው ከተማ ይህ ሸማኔ በዕለት በስራው ላይ ተጠምዷል።
እነዚህ ሰዎች በግብርና እና እንስሳት አውደ-ርዕይ ላይ ተገኝተው ጥጥ እየተመለከቱ ነው። አይቮሪኮስት ከቀዳሚ ከሆኑ የጥጥ አምራች ሃገሮች አንዷ ናት።
ዓላማውን ግብርናን ለማዘመንና ንግድን ለማስፋፋት በሚል በተዘጋጀው ኤግዝቢሽን ላይ የማሊ በጎች ቀርበዋል።
ባለፈው ረቡዕ በግብጽ ዋና ከተማ ካይሮ ይህ ግለሰብ በብስክሌቱ ዳቦ ሲያከፋፍል ይታያል።
ሃዋሳ በሚገኘው የኢንዱስትሪ ፓርክ እነዚህ ሠራተኞች ልብስ እየሰፉ ነው። ልብሶቹ ከዓለማችን ቀዳሚ የፋሽን ልብስ አምራቾች የአንዱ ነው።
ባለፈው ሰኞ የኬንያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ድጋሚ የተደረገው ምርጫ ትክክል እንደነበር መግለጹን ተከትሎ ይህ ግለሰብ የፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታን ምስል ይዞ ይታያል። ፕሬዝዳንቱ በመጪው ሳምንት ቃለ መሐላ በመፈጸም ሁለተኛ ዙር የስልጣን ዘመናቸውን ይጀምራሉ።
ባለፈው ቅዳሜ በዚምባብዌ ዋና ከተማ ሃራሬ እነዚህ ሴቶች የሃገሪቱ ጦር ፕሬዝዳንት ሮበርት ሙጋቤ ከስልጣን እንዲወርዱ ጫና በማሳደራቸው የተሰማቸውን ደስታ ከወታደሮች ጋር ፎቶ በመነሳት ሲገልጹ።
የ93 ዓመቱ መሪ ከስልጣን እንዲወርዱ ሲወያይ የነበረውን ፓርላማ በመደገፍም ብዙ ሰዎች ከፓርላማው ፊት ተሰብስበው ነበር።
ሙጋቤ ከስልጣን መልቀቃቸውን ከገለጹ በኋላ በመላው ዓለም የሚገኙ ዚምባብያዊያን ደስታቸው የገለጹ ሲሆን በደቡብ አፍሪካ የሚገኙት ደግሞ ፎቷቸውን ሲያቃጥሉ ታይተዋል።
ይህ ግለሰብ በቀጣይ ፕሬዝዳንት ይሆናሉ የተባሉትንና 'አዞው' በሚል ቅጽል ስማቸው የሚታወቁትን ኤመርሰን ምናንጋግዋን ሲጠብቅ ይታያል።
ቱኒዝያ ውስጥ ባለፈው ማክሰኞ የነበረው ስሜት የተለየ ነበር። ለቀስተኞች በፋሽን ዲዛይነሩ አዘዲን አላይ ቀብር ሥነ ስርዓት ላይ ተገኝተዋል።
በቱኒስ በተደረገው የቀብር ሥነ ስርዓት ላይ ከተገኙት መካከል የሃገሪቱ ፕሬዝዳንት ቤጂ ኤሴብሲ አንዱ ናቸው።
በደቡብ አፍሪካዋ ኬፕታውን ከተማ አቅራቢያ አንድ ንብ አበባ ስትቀስም ትታያላች። በምዕራብ ኬፕ አካባቢ እ.አ.አ ከ2015 ጀምሮ በተከሰተ በሽታ 40 በመቶ የሚሆኑ ንቦች መሞታቸው ታውቋል።
ምንጭ AFP, EPA, PA እና Reuters