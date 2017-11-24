ኤመርሰን ምናንጋግዋ ሙጋቤን በመተካት አዲሱ የዚምባብዌ መሪ ለመሆን ጫፍ ደርሰዋል
ከ37 ዓመት የስልጣን ዘመናት በኋላ በተደረገባቸው ጫና ስልጣን የለቀቁትን ሙጋቤን በመተካት ኤመርሰን ምናንጋግዋ አዲሱ የዚምባብዌ መሪ በመሆን ቃለ-መሃላ ይፈጽማሉ።
ባለፈው ረቡዕ ተሸሽገው ከቆዩበት ደቡብ አፍሪካ የተመለሱት የቀድሞ ምክትል ፕሬዝዳንት ምንንጋግዋ ዛሬ በሃራሬ ስታዲያም ቃለ-መሃላ ይፈጽማሉ ተብሎ ይጠበቃል።
የምናንጋግዋ ከምክትል ፕሬዚደንትነት መባረር ገዢው ፓርቲና የሃገሪቱ ጦር ኃይል ተባብረው የሙጋቤን የ37 ዓመታት የሥልጣን ዕድሜ እንዲቋጩት ምክንያት ሆኗል።
ሙጋቤ በገዛ ፈቃዳቸው ሥልጣን መልቀቃቸውን በሃገሪቱ ፓርላማ አፈ-ጉባኤ በኩል ካሳወቁ በኋላ ብዙዎች ደስታቸውን ሲገልፁ ነበር።
ካለፈው እሁድ ጀምሮ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ሮበርት ሙጋቤም ሆኑ ባለቤታቸው ግሬስ ሙጋቤ በአደባባይ አልታዩም፤ ያሉበትም አይታወቅም።
ትናንት የወጡ ሪፖርቶች ሙጋቤ ያለመከሰስ መብት እንደተሰጣቸው ጠቁመዋል።
የቢቢሲው ሪፖርተር አንድሪው ሃርዲንግ ከሃራሬ እንደሚለው ሙጋቤ በኤመርሰን ምናንጋግዋ በዓለ-ሲመት ላይ ይገኛሉ ተብሎ አይጠበቅም።
የዚምባብዌ ባለስልጣናት ግን ሙጋቤ በአደባባይ ያልታዩት እረፍት ስለሚያስፈልጋቸው ነው ብለዋል።
ኤመርሰን ምናንጋግዋ ለደጋፊዎቻቸው ባደረጉት ንግግር ሙስናን እና ሥራ አጥነትን ለመቅረፍ እንደሚሰሩ ተናግረዋል።
''ኢኮኖሚያችንን ማሳደግ እንፈልጋለን፣ ሰለም እንፈልጋለን፣ ከምንም በላይ ደግሞ ሥራ'' ሲሉ ለደጋፊዎቻቸው ተናግዋል።