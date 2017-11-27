የሳምንቱ ምርጥ አስራ አንድ ተጫዋቾች እኚህ ናቸው
ማንቸስተር ሲቲ ወደ ሃደርስፊልድ ሜዳ ሄዶ 2 - 1 በሆነ ውጤት በማሸነፍ ሰንጠረዡን መምራቱን ቀጥሏል። ዩናይትድም ብራይተንን አስተናግዶ 1 - 0 በማሸነፍ ሲቲ ላይ ጫና ማሳደሩን ተያይዞታል። አርሴናል ደግሞ ባለቀ ሰዓት ባስቆጠራት ጎል አራት ውስጥ መግባት ችሏል።
ሊቨርፑል ከቼልሲ 1 አቻ የተለያዩበት ጨዋታና ሳውዝሃምፕተን ኤቨርተንን 4 - 1 የረመረመበት ጨዋታ የሳምንቱ መርሃ ግብር አነጋጋሪ ክስተቶች ነበሩ። ኒውካስል በገዛ ሜዳው 3 - 0 መሸነፉን ሳንዘጋ።
ለማንችስተር ዩናይትድና ቶተንሃም በአጥቂነት ሥፍራ የተጫወተው ጋርዥ ክሩክስ በቅዳሜና አሁድ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ መርሃ እኚህን ምርጥ አስራ አንደ ተጫዋቾች አሳይቶናል ይላል።
ግብ ጠባቂ - ቤን ፎስተር (ዌስት ብሮም)
ፎስተር የቶተንሃሙ አጥቂ ሰን ወደጎል የሰነዘራትን ኳስ ያደነበት መንገድ እጅግ አስደናቂ ነበር። ይህ ጎል ሳይቆጠረበት ለመውጣት የሚጥር ግብ ጠባቂ መለያ ነው።
ፎስተር አራት ንፁህ ጎል ሊሆኑ የሚችሉ ኳሶችን በማዳን ዌስትብሮም ወደ ዌምብሌይ ተጉዞ ከቶተንሃም ጋር ነጥብ ተጋርቶ እንደሚጣ አግዟል።
ተከላካይ - ሉዊስ ሳንክ (ብራይተን)
ይህንን ተጫዋች በፕሪሚየር ሊጉ ሲጫወት ባየሁት ቁጥር እጅግ እየወደድኩት መጥቻለሁ።
በዳንክ የተጨረፈችው የአሽሊ ያንግ ኳስ ጎል ሆና ብራይተኖች ጨዋታውን በሽንፈት ቢያጠናቅቁም እንደነበራቸው አቋም ነጥብ ይዘው መውጣት እንደበረባቸው አስባለሁ።
ተከላካይ - ሲዛር አዝፕሊኬታ (ቼልሲ)
የሊቨርፑሉ ዳንኤል ስታሬጅ ወደ ቼልሲ የላካትን ኳስ አዝፕሊኬታ የመከተበት መንገድ በጣም ቢያስገርመኝም የሞሐመድ ሳላህን ኳስ የተከላከለበት ሁኔታ ሳይ እጅግ ደንቆኛል።
ባለፈው የውድድር ዘመን ዳቪድ ሉዊዝ ለቼልሲ ሲያከናውን የነበረውን ሁሉ አዝፕሊኬታ አሁን ላይ እያደረገ ይገኛል። ሉዊዝንም ተጠባባቂ ወንበር ላይ ማስቀመጡን ተያይዞታል። ብቃቱ በጣም እየጨመረም ይገኛል።
ተከላካይ - ቪንዜንት ኮምፓኒ (ማንችስተር ሲቲ)
ሲቲ ያስተናገዳት ጎል ለየት ያለች ነበረች። ሃደርስፊልዶች ነጥብ ይዘው እንዲወጡም ታግዛለች ብዬ አስቤ ነበር። ኮምፓኒ ሜዳ ውስጥ በነበረበት ደቂቃ ሙሉ የራሱን ድርሻ ብቻ ሳይሆን የቡድን አጋሩ የሆነው ኒኮላስ ኦታሜንዲን ድርሻንም ሲወጣ ነበር።
ጋርዲዮላ በ70ኛው ደቂቃ ቡድኑ ውስጥ አለ የሚባለውን ተከላካይ አስወጥቶ በምትኩ ወደፊት የሚጓዝ አማካይ ማስገባቱ በራሱ ሶስት ነጠብ የሚያሰጥ ድፍረት የተሞላው ድርጊት ነበር።
ተከላካይ - ራያን በርትራንድ (ሳውዝሃምፕተን)
በዘመናዊ እግር ኳስ በድፍረት ኳስን ወደ ጎል የሚልኩ ተጫዋቾች ማየት እጅግ አዳጋች ቢሆንም ቤርትራንድ ግን ይህንን አድርጓል።
ወደ ዱሳን ታዲች የላካት ኳስም ውጤታማ ሆና የጨዋታውን የመጀመሪያ ጎል አሳይታናለች።
ለቻርሊ ኦስቲን የላካት ኳስ ደግሞ ሌላኛዋ ተጫዋቹ ያለበት ብቃት እጅግ አስደናቂ መሆኑን የምታሳይ ናት።
አማካይ - ሞሐመድ ሳላህ (ሊቨርፑል)
ባለፈው ሳምንት ሳላህን በሳምንቱ ምርጥ አስራ አንድ ውስጥ ሳስገባው የአጨራረስ ብቃቱ በጣም እየጨመረ እንደመጣ ተናግሬ ነበር።
በዚህ ሳምንት ቡድኑ ከቼልሲ ጋር በነበረው ጨዋታ ሳላህ ይህንን ማረጋገጥ ችሏል። ሁሌም የማስበው ሊቨርፑል የተከላካይ ክፍሉ ጠንካራ ቢሆን የት ይደርሳል የሚለው ነው። አሁን ያሉበት ደረጃ ላይ ይገኙ ነበር?
አማካይ - ዊል ሁጌስ (ዋትፎርድ)
ሁጌስ ባለፈው ሳምንት ቡድኑ ከዌስትሃም ጋር በነበረው ጨዋታ ባሳየው ብቃት በምርጥ አስራ አንድ ውስጥ ላካትተው አስቤ ቦታ አጥቼለት ነበር።
ነገር ግን ከአማካይ ሥፍራ ላይ ሆኖ የሚያስቆጥራቸው ጎሎች በዚህ ሳምንት እንዳካትተው አስገድዶኛል።
በእንግሊዙ ጋሬዝ ሳውዝጌት የዓለም ዋንጫ ቡድን ውስጥ ተካቶ ያስገርመን ይሆን? አቋም በዚሁ የሚቀጥል ከሆነ ሊፈጠር የማይችል ነገር እንደማይኖር አስባለሁ።
አማካይ - ሩበን ሎፍተስ ቺክ (ክሪስታል ፓላስ)
ሎፍተስ ቺክ ባሳየው ብቃት እንዳስገረመኝ መናገር ፈልጋለሁ። ለቼልሲ ሲጫወት ተመልክቼ ለምንድነው ይህ ተጫዋች መነጋገሪያ የሆነው ስል ነበር። ኳስ አያያዙ ጥሩ ቢሆንም ፍጥነት ግን አልነበረውም።
ነገር ግን ክሪስታል ፓላስ ከመጣ ወዲህ በራስ መተማመኑ በጣም መጨመሩን አስተውያለሁ። ኃላፊነት የመውሰድ ብቃቱም እጅግ ጨምሯል።
አማካይ - ራሂም ስተርሊንግ (ሲቲ)
ራሂም ስተርሊንግ በፔፕ ጋርዲዮላ ጥላ ሥር ካረፈ ወዲህ የአቋም ለውጥ አሳይቷል። እንዲህ ለጎል ተጠምቶ አይቼውም አላውቅም።
በያዝነው የውድድር ዓመት ስተርሊንግ ለሲቲ ባለቀ ሰዓት የማሸነፊያ ጎል ሲያስቆጥር ለሁለተኛ ጊዜ ነው። ስተርሊንግ በዚህ አቋሙ ዋጋውን ውድ እያደረገም ይገኛል።
አጥቂ - ኤዲን ሃዛርድ (ቼልሲ)
አንፊልድ ላይ የነበረው ጨዋታ ቼልሲና ሃዛርድ የሚገርም ብቃት ያሳዩበት ነበር፤ በተለይ ደግሞ ወደ ባኩ ተጉዘው ካደረጉት የቻምፒዮንስ ሊግ ፍልሚያ በኋላ እንዲህ ዓይነት ጨዋታን በአቻ መወጣት መቻላቸው።
ሃዛርድ አዲስ በተሰጠው የተደራቢ አጥቂነት ሚና እጅግ ጥሩ ሲንቀሳቀስ ነበር። ከዳኒ ድሪንክዋተር የተላከለት ኳስ ማስቆጠር ቢችል ጨዋታው ከዚህም የበለጠ ሊያምር ይችል እንደነበረ አስባለሁ።
አጥቂ - ሰርጂዮ አጉዌሮ (ሲቲ)
በሃደርስፊልድ 1 - 0 እየተመሩ ባለቡት ሁኔታ አርጀንቲናዊው ሰርጂዮ አጉዌሮ የተሰጠውን የፍፁም ቅጣት ምት ልክ ልምምድ ላይ እንዳለ ነበር በነፃነት ያስቆጠራት።
ከዛም አልፎ አጉዌሮ በዚህ የውድድር ዓመት የለወጠው ትልቁ ነገር ኳስን ለቡድን ጓደኞቹ መልቀቅ መቻሉ ነው።