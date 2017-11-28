ለኡሁሩ በዓለ ሲመት የደህንነት ጥበቃው ተጠናክሯል
በናይሮቢ የፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታን በዓለ ሲመት በማስመልከት የደህንነት ጥበቃው ከመቸውም ጊዜ በበለጠ ተጠናክሯል።
ከ20 በላይ የተለየዩ ሃገራት መሪዎችና ሚኒስቴሮች ይገኛሉ ተብሎ ይጠበቃል።
ከድጋሜ ምርጫው ራሳቸውን አግልለው የነበሩት የተቃዋሚ ፓርቲው መሪ ራይላ ኦዲንጋ ምንም እንኳ በፖሊስ ቢታገድም የተቃውሞ ሰልፍ ጠርተዋል።
በነሐሴ የተደረገው ምርጫ አንዳንድ ክፍተቶች ታይተውበታል በማለት የከፍተኛው ፍርድ ቤት በድጋሜ ምርጫ እንዲካሄድ ውሳኔ አሳልፎ ነበር።
የድጋሜ ምርጫው የተካሄደው ባለፈው ጥቅምት ወር ሲሆን ፕሬዝዳንት ኬንያታ 98% በማግኘት አሸናፊ ሆነዋል።
በተከፋፈለ ሕዝብ መካከል የሚካሄድ በዓለ ሲመት
ዛሬ ማክሰኞ በናይሮቢ ስታዲየም የሚካሄደው በዓለ ሲመት ከቀኑ 4፡00 ሰዓት ላይ ይጀምራል።
የበዓለ ሲመቱ አዘጋጆች ከ 60000 በላይ ሰዎች በስታዲየሙ እንደሚገኙ የሚጠብቁ ሲሆን ወደስታዲየሙ መግባት ላልቻሉ ደግሞ ትላልቅ ስክሪኖች በስታዲየሙ ዙሪያ አቁመዋል።
የፕሬዝዳንት ኬንያታ ምክትል የሆኑት ዊሊያም ሩቶም ዛሬ ቃለመሐላ ይፈፅማሉ።
በበዓለ ሲመቱ ላይ ይገኛሉ ተብለው ከሚጠበቁት የተለያዩ ሃገራት መሪዎች መካከል የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስቴር ቤንጃሚን ኔተንያሁ፣ የኡጋንዳው ፕሬዝዳንት ዩዌሪ ሙሴቪኒ፣ የሩዋንዳው ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ ይገኙበታል።
የኬኒያ የተቃዋሚዎች ቅንጅት ለደጋፊዎቹ የበዓለ ሲመቱ ላይ እንዳይገኙ ጥሪ ያስተላለፈ ሲሆን ከነሐሴ ጀምሮ በነበሩ ተቃዎሞዎች ሕይወታቸውን ያጡትን ለማሰብ ሰልፍ ጠርቷል።
ፖሊስ ቅንጅቱን ምንም አይነት ሰልፍ እንዳያካሄድ ማስጠንቀቂያ ሰጥቶታል።