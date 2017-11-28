የሳምንቱ አጋማሽ የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ግምት
ነገሮች ለኤቨርተን ከዚህ የከፉ ሊሆኑ ይችሉ ይሆን? ዴቪድ ሞዬስ ምኞታቸው ይህ ይመስለኛል ይላል የቢቢሲ ስፖርት ተንታኙ ማርክ ላውረንሰን።
ዌስትሃምን ይዘው ወደ ጉዲሰን ፓርክ የሚያቀኑት ዴቪድ ሞዬስ ከሌይስተር ጋር በነበራቻው ጨዋታ አቻ በመውጣት የመጀመሪያ ነጥባቸውን አግኝተዋል።
ኤቨርተኖች በበኩላቸው በሳውዝሃምፕተን ከተረቱ በኋላ አሰልጣኝ አልባ ሆነዋል። ሞራላቸውም አሁን በጣም በመላሸቁ እኔ ግምቴ ዌስትሃም እንደሚያሸንፍ ነው ይለናል ላውሮ። የጨዋታዎችን ግምትም እንዲህ አስቀምጧል።
ማክሰኞ
ብራይተን ከክሪስታል ፓላስ
ክሪስታል ፓላሶች እጅግ በጉጉት ሲጠብቁት የነበረውን ድል ባለፈው ቅዳሜ አጣጥመዋል፤ ምንም እንኳ ዕድል ከነሱ ጋር የነበረች ብትሆንም።
ብራይተኖች በበኩላቸው ከዩናይትድ ጋር በነበራቸው ጨዋታ ጥሩ ቢፋለሙም ተሸንፈው ወጥተዋል። ይህ ጨዋታ እጅግ ፍልሚያ የተሞላበት እንደሚሆን አስባለሁ። ቡድኖቹ ነጥብ እንደሚጋሩም እገምታለሁ።
ላውሮ፡ 1 - 1
ሌይስተር ከቶተንሃም
ቶተንሃም ዌምብሌይ ላይ ሊቀናው አልቻለም። ከዌስትብሮም ጋር የነበራቸው ጨዋታን በአቻ ውጤት ማጠናቀቃቸው ባይዘነጋም ያሳዩት አቋም ብዙም ማራኪ አልነበረም።
ነገር ግን ከሜዳቸው ውጭ ሲሆኑ እያሳዩ ያሉት ውጤት ይህንን ጨዋታ ቶተንሃም ያሸንፋል ብዬ እንድገምት አስገድዶኛል።
ላውሮ፡ 0 - 2
ዋትፎርድ ከማንችስተር ዩናይትድ
በኒውካስል ሜዳ ሴይንት ጄምስ ፓርክ ድረስ ሄደው 3 - 0 በሆነ ውጤት አሸነፈው የመጡት ዋትሮርድ ባልተጠበቀ ሁኔታ በአሸናፊነታቸው ቀጥለዋል።
ዋትፎርደ ባለፈው ዓመት በሜዳቸው ዩናይትድን ማሸናፈቸውም አይዘነጋም። የሆዜ ልጆች በስተመጨረሻ ሶስት ነጥብ እንደሚያገኙ ብገምትም ዋትፎርድ አሁንም ለዩናይትድ ፈተና እንደሚሆን ግን አስባለሁ።
ላውሮ፡ 0 - 2
ዌስትብሮም ከኒውካስል
አሁን ላይ ኒውካስልን መግጠም ጥሩ አጋጣሚ ይመስላል። ምክንያቱም ያለፉትን አራት ጨዋታዎች ከመሸነፋቸውም በላይ በራስ የመተማመን መንፈሳቸው እጅግ ተዳክሟል።
ቶኒ ፑሊስን የባረሩት ዌስትብሮሞች ከቶተንሃም አቻ ከተለያዩ በኋላ ጥሩ አቋም ላይ ይመስላሉ።
ላውሮ፡ 2 - 1
ረቡዕ
አርሴናል ከሃደርስፊልድ
አርሴናሎች ከበርንሌይ ጋር የነበራቸውን ጨዋታ በትግልም ቢሆን 1 - 0 በማሸነፍ ማጠናቀቃቸው ይታወሳል። ነገር ግን ከሃደርስፊልድ ጋር የሚኖራቸው ጨዋታ ቀለል የሚል ይመስለኛል።
ሃደርስፊልዶች ማንችስተር ሲቲን ቢፈትኑም አመሻሽ ላይ ለራሂም ስተርሊንግ ጎል እጅ ሰጥተዋል። ከሲቲ የነበራቸው ጨዋታ በጣም እንዳዳከማቸው አስባለሁ።
ላውሮ፡ 3 - 0
ቦርንማውዝ ከበርንሌይ
ቦርንማውዝ ባለፈው ጨዋታቸው ከስዋንሲ አቻ ተለያይተዋል። ባለፉት ሳምነታት ካደረጓቸው አምስት ጨዋታዎች በአንዱ ብቻ የተሸነፉት። በነጥብ ወደላይ መገስገሳቸውንም ቀጥለውበታል።
በርንሌይ ሰንጠረዡ አናት ላይ ከሚገኙ አራት ቡድኖች ተርታ ለመሰለፍ የነበራቸው ተስፋ በአርሴናል በደረሰባቸው ሽንፈት ሳቢያ ከሽፏል። ነገር ግን አሰልጣኝ ሾን ዳይሽ ልጆቹ ባሳዩት አቋም ደስተኛ ነበር።
የዚህን ጨዋታ አሸናፊ መገመት እጅግ ስለሚያዳግት ነጥብ ይጋራሉ ብዬ እገምታለሁ።
ላውሮ፡ 1 -1
ቼልሲ ከስዋንሲ
ስዋንሲ በያዝነው የውድድር ዘመን ከሁሉም ቡድኖች ያነሰ ጎል ነው ያስቆጠረው፤ 7 ጎል በ13 ጨዋታዎች።
ስዋንሲዎች ከጨዋታው የተሻለ ነገር ለማግኘት የታቻለቸውን እንደሚያደርጉ ባውቅም ለኔ አንድና አንድ አሸናፊ ብቻ ነው ያለው።
ላውሮ፡ 2 - 0
ኤቨርተን ከዌስትሃም
ሮናልድ ኩመንን ካባረረ አንድ ወር ያለፈው ኤቨርተን አሁንም አዲስ አሰልጣኝ ለመቅጠር ፍላጎት ያለው አይመስልም። ባለፈው ከሳውዝሃምፕተን ጋር በነበራቸው ጨዋታም ተሸንፈዋል። የአጥቂ መስመራቸውም ሆነ የተከላካይ መስመሩ ምንም ቅርፅ የሌለው ቡድን ሆኗል ኤቨርተን።
ዌስትሃምን ይዘው ወደ ጉዲሰን ፓርክ የሚያቀኑት ዴቪድ ሞዬስ ከሌይስተር ጋር በነበራቻው ጨዋታ አቻ በመውጣት የመጀመሪያ ነጥባቸውን አግኝተዋል።
ኤቨርተኖች በበኩላቸው በሳውዝሃምፕተን ከተረቱ በኋላ አሰልጣን አልባ ሆነዋል። ሞራላቸውም አሁን በጣም በመላሸቁ እኔ ግምቴ ዌስትሃም እንደሚያሸንፍ ነው።
ላውሮ፡ 0 - 1
ማንቸስተር ሲቲ ከሳውዝሃምፕተን
ሳውዝሃምፕተን በስተመጨረሻም ወደ ድል ተመልሰዋል። ነገር ግን ድሉን የተቀዳጁት ደካማ አቋም እያሳየ በሚገኘው ኤቨርተን ላይ ነው።
ከሲቲ የሚኖራቸው ጨዋታ ቀላል እንደማይሆን እሙን ነው። ምንም እንኳ ሲቲ በንፅፅር ከቀደመው አቋማቸው ቢቀንሱም ማሸነፋቸውን አላቆሙም።
ላውሮ፡ 2 - 0
ስቶክ ሲቲ ከሊቨርፑል
ስቶክ ሁሌም እንደሚያደርጉት የሚፋለሙ ይስለኛል፤ ምንም እንኳ ነጥብ በስተመጨረሻ ወደ ሊቨርፑል እንደምታቀና ባምንም።
ሊቨርፑሎች ከቼልሲ በነበራቸው ጨዋታ ጥሩ ተጫውተው ነበር። የተከላካይ ክፍላቸው የተሻለ ቢሆን ኖሮ ሶስት ነጥብ ይዘው ሊወጡም ይችሉ ነበር ባይ ነኝ።
1 - 2