የ2018 የሩሲያ የዓለም ዋንጫ የምድብ ድልድል
32 ሃገራት የሚሳተፉበት ሩሲያው የዓለም ዋንጫ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ በሚደረግ ሥነ-ሥርዓት የምድብ ድልድል ዕጣ ይወጣል።
የአምስት ጊዜ አሸናፊዋ ብራዚልን ጨምሮ ያለፈው ጊዜ አሸናፊዋ ጀርመን፣ ሩሲያ፣ አርጀንቲና፣ አውስትራሊያ፣ ቤልጂም፣ ኮሎምቢያ፣ ኮስታሪካ፣ ክሮሺያ፣ ዴንማርክ፣ ግብጽ፣ እንግሊዝ፣ ፈረንሳይ፣ አይስላንድ፣ ኢራን፣ ጃፓን፣ ሜክሲኮ፣ ሞሮኮ፣ ናይጄሪያ፣ ፓናማ፣ ፔሩ፣ ፖላንድ፣ ሳዑዲ አረቢያ፣ ሴኔጋል፣ ሰርቢያ፣ ደቡብ ኮሪያ፣ ስፔን፣ ስዊዲን፣ ስዊዘርላንድ፣ ቱኒዝያ እና ኡራጋይ ናቸው በ2018ቱ ዓለም ዋንጫ ላይ የሚሳተፉት።
በሥነ-ሥርዓቱ ላይ የቀድሞው አርጀንቲና አጥቂ ዲያጎ ማራዶና ተገኝቷል። የብራዚሉ ፔሌም በቦታ ከተገኙ እንግዶች አንዱ ሆኗል።
ሮናልዲንሆ፣ ክላረንስ ሲዶርፍ፣ ጄይ ጄይ ኦካቻ፣ ዲጎ ፎርላንና ሌሎች ተጫዋቾችም በስፍራው ተገኝተዋል።