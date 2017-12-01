ምድብ አንድ፡ ሩሲያ፣ ሳዑዲ አረቢያ፣ ግብጽ እና ኡራጓይ
የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ተጠናቆ አዘጋጇ ሩሲያን ጨምሮ ወደ ዓለም ዋንጫው ያለፉ 32 ሃገራት ተለይተዋል።
የአምስት ጊዜ አሸናፊዋ ብራዚልን ጨምሮ ያለፈው ጊዜ አሸናፊዋ ጀርመን፣ ሩሲያ፣ አርጀንቲና፣ አውስትራሊያ፣ ቤልጂም፣ ኮሎምቢያ፣ ኮስታሪካ፣ ክሮሺያ፣ ዴንማርክ፣ ግብጽ፣ እንግሊዝ፣ ፈረንሳይ፣ አይስላንድ፣ ኢራን፣ ጃፓን፣ ሜክሲኮ፣ ሞሮኮ፣ ናይጄሪያ፣ ፓናማ፣ ፔሩ፣ ፖላንድ፣ ሳዑዲ አረቢያ፣ ሴኔጋል፣ ሰርቢያ፣ ደቡብ ኮሪያ፣ ስፔን፣ ስዊዲን፣ ስዊዘርላንድ፣ ቱኒዝያ እና ኡራጋይ ናቸው በ2018ቱ ዓለም ዋንጫ ላይ የሚሳተፉት።
እነዚህ ሃገራት እንዴት እዚህ ደረሱ? ለውድድሩ ያበቋቸው ኮከብ ተጫዋቾች እነማን ናቸው? ለውድድሩ ያበቋቸው አሰልጣኞችስ እነማን ናችው?
እያንዳንዱን ሃገር በምድብ ከፋፍለን እንመለከታለን።
ምድብ አንድ
ሩሲያ (አዘጋጅ)
የቀደመ ታሪክ፡ የስታኒስላቭ ቼርቼሶቭ ቡድን በዓለም ዋንጫው ላይ የተጫወተ አራተኛው የሩሲያ ቡድን ነው። የቀድሞዋ ሶቪየት ህብረት እ.አ.አ በ1966 አራተኛ መውጣት የቻለች ሲሆን ሩሲያ ግን በአሜሪካው የ1994ቱ ዓለም ዋንጫ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ የተሳተፈችው።
ተጨማሪ መረጃ
በ2017 ኮንፈደሬሽን ዋንጫ ላይ ተሳተፉ የሩሲያ ተጫዋቾች በሙሉ በሃገሪቱ ሊግ የሚጫወቱ ነበሩ።
ቁልፍ ተጫዋች፡ አንጋፋው ግብ ጠባቂ ኢጎር አኪንፌቭ ለሃገሩ ከ100 በላይ ጨዋታዎች ላይ ተሰልፏል። ያለው ልምድም ወሳኝ ነው። ሙሉ የእግር ኳስ ህይወቱን በሲ ኤስ ኬ ኤ ሞስኮው ያሳለፈው ግብ ጠባቂ ሃገሩን በአምበልነት እንደሚመራ ይጠበቃል።
አሰልጣኙ ማን ናቸው? ስታኒስላቭ ቼርቼሶቭ ቡድናቸውን ከኮንፈደሬሽን ዋንጫ በኋላ ህብረቱን ከማጠናከራቸው ባለፈ በዓለም ዋንጫው ላይ እስከ ሩብ ግማሽ የማድረስ ዕቅድ አላቸው።
ሳዑዲ አረቢያ
የቀደመ ታሪክ፡ የሳዑዲ አረቢያ የዓለም ዋንጫ ሁለት ድሎች የተመዘገቡት በ1994 (እአአ) በመጀመሪያ ተሳትፎዋ ሁለት የምድብ ጨዋታዎችን አሸንፋ ወደ ቀጣይ ዙር ስታልፍ ነበር። ሳዑዲ አረቢያ ቤልጂየምን 2 ለ 1 ባሸነፈችበት ጨዋታ ላይ ሳኢድ አል ኦዋይራን ያስቆጠራት ግብ ከምንግዜም ድንቅ ግቦች መካካል ተካታለች።
ቁልፍ ተጫዋች፡ በቡድኑ ውስጥ የቆየው አጥቂ ናስር አል ሻምራኒ ለሳዑዲ ወሳኝ ሚናን ይጫወታል። በ2014 (እአአ) የዓመቱ የእስያ ምርጥ ተጫዋች ተብሎ የተሰየመው አልሻምራኒ ነውጠኛ ባህሪ አለው። በአንድ ተጫዋች ፊት ላይ በመትፋትና ለመማታት በመሞከሩ ስምንት ጨዋታዎችን ታግዶ ነበር።
አሰልጣኙ ማነው? ቡድኑን በማጣሪያ ጨዋታዎች በብቃት በመምራት ለዓለም ዋንጫ ያበቁት በርት ቫን ማርዊክ የማጣሪያ ውድድሩን በስኬት ካጠናቀቁ ከቀናት በኋላ ቦታቸውን ለቀዋል። እሳቸውንም ተክተው አርጀንቲናዊው ኤድጋርዶ ቡዛ ቡድኑን ተረክበዋል።
ግብጽ
የቀደመ ታሪክ፡ ግብጽ በፊፋ ደረጃ ከሆላንድ ዝቅ ብላ 30ኛ ላይ ትገኛለች። ከ2010 እና 2014 ውድድር ውጭ ብትሆንም ለሩሲያው የዓለም ዋንጫ ግን የሊቨርፑሉ ሞሃመድ ሳላህ በባከነ ሰዓት በኮንጎ ላይ ባስቆጠራት ግብ መድረስ ችለዋል። የግብጾቹ የመጨረሻው ስኬታማ ወድድር በ2010 የአፍሪካ ዋንጫን ለሰባተኛ ጊዜ ያነሱበት ነው።
ቁልፍ ተጫዋች፡ በክረምቱ ለሊቨርፑል የፈረመው ሞሃመድ ሳላህ የግብጽ ውጤታማ ተጫዋች ነው። በ56 የብሄራዊ ቡድን ጨዋታዎች 32 ጎሎችን አስቆጥሯል። አምስቱ ደግሞ በዓለም ዋንጫ ማጣሪያው ያስቆጠራቸው ናቸው።
አስልጣኙ ማን ናቸው? የቀድሞው የቫለንሲያ እና የኢንተርሚላን አሰልጣኝ አርጀንቲናዊው ሄክቶር ኩፕር ሲሆኑ በመጋቢት 2015 ነበር የተሾሙት። በ2008 እና በ2009 ደግሞ ጆርጂያን አስልጥነዋል። ከግብጽ ቡድን ጋር ብቸኛው ትልቁ ጨዋታቸው በ2017 በካሜሮን 2 ለ 1 የተረታችበት የአፍሪካ ዋንጫ የፍጻሜ ጨዋታ ነው።
ኡራጓይ
የቀደመ ታሪክ፡ ኡራጓይ የመጀመሪያውን የዓለም ዋንጫ በ1930 ያሸነፈች ሲሆን በድጋሚ ደግሞ በ1950 አሸንፋለች። በ2014ቱ የብራዚል ዓለም ዋንጫ ላይ ግን የ16ኛ ደረጃን ይዛ አጠናቃለች። ሉዊስ ስዋሬዝ ሁለት ጊዜ የአውሮፓ እግር ኳስ የወርቅ ጫማ አሸናፊ መሆን ችሏል።
ቁልፍ ተጫዋች፦ ሉዊስ ስዋሬዝ። ለባርሴሎና የሚጫወተው እና የሃገሩ ከፍተኛ ጎል አግቢ ሆነው አጥቂ ከቦሊቪያ ጋር በነበረው የማጣሪያ ጨዋታው ሁለት ጎል አስቆጥሯል።
አሰልጣኙ ማን ናቸው? ኦስካር ታባሬዝ ከ 2006 ጀምሮ የኡራጋይ ብሄራዊ ቡድን አሰልጣኝ ሲሆኑ ቡድኑን በ2011 ለኮፓ አሜሪካ አሸናፊነት አብቅተውታል።