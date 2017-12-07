የትራምፕን ውሳኔ ሳዑዲ አረቢያ ተቃወመች
ሳዑዲ አረቢያ ትራምፕ "ለእየሩሳሌም የእስራኤል መዲና ነች ብሎ እውቅና መስጠት ለእውነት እውቅና መስጠትና ትክክለኝ ነገርም ነው" በማለት መወሰናቸውን ተቃወመች።
ሳዑዲ የትራምፕን ውሳኔ "ምክንያታዊ ያልሆነና ሃላፊነት የጎደለው" ብላዋለች። በተቃራኒው የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤኒያሚን ናታኒያሁ ውሳኔው የተላለፈበትን ቀን "ታሪካዊ እለት" ብለውታል።
ዋይት ሃውስ ውስጥ ባደረጉት ንግግር እየሩሳሌም የእስራኤል ዋና ከተማ ናት ከማለታቸው ባሻገር፤ በቴል አቪቭ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ወደ እየሩሳሌም እንዲዘዋወር መመሪያ መስጠታቸውንም ተናግረዋል።
የዚህች ከተማ እጣ ፈንታ ለዘመናት እስራኤልንና ፍልስጤምን ሲያሟግት ኖሯል።ይህ የትራምፕ እርምጃ ደግሞ በጉዳዩ ላይ ላለፉት አስርት አመታት የቆየውን የአሜሪካ ፖሊሲ የቀየረ ነው።
ትራምፕ ውሳኔው የመካከለኛው ምስራቅን የሰላም ስምምነት ወደ ቀጣይ ደረጃ የሚያሻግርና የተጠና እርምጃ እንደሆነም ይገልፃሉ።
እስራኤል ውሳኔውን ታሪካዊ ስትለው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ግን በፅኑ ወቀሳውን እየሰነዘረ ነው።
የፍልስጤሙ ፕሬዚዳንት ሙሃሙድ አባስ ደግሞ የትራምፕ ውሳኔ አሜሪካን መቼም በጉዳዩ አደራዳሪ የሚያደርጋት እንዳልሆነ ተናግረዋል።
ትራምፕ ግን አሜሪካ አሁንም በሁለቱ ወገኖች ስምምነት ላይ ከተደረሰ በአከራካሪዋ ምድር ሁለት-አገር የመፍጠር መፍትሄ በማምጣት ከእስራኤል ጎን ለጎን ፍልስጤም የምትባል አገር ልትኖር እንደምትችል ይናገራሉ።
የትራምፕን ውሳኔ ተከትሎ አስራ አምስት አገራት አባል የሆኑበት የተመድ የፀጥታው ጥበቃ ምክር ቤት አስቸኳይ ስብሰባ ጠርቷል።
ምክንያቱም ይህን ውሳኔ ማስተላለፍ በጉዳዩ ላይ አሜሪካን ከሌላው ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ይለያታል።