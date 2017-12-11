የሻኪሶ ነዋሪዎች ከወርቅ አምራቾች ምን ተጠቀሙ?
የእርሶ መሳሪያ ሚዲያ ፕሌይ ባክን ማጫወት ኣልተቻለም።

"መንግሥት የወጣቱን ቅሬታ ከመስማት ውጭ ምንም የለወጠው ነገር የለም።"

  • 11 ዲሴምበር 2017