አንጋፋው ኤርትራዊ ደራሲ የ2017 የሞርላንድ የስነ ጽሑፍ ተሸላሚ ሆኑ
አንጋፋው ኤርትራዊ ጸሓፊ ኣለምሰገድ ተስፋይ የሞርላንድ የስነ-ፅሑፍ ስኮላርሺፕ አሸናፊ ከሆኑት አምስት አፍሪካውያን ጸሓፊዎች መሃከል አንዱ ሆኑ።
አቶ አለምሰገድ የኤርትራ ታሪክን በእንግሊዝኛ ቋንቋ ይፅፉ ያስችላቸው ዘንድ £22,500 ፓውንድ አሸንፈዋል።
ሽልማቱ የሰጠዉን እንግሊዝ አገር ተቀማጭነቱን ያደረገው ማይልስ ሞርላንድ ፋውንዴሽን (ኤምኤምኤፍ) ተብሎ የሚጠራው ማሕበር ሲሆን ከ550 ተወዳዳሪዎች አምስቱ አፍሪካውያን ጸሓፊዎች በልጠው በመገኘታቸው ለልሽልማቱ እንደበቁ ገልፀዋል።
መመዘኛው በጣም የላቀ እንዲሁም ውድድሩ ከፍተኛ ስለነበር ሌላ ጊዜ እንደሚደረገው ለ አራት አሸናፊዎች ሳይሆን ዳኛዎቹ ለአምስት ተወዳዳሪዎች ለመሸለም እንደወሰኑም ማሕበሩ አክሎ ገልጿል።
የተቀሩት አራት ጸሓፊዎች ድግሞ ብሪዮኒ ርሂም ከዚምባብዌ፣ ኤልናታን ጆን ከናይጀርያ፣ ኢሎጎሳ ኦሱንደ ከናይጀርያ እና ፋጢማ ኮላ ከደቡብ ኣፍሪካ ናቸው።
ለነዚህም አሸናፊዎች ለፈጠራ ስራቸው የሚውል እያንዳንዳቸው የ₤18,000 ፓውንድ አሸናፊ ሆኖዋል።
አቶ አለምሰገድ በትግርኛና በእንግሊዝኛ የሚጽፉ ደራሲና የታሪክ ተመራማሪ ናቸው።
የተለያዩ የምርምርና የፈጠራ ስራዎችን አበርክተዋል።
ለህትመት ከበቁ ዋነኛ ስራዎቻቸው 'አይንፈላለ (አንለያይም) 1941-1950'፤ ፌደረሽን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ካብ ማትዮንሶ ክሳብ ተድላ ባይሩ 1951-1955' (የኤርትራ ፌዴሬሽን ከኢትዮጵያ ጋር ከማትዮንሶ እስከ ተድላ ባይሩ 1951-1955)፤ 'ኤርትራ ድሕሪ-ቃልሲ (ኤርትራ ከትግል በኋላ) የሚሉት ይገኙባቸዋል።
ከታሪካዊ ስራዎቻቸው በተጨማሪ በኤርትራ አንባብያን የሚታወቁ በርካታ የልብወለድ ስራዎችን አፍርተዋል ከነዚህም ውስጥ በእውነተኛ የህይወት ታሪክ የተመረኮዘው 'ወዲ ሓደራ' (የሐደራ ልጅ) አንዱ ነው።
አሸናፊዎቹ ለዚህ ሽልማት የበቁት ባቀረቡት የመጽሐፍ ንድፍ መሰረት መሆኑ ቢነገርም አቶ አለምሰገድ ተስፋይ የሚፅፉበት ርእስ ምን እንደሆነ የተገለጸ ነገር የለም።
ለሽልማቱ ከተጠቀሙባቸው መመዘኛዎች መካከል የቀረበው የመጽሐፉ ንድፍ ያለውን የህትመት ብቃት፣ በዓለም ዙርያ ያለውን የንባብ ተቀባይነት፣ የአቀራረብ ዘዴ እና እንዲሁም የደራሲው የፈጠራ ችሎታ ያካተተ ነው።
ከማሕበሩ የተገኘ መረጃ እንደሚያመለክቱት ሽልማቱ ለ5ኛ ግዜ የተሰጠ ነው።
ማይልስ ሞርላንድ ፋውንዴሽን (ኤምኤምኤፍ) መንግስታዊ ያልሆነ ማሕበር ሲሆን በተለያዩ ዘርፎች እርዳታ የሚያደርግ መሆኑ ድረ ገጹን ይጠቁማል።