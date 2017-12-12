የታንዛንያው ፕሬዚዳንት ለህፃናት ደፋሪዎች ይቅርታ አደረጉ
የህፃናት መብት አቀንቃኞች የታንዛንያው ፕሬዚዳንት ሁለት ህፃናት ደፋሪዎችን ይቅርታ ማድረጋቸውን አውግዘውታል።
አሩሻ የሚገኘው ኮሙዩኒቲ ፎር ችልድረን ራይትስ ድርጅት ዳይሬክተር ኬት ማክአልፓይን "አስደንጋጭ ግን አስደናቂ ያልሆነ" ብለውታል።
ጆን ማግፉሊ ይህንን ይቅርታ ያደረጉት ቅዳሜ የነፃነት ቀን ላይ ባደረጉት ንግግር ነው።
10 የአንደኛ ደረጃ ሴት ተማሪዎችን የደፈሩት ዘፋኙ እንጉዛ ቫይኪንግ ወይም በቅፅል ስሙ ባቡ ሴያ እንዲሁም ልጁ ጆንሰን እንጉዛ ወይም በቅፅል ስሙ ፓፒ ኮቻ ናቸው።
ፕሬዚዳንቱ ከእስረኞቹ መሀል የባህርይ ለውጥ አምጥተዋል ያሉዋቸውን እስረኞች እንዲለቀቁ ወስነዋል።
ኬት ማክአልፓይን ይህ ይቅርታ ፕሬዚዳንቱ በህፃናት ላይ የሚደረግ ጭካኔን ወይም ሰብአዊ መብት ጥሰትን መረዳት እንዳቃታቸው ማሳያ ነው ብለዋል።
በተጨማሪም ይህ ንግግራቸውን ባለፈው ሰኔ ወር ላይ እርጉዝ የሆኑ ተማሪዎች ትምህርት ቤት እንዳይመለሱ ካሉት አዋጅ ጋር አያይዘውታል።
"ህፃናትን ተጠቂ አድርገው ማየት የማይችሉ እውር ናቸው። ህፃናት ተማሪዎች እርጉዝ የሆኑት ጥቃት ስለደረሰባቸው ነው" ብለዋል።
የህፃናት መብት አቀንቃኟ ሄለን ኪጆ ቢሲምባ ለቢቢሲዋ ሙኒራ ሁሴይን እንደተናገሩት "እነዚህን ወንጀለኞች ይቅር ማለት ለቤተሰቡና ለወላጆች ህመምን መጨመር ነው" ብለዋል።
ፕሬዚዳንቱ ተመሳሳይ ነገርም እንዳይፈፅሙ ህገመንግሥቱ ሊያግዳቸው እንዲገባ ዘመቻ እያደረግኩ ነው ብለዋል እኚሁ አቀንቃኝ።
የህፃናት መደፈር ጉዳዮች በታንዛንያ ውስጥ በቤተሰብ ስምምነት እንዲፈታ ከመደረጉ በላይ በብዙ አጋጣሚዎችም ደፋሪዎች ፖሊስን ወይም የፍርድ ቤት ሰራተኞችን እንደሚከፍሉ ማክአልፓይን ይናገራሉ።
"በታንዛንያ ውስጥ የህፃናት መደፈር ጉዳይ ወደ ፍርድ ቤት ማምራት ማለት እንደ መስቀል ወፍ ነው" ያሉት ማክአልፓይን ወንጀለኞችም የእድሜ ልክ ፍርድ ሲፈረድባቸውም አይታይም ብለዋል።
ይህም ሆኖ ቫይኪንግ እና እንጉዛ በአውሮፓውያኑ 2003 ዕድሜያቸው ከ6-8 ዓመት የሚገመቱ በዳሬሰላም የሚገኙ 10 ህፃናት ሴት ተማሪዎችን በመድፈራቸው የዕድሜ ልክ እስራት ተፈርዶባቸው ነበር።
እሰከተለቀቁባት ቅዳሜ ድረስም ለ13 ዓመታትም በዕስር ቆይተዋል።
የሀገሪቱ ሚዲያ እንደዘገቡትም ከእስር ቤት ሲወጡ ደጋፊዎቻቸው በጭብጨባ ተቀብለዋቸዋል።