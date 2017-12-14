'የሮያል ሶሳይቲ' ውድድር አሸናፊ ፎቶዎች

  • 14 ዲሴምበር 2017

በአህጉረ አንታርክቲካ በቅርፅ በቅርፅ የተቀመጡ በረዎችን እንዲያሳይ አድርጎ ከከፍታ ሥፍራ የተነሳው ፎቶ የ2017 የሮያል ሶሳይቲ ፎተ ውድድር አሸናፊ ሆኗል።

'ሮያል ሶሳይቲ' የተሰኘው የፎቶ ውድድር ስነ-ጠፈር፣ የአካባቢ ሳይንስ የምድር ሳይንስን ጨምሮ ሰባት የመወዳደሪያ ዘርፎችን አካቶ የነበረ ሲሆን 1100 ፎቶዎችም ለፉክክር ቀርበዋል።

Image copyright Peter Convey/PA

ፒተር ኮንቬይ ያነሳው ይህ ፎቶ በምድር ሳይንስና በአየር ንብረት ዘርፍ ከማሸነፉም በላይ የጠቅላላ የውድድሩ አሸናፊ ሆኖ ተመርጧል። ፎቶው በአውሮፓውያኑ በ1995 በደቡባዊ አንታርክቲካ የተነሳ ነው።

Image copyright Nico de Bruyn/PA

ኒኮ ዴብሩይን ያነሳው ይህ ፎቶ ደግሞ በአንታርክቲካው ማርዮን ደሴት ዳርቻ በምትገኝ አነስተኛ ሰርት ላይ ገዳይ ዌሎች ሰብሰብ ብለው ያሉ ፔንግዊኖችን ለማደን ሲሞክሩ ያሳያል። ፎቶው በኢኮሎጂና በአካባቢ ሳይንስ ዘርፍ ማሸነፍ ዋንጫውን ማንሳት ችሏል።

Image copyright Antonia Doncila/PA

አንቶኒያ ዶንሲላ ያነሳቸው ይህ ፎቶ ደግሞ አንድ በንፍቀ ክበብ አካባቢ የሚገኝ ድብ ግሪንላንድ ባህር ዳርቻ ላይ ተቀምጦ ውሃ ውሃ እያየ ሲተክዝ ያሳያል። በባህርይ ጥናት ዘርፍም ሽልማቱን ማንሳት ችሏል።

Image copyright Susmita Datta/PA

በሱሚታ ዳታ የተነሳው ፎቶ ኢንዲያን ሮለር የተሰኘች የወፍ ዝርያ ጊንጥ ስትበላ ያስመለክተናል፤ በባህርይ ጥናት ዘርፍ ሁለተኛ ለመውጣትም ችሏል።

Image copyright Sabrina Koehler/PA

በሃዋይ ከሚገኝ እሣተ ገሞራ ላይ ሲፈስ የሚታየው ይህ ቀላጭ እሣት በሳብሪና ኮለር የተነሳ ሲሆን በምድር ሳይንስ ዘርፍ የክብር ሽልማት ማግኘት ችሏል።

Image copyright Wei-Feng Xue/PA

አሜሪካንና ሌሎች ሃገራትን የሸፈነው የዘንድሮው የፀሐይ ግርዶሽ በዌይ-ፌንግ ዡ ተነስቶ በስነ-ከዋክብት ዘርፍ ሁለተኛ ወጥቷል።

Image copyright David Costantini/PA

ዳቪድ ኮስታንቲኒ በባህርይ ጥናት ዘርፍ ከላይ በሚታየው ፎቶ ሁለተኛ መውጣት ችሏል።

Image copyright Carlos Jared/PA

በኢኮሎጂና በአካባቢ ሳይንስ ዘርፍ የክብር ሽልማቱን ማግኘት የቻለው ካርሎስ ጃሬድ ያነሳውና ሁለት አረንጓዴ እንቁራሪቶች ተደራርበው የሚየሳየው ፎቶ ነው።

Image copyright Thomas Endlein/PA

'የማይታዩት ጉንዳኖች' የሚል ስያሜ የተሰጠው የቶማስ ኢንድሌይን ፎቶ በኢኮሊጂና በአካባቢ ሳይንስ ዘርፍ ሁለተኛ መውጣት ችሏል።