ቶተንሃም ማንቸስተር ሲቲን ያስቆመው ይሆን?

  • 15 ዲሴምበር 2017
ቶተንሃም ማንቸስተር ሲቲን ያስቆመው ይሆን? Image copyright Clive Brunskill

በአምናው የውድድር ዘመን ቶተንሃም ከሲቲ ጋር በነበረው ጨዋታ በአንዱ ሲያሸንፍ በሌላኛው አቻ መውጣቱ ይታወሳል። በዚህ ዓመትስ ሲቲን ለማስቆም አቅሙ ይኖረው ይሆን?

የቢቢሲ ስፖርቱ ማርክ ላውረንሰን ይህን ጨዋታ ጨምሮ ሌሎች የፕረሚዬር ሊጉን ፍልሚያዎች ግምት እንዲህ አስቀምጧል።

በዚህ ሳምንት ውጤት ግምት ከላውሮ ጋር የሚፎካከረው ዝነኛው ተዋናይና የጡጫ ተፋላሚ ጆን ሴና ነው። ሴና ለቢቢሲ ስፖርት ሲናገር "ታዋቂ ተጫዋች ጥራ ብትሉኝ አንድ የማውቀው ክርስቲያኖ ሮናልዶ ብቻ ነው" ይላል።

ዕለተ ቅዳሜ

ሌይስተር ከክሪስታል ፓላስ

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ክሪስታል ፓላስ መልካም የሚባል አቋም ላይ ይገኛል፤ በስድስት ጨዋታዎች ሽንፈት አላስተናገደም። ሌይስተርም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በጣም የሚገርም እንቅስቃሴ ማሳየት የቻለ ቡድን ነው።

ወደቀድሞ ክለባቸው ሳውዝሃምፕተን በመጓዝ ሶስት ነጥብ የተመለሱት የሌይስተር ሲቲው ፒዮል በዚህ ጨዋታም ጥሩ ነገር እንደሚያስመዘግቡ አስባለሁ።

ላውሮ፡ 2 - 0

ሴና፡ 0 - 1

አርሴናል ከኒውካስል

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ራፋ ቤኒቴዝ ነገሮችን ለመቀየር እየታገሉ ቢሆንም ምንም ስኬታማ ሊሆኑ አልቻሉም። ካለፉት ስምንት የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች አንድ ነጥብ ብቻ ነው ማግኘት የቻሉት።

አርሴናልም ቢሆን ካለፉት ሶስት ጨዋታዎች ሁለት ነጥብ ብቻ ነው የሰበሰበው።

ነገር ግን አሁን ለአርሴናል እንደ ኒውካስል ያለ ቀውስ ውስጥ የሚገኝ ቡድን እጅግ ተመራጭ ነው። መድፈኞቹ እንደሚያሸንፉም ተስፋዬ ነው።

ላውሮ፡ 3 - 0

ሴና፡ 0 - 1

ብራይተን ከበርንሌይ

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ብራይተን አጀማመሩ ጥሩ የነበረ ቢሆንም አሁን አሁን ግን እጅግ እየደከመ መጥቷል።

በርንሌይ ደግሞ በተቃራኒው በጣም የሚያስደምም ጉዞ ላይ ይገኛል።

ላውሮ፡ 1 - 1

ሴና፡ 0 - 0

ቼልሲ ከሳውዝሃምፕተን

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ቼልሲ በዌስትሃም ከደረሰባቸው የ1 - 0 ሽንፈት በኋላ ሃደርስፊልድን 3 - 1 በማሸነፍ ማገገም ችለዋል።

ሳውዝሃምፕተን ከአርሴናል ጋር በነበረው ጨዋታ አንድ ነጥብ ማግኘት ቢችልም በሳምንቱ አጋማሽ ግን በገዛ ሜዳው በሌይስተር 4 - 1 ተሸንፏል።

ሳውዝሃምፕተን ስታንፎርድ ብሪጅ ላይ ውጤታማ ይሆናል ብዬ አላምንም።

ላውሮ፡ 2 - 0

ሴና፡ 0 - 2

ስቶክ ከዌስትሃም

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ከሁለት ሃያል ቡድኖች ጋር ተከታታይ ጨዋታ ያደረገው የዳቪድ ሞዬሱ ዌስትሃም ቼልሲን ሲያሸንፍ ከአርሴናል ጋር አቻ ተለያይቷል።

ስቶክ ደግሞ ካለፉት አምስት ጨዋታዎች በአንዱ ብቻ ድል ቀንቶታል። ማርክ ሁጌስ ስቶክ ከያዙ ጀምሮ እንዲህ ያለ ጫና ውስጥ ገብተው የሚያቁም አይመስለኝም።

ላውሮ፡ 1 - 1

ሴና፡ 0 - 1

ዋትፎርድ ከሃደርስፊልድ

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ምንም እንኳ ዋትፎርድ ባለፉት ጨዋታዎች ሸንፈትን ቢያስተናግድም ከሃደርስፊልድ ጋር በሚኖረው ፍልሚያ ይሸነፋል ብዬ አልገምትም።

ሃደርስፊልድ በበኩሉ ወደ ወራጅ ቀጣናው እየተንሸራተተ ነው።

ላውሮ፡ 2 - 0

ሴና፡ 1 - 0

ማንቸስተር ሲቲ ከቶተንሃም

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በአምናው የውድድር ዘመን ቶተንሃም ከሲቲ ጋር በነበረው ጨዋታ በአንዱ ሲያሸንፍ በሌላኛው አቻ መውጣቱ ይታወሳል። ፖቸቲኖ ከትላልቅ ቡድኖች ጋር በተለይ ከሜዳቸው ውጭ በሚኖራቸው ፍልሚያ ረገድ ጥሩ ታሪክ የላቸውም። ይህንን ጨዋታ በጣሙን ሊያስቡበት እንደሚገባም እምነቴ ነው።

እጅግ አስገራሚ አቋም ላይ የሚገኘውን ሲቲን ለመቋቋም ቶተንሃም ሁሉንም ነገር ማድረግ አለበት።

ላውሮ፡ 1 - 1

ሴና፡ 0 - 1

እሁድ

ዌስትብሮም ከዩናይትድ

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አዲሱ የዌስት ብሮም አሰልጣኝ አለን ፓርዲው የመጀመሪያ ሶስት ነጥባቸውን ለማግኘት አሁንም እየታገሉ ነው።

በሜዳውቸው በሚጫወቱት በዚህ ጨዋታ ተጭነው ለመጫወት በሞከሩ ቁጥር ግን ለዩናይትድ ክፍተት እንዳይፈጥሩ ስጋት አለኝ።

ላውሮ፡ 0 - 1

ሴና፡ 0 - 1

ቦርንማውዝ ከሊቨርፑል

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ሊቨርፑል ከኤቨርተንና ዌስትብሮም ጋር ከነበሯቸው ጨዋታዎች ሁለት ነጥብ ብቻ አግኝተዋል።

ይህ ጨዋታ ለሊቨርፑል አሪፍ የሚሆን ይመስለኛል። ቦርንማውዝ ተጭነው ከመጫወት ወደኋላ የሚሉ አይደሉም። ይህንን አጋጣሚ ተጠቅሞ የዩርገን ክሎፑ ሊቨርፑል እንደሚያሸንፍ አስባለሁ።

ላውሮ፡ 0 - 2

ሴና፡ 0 - 1

ሰኞ

ኤቨርተን ከስዋንሲ

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ኤቨርተን ሌላኛው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በጣም የሚያስደንቅ ውጤት እያመጣ ያለ ቡድን ነው፤ ስዋንሲ ደግሞ በተቃራኒው ወደ ታች እየገሰገሰ ይገኛል።

ዋይኒ ሩኒ ለኤቨርተን ጎል ሲያስቆጥር ማየት እጅግ ያስደስታል። ከስዋንሲ የተገዛው ሲጉርድሰን በዚህ ጨዋታ ምን ዓይነት አቋም እንደሚያሳይም ይጠበቃል።

ላውሮ፡ 2 - 0

ሴና፡ 0 - 1