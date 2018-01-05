መንፈሳዊ አገልግሎት በኢንተርኔት
አድራሻ ፈጥረው ኢሜል እንደሚኖርዎ ወይም አድራሻ ፈጥረው የተለያዩ ድረ-ገፆችን እንደሚጎበኙ ሁሉ በተመሳሳይ መንገድ የሚፈልጉበት ቤተ ክርስትያን ድረ-ገፅን በመጎብኘት ትምህርተ የሚከታተሉበት ብሎም መመፅወት የሚችሉበት ቴክኖሎጂን ድርጅትእንሆ ብሏል።
ይህን መሰል አገልግሎት የሚሰጠውን የአብያተ-ክርስትያናትን ሶፍትዌር የሚያስተዳድረው አሶሪባ ተሰኘው ኩባንያ ነው። የኩባንያው ዋና ሥራ አስኪያጅ የሆኑት ናና ኤጂማን እንደሚሉት ሶፍትዌሩ ምእመናንን ካሉበት ሆነው በሞባይል የቤተ-ክርስትያን ሥርዓቶችን እንዲከታተሉ እንዲሁም መመፅወትም የሚያስችል ነው።
አብያተ-ክርስትያናትም አባሎቻቸውን በቀላሉ ማግኘት እንዲችሉ የሚያደርግ ሲሆን ለተለያዩ ምዕመናን የተለያዩ መልዕክቶችንም መላክ ያስችላል።
ኩባንያው ሥራ የጀመረው እንደ አውሮፓውያኑ 2014 ላይ ሲሆን የኩባንያው የሥራ ሃሳብ በአፍሪካ ምርጥ የሥራ ፈጠራ ሃሳብ ተብሎ ለውድድርም ቀርቦ ነበር።
ሃሳቡ የተነሳው በጋና አብያተ-ክርስትያናት ላይ አባላትን በመከታተል፣ መዋጮን በሚመለከትና በሌሎችም ጉዳዮች የመረጃ ክፍተት በመታየቱ ነበር።
ይህን ችግር ያስተዋሉትና የፓስተር ልጅ የሆኑት ኤጂማን፣ ክርስትያንና ጎደኞቻቸው ይህን የሥራ ሃሳብ አምጥተው መንቀሳቀስ ጀመሩ።
የዚህ አገልግሎት የመጨረሻ ዋጋ ባለፍው ዓመት በወር 6.75 ፓውንድ ነበር።
"አብያተ-ክርስትያናት አልባሳት ይገዛሉ፣ ትምህርት ቤት ይገነባሉ፣ የቴሌቪዠንና ሬዲዮ የአየር ሰዓትም ይገዛሉ። ስለዚህም ይህ አዲስ ነገር ዓይደለም'' በማለት አገልግሎቱን ከጋና በተጨማሪ በታንዛኒያ፣ ጋምቢያ፣ ናይጄሪያና በኬንያ የማስፋፋት እቅድ እንዳላቸው ኤጂማን ይናገራሉ።
እሳቸው እንደሚሉት ይህ ያለውን ቴክኖሎጂ በሚፈልጉት መንገድ የመጠቀም ነገር እንጂ ሌላ የተወሳሰበ ነገር እንደሌለውም ይገልፃሉ።
ለምሳሌ በገጠር ያለ ፓስተር ከዋና ቤተ-ክርስትያኑ ጋር በሞባይል መገናኘት የሚችልበትና የሚሳተፍበት መንገድ ነው።
ከዚህ አገልግሎት ጋር የሚነሳ ነገር ቢኖር የመረጃ ደህንነት ነው።
ኤጂማን እንደሚለውም ሥራው በመተማመን ላይ የተመሰረተ ነው። የሰዎች ህይወት በአብያተ-ክርስትያናት ዙሪያ የሚያጠነጥን በመሆኑም የአገልግሎቱ ተጠቃሚዎች መረጃ ባግባቡ ይያዛል።
ቢሆንም ግን ብዙዎች ሊያነሱት የሚችሉት የመረጃ ደህንነት ጥያቄ አግባብነት ያለው ነው ይላሉ።
እንደ አውሮፓውያኑ 2015 ላይ በአንድ የድረ-ገፅ መረጃ ደህንነት ኩባንያ የተሰራ ጥናት እንደሚያሳየው በአንድ ወቅት የሃይማኖት ተቋማትን የኢንተርኔት መረጃ ለማበላሸት የተደረገ ሙከራ ነበር።
ከቤተ-ክርስትያን ሶፍትዌሮችና መተግበሪያዎች ጋር በተያያዘ የመረጃ ደህንነት ስጋት ቢኖርም ግን ብዙ ምዕመናን እንዲያውም እነዚህን ነገሮች መጠቀም ከጀመሩ በኋላ መልካም ነገሮች እንደሆኑላቸው ተናግራዋል። ለምሳሌ አንዱ ተጠቃሚ ስልካቸው መሰበር እንዳቆመ ገልፀዋል።
በአሁኑ ወቅት የቤተርስትያን ሶፍትዌሮችና መተግበሪያዎች በአፍሪካ በስፋት ተጠቃሚን እያገኙ ነው።
ለምሳሌ የሰንበት ሥነ-ሥርዓትን ዲጂታል ያደረጉ አብያተ-ክርስትያናት በርካታ ናቸው። በዚሁ መሰረት የቀጥታ የኢንተርኔት መንፈሳዊ አገልግሎት የሚሰጡ ፓስተሮችም እንዳሉ የቢቢሲ የቀደመ ዘገባ ያመለክታል።
የቤተ-ክርስትያን ድረ-ገፆችንንና የፌስቡክ ገፆችን የሚጎበኙ ብዙዎች የሚጠቀሙት ሞባይላቸውን ነው።
በተመሳሳይ ለሙስሊሞችና ለመስኪዶች ይሆን ዘንድ የተዘረጋ ተመሳሳይ የኢነተርኔት ሥርዓትም አለ። ይህ ዳይሬክተሪ ሲሆን ለሙስሊም ቱሪስቶች መረጃዎችን በመስጠት ያገለግላል።
በተለይም ከእስልምና ጋር የተያያዘ የአንድ ቦታን ህግ ለማያውቁ እጅግ ጠቃሚ እንደሆነ ተቀምጧል። የሃላል ሬስቶራንቶች፣ ሃላል ማረፊያዎችና እንደ መቃብር ስፍራ ያሉትን በሚመለከት መረጃ ማግኘት ይቻላል።
በተመሳሳይ በተለያየ ስፍራና በተለያየ ሰዓት የሚደረግን ፀሎት የሚመለከት መረጃ ማግኘትም ይቻላል።
እዚህ ድረ-ገፅ ላይ ለማስተዋወቅ ከ26 እስከ 260 ፓውንድ የሚጠይቅ ሲሆን በጎ አድራጎት ተቋማትና የሙስሊም አገልግሎት ተቋማት ግነ በነፃ እንዲያስተዋውቁ ይፈቀዳል።