ስልክዎ ጥሩ አሽከርካሪ ሊያደርግዎ እንደሚችል ያስባሉ?
ቱዶር ኮባላስ የተባለ ሮማኒያዊ ወጣት በአንድ ወቅት ስልክ እያናገረ ሲነዳ መኪና ተጋጭቶ ይተርፋል። ከዚያም ስልክ በአግባቡ ካልተጠቀሙበት የመሳሪያ ያህል አጥፊ መሆኑን በመረዳት ሌሎችም እያሽከረከሩ ስልክ እንዳይጠቀሙ የሚያበረታታ መንገድ ይዘይዳል።
ሴፍ ድራይቭ (ጥንቃቄ ያልተለየው ማሽከርከር) በሚል ኮባላር ይሆናል ያለውን እርምጃ ጀመረ። ሴፍ ድራይቭ የሞባይል መተግበሪያ (አፕ) ሲሆን አሽከርካሪዎች አስር ኪሎ ሜትር እንደተጓዙ ስልካቸው የመቆለፍ ምልክት ያሳያል ከዚያች ደቂቃ ጀምሮ ስልካቸውን ምንም ሳይመለከቱ ያሽከረከሩ ሾፌሮች ነጥብ ይመዘገባል።
እነዚህ ነጥቦች ተጠራቅመው ደግሞ በራሱ በሴፍ ድራይቭ ሱፐርማርኬት ቅናሸ ያስገኛሉ።
በተቃራኒው እያሽከረከሩ ስልካቸውን ለመመልከት የሞከሩ ግን ነጥብ ይቀነስባቸዋል።
ይህ ቀላል አሰራር እስካሁን በዓለም አቀፍ ደረጃ መቶ ሺህ የሚሆኑ ተጠቃሚዎችን መሳብ የቻለ ሲሆን፤ ሰላሳ የንግድ አጋሮችንም ማፍራት ችሏል። ከነዚህ የንግድ አጋሮች መካከልም የኢንሹራንስ ኩባንያዎች ይገኙባቸዋል።
ኮባላስ ታዳጊ ሾፌሮች ላይ ያተኮረ ማይልዝ የተሰኘ ሌላ የሞባይል መተግበሪያ ፈጥሯል። "ልጆቻቸውንና ወጣቶችን ማስተማር በሚፈልጉ አሜሪካዊያንን ጥያቄ መሰረት በማድረግ ነው ይህን መተግበሪያ የሰራሁት"ብሏል።
በተመሳሳይ የዚህኛው መተግበሪያ አሰራርም ቀላል ነው። በጥንቃቄ የሚያሽከረክሩ ታዳጊዎች በማይልዝ አማካኝነት ከወላጆቻቸውና ከዘመዶቻቸው ሽልማት ያገኛሉ።
የኮባላዝ አገር ሮማኒያ በመኪና አደጋ ስሟ በክፉ የሚጠራ ነው። በአጠቃላይ አውሮፓ ከሚሊዮኖች 51.1 የሚሆኑ ህይወታቸውን የሚያጡት በመኪና አደጋ ነው።
በሮማኒያ ደግሞ ይህ ቁጥር እጥፍ ይሆናል።
የዓለም ጤና ድርጅት መረጃ እንደሚያሳየው በየዓመቱ በዓለም አቀፍ ደረጃ 1.25 ሚሊዮን ሰዎች በመኪና አደጋ ህይወታቸውን ያጣሉ።
ለዚህ ደግሞ ለአብዛኛው አደጋ ስልክ እያነጋገሩ ማሽከርከር አይነተኛ ምክንያት ነው። ስልክ እያናገሩ የሚያሽከረክሩ አራት እጥፍ ለአደጋ የተጋለጡ መሆናቸውን የድረጅቱ መረጃ ያሳያል።
ይህንን ታሳቢ በማድረግ በርካታ የቴክኖሎጂ ኩባንያዎች ስልክ እያነጋገሩ የሚፈጠርን ችግር ለመቅረፍ የተለያዩ ጥረቶችን እያደረጉ ነው።
ስማርት ስልኮች ለአደጋ ምክንያት እየሆኑ ቢሆንም ጥንቃቄ ለተሞላበት ማሽከርከርም ያግዙ ዘንድ መዋል እንደሚችሉ ማሳየት ግባቸው መሆኑን መቀመጫውን አሜሪካ ያደረገ ኩባንያ ሥራ አስኪያጅ የሆኑት ባላክሪሻናን ይናገራሉ።
ይህ ኩባንያም ድራይቭ ዌል የተባለ ሞባይል መተግበሪያ ሰርቷል። በተመሳሳይ ይህ ዘዴም አሽከርካሪዎች ምን ያህል ጊዜ በስልካቸው ይረበሻሉ የሚለውን የሚመዘግብ ነው።
በሚመዘገበው ነጥብ መሰረት አሽከርካሪዎች ከጓደኞቻቸውና ከዘመዶቻቸው ጋር ይወዳደራሉ።
የስልኮች ችግር አሁንም አሁንም እየጮሁና የመልዕክት ድምፅ እያሰሙ አሽከርካሪዎችን መረበሻቸው ነው። ነገር ግን እነዚህኑ ስልኮች የትራፊክ አደጋን ለመቀነስ መጠቀም ይቻላል።
አካሄዱም ጥሩ ውጤት እያስገኘ እንደሆነ የእንግሊዝን ጨምሮ የተለዩ አገራት ትራፊክ አደጋዎች መከላከል ተቋማት ያስታውቃሉ።
ለምሳሌ የሞባይል ስልኮችን ተፅእኖ ለመቀነስ የስልክ መልዕክቶችን በድምፅ የሚቀይር መተግበሪያ ተሰርቷል። በተመሳሳይ እያሽከረከሩ ያሉ ሰዎች መልስ መስጠት ቢፈልጉ ያን በድምፅ ማድረግ ይችላሉ።
መተግበሪያው መልዕክቶችን፣ ኢሜሎችንና የማህበራዊ ድረ-ገፅ መልዕክቶችን ወደ ድምፅ መቀየር ይችላል። በተጨማሪም ማንኛውንም ቋንቋ ማንበብ የሚችል ሲሆን ምላሽ መስጠት የሚችልው ግን በተወሰኑ ቋንቋዎች ብቻ ነው።
አዳዲስ መኪናዎች መልዕክትን በድምፅ የማንበብ እድል የሚሰጡ ቢሆንም ምላሽ መስጠትን ግን የሚፈቅዱ አይደሉም። ስለዚህ የሞባይል መተግበሪያዎቹ ዓይነተኛ መፍትሄ ናቸው።
ይህ መልዕክትን ወደ ድምፅ የሚቀይር የሞባይል መተግበሪያ ሃያ ሁለት ሺህ ተጠቃሚዎች አሉት።
አንድ ጥያቄ ግን እየተነሳ ነው። እጆች ነፃ መሆናቸው ከአደጋ ነፃ ያደርጋል ወይ? የሚል።
ምክንያቱም አሽከርካሪዎች በድምፅ መልዕክት ሲቀበሉና ሲመልሱም ሃሳባቸው ሊሰረቅ ይችላልና። ከዚህ በመነሳት ጉዞ ከመጀመር በፊት የስልክ መልዕክት ማሳያን ሙሉ በሙሉ ማጥፋት የተሻለው እርምጃ እንደሆነ እየተገለፀ ነው።