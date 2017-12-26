ኔማርና የ6 ቢሊዮን ዶላሩ የእግር ኳስ ተጫዋቾች ገበያ
የእግር ኳስ ተጫዋቾች ዝውውርና ሽያጭ የስፖርት ገፆችን አልፎ በአጠቃላይ የመገናኛ ብዙሃን አበይት ጉዳይ ከሆነ ቆይቷል።
በዚህ በማለቅ ላይ ባለው የአውሮፓውያኑ ዓመት የብራዚሉን ኮከብ ኔማርን ከባርሴሎና ለመንጠቅ ፓሪስ ሴንት ጀርሜን ያስቀመጠው ገንዘብ የገበያውን ክብረ ወሰን የሰበረ ነበር።
ለኔማር ሸያጭ የቀረበው 222 ሚሊዮን ዩሮ እንደ አውሮፓውያኑ 2016 ላይ የጁቬንቱሱን ፖል ፖግባ ወደ ማንችስተር ለማዘዋወር የወጣውን 89 ሚሊዮን ፓውንድ እጥፍ በላይ ነው።
ይህ እጅግ ከፍተኛ ገንዘብ የሚያሳየው ትልቅ የንግድ ኢንዱስተሪ አለም ላይ እየተፈጠረ መሆኑን ነው።ይህ ኢንዱስትሪ በአለም አቀፍ ገበያም ዋነኛ ተሳታፊ እየሆነ መምጣቱን ነው።
የአለም እግርኳሱ መሪ አካል የሆነው ፊፋ መረጃ እንደሚያሳየው በአውሮፓውያኑ 2017 በአጠቃላይ 15291 አለም አቀፍ የተጫዋቾች ዝውውር የተደረገ ሲሆን በዚህም 6 ቢሊዮን ዶላር ተንቀሳቅሷል።
አለም አቀፍ ዝውውሮች ከአንድ አገር ወደ ሌላ አገር የሚደረጉ የተጫዋቾች ዝውውር ሲሆኑ ሌላው ደግሞ በአንድ አገር ውስጥ ከክለብ ክለብ የሚደረግ የተጫዋቾች ዝውውር ነው።
ቻይና ገንዘብ እያፈሰሰች ነው
የአለም እግርኳስ ቢዝነስ ኤክስፐርት የሆኑት ሃሪ ፊሊፕ እንደሚሉት ለእግር ኳሱ ዘርፍ ገበያ መጧጧፍ ሁለት ምክንያቶች አሉ።
"የመጀበሪያው የቻይና ወደ መድረኩ መምጣትና ትልቅ ገንዘብ ለማፍሰስ ፍቃደኛ መሆን ነው።ሁለተኛው ደግሞ ከቴሌቪዥን የሚያገኙት ገቢ ምስጋና ይግባውና የእንግሊዝ ፕሪሚየም ሊግ ክለቦች የገንዘብ አቅም መዳበር ነው።እነዚህ ነገሮች ገበያውን አድርተውታል።"ይላሉ
እንደ አውሮፓውያኑ ባለፈው ዓመት የቻይና ክለቦች በተጫዋች ግዥ 451 ሚሊዮን ዶላር ወጪ አድርገዋል።ይህ ደግሞ በዓለም አቀፍ ገበያው ከእንግሊዝ ቀጥሎ አምስተኛ ከፋይ አድርጓቸዋል።
ጀርመን፣ጣልያንና ስፔንም ለተጫዋች ግዥ ትልልቅ ገንዘብ በማውጣት የሚጠቀሱ ናቸው።
በቻይና ለተጫዋች ግዥ ትልልቅ ብር ማውጣት በፕሬዚዳንት ዢፒንግ ይሁን የተባለ እርምጃ ነው።ምክንያቱም ቻይናን ትልቅ የእግር ኳስ አገር የማድረግ እቅድ አላቸውና።
ምናልባትም ቻይና አንድ ቀን የአለም ዋንጫ አዘጋጅታ ራሷ ታስቀረዋለች።
የቻይና ክለቦች በተለይም ተጫዋቾቹ አውሮፓውያን ይሁኑም አይሁኑ ከአውሮፓ ለሚሄዱ ተጫዋቾች ከፍተኛ ገንዘብ እየሰጡ ነው
የፊፋ መረጃ እንደሚያሳየው በገበያው በከፍተኛ ሁኔታ እየተዘዋወሩ ያሉት የደቡብ አሜሪካ በተለይም የአረጀንቲናና ብራዚል ተጫዋቾች ናቸው።
ከእነዚህ አገራት ለሚወጡ ተጫዋቾች በትልልቅ ገንዘብ መሸጥ ህይወትን መለወጫና ቤተሰብን መርጃ መንገድም እየሆነ መሆኑንም ፊሊፕ ይናገራሉ።
ብራዚልም በአለም አቀፉ የተጫቾች ገበያ የሚሸጡ ተጫዋቾችን ማምረት ብቻም ሳይሆን ከንግዱም ተጠቃሚም እየሆነች መረጃዎች ያመለክታሉ።
በዚህ የአለም አቀፍ ተጫዋቾች ገበያ በጥሩ ዋጋ ይሸጣሉ ተብሎ የሚገመቱ ተጫዋቾችን የማከማቸት ነገርም እንደ ችግር ዕየተስተዋለ ነው።
በዚህ መልኩ ተጫዋቾችን በመያዝ ቼልሲ በተወሰነ መልኩ ማንችስተርመ ይጠቀሳሉ።ይህ ምናልባትም ጥሩ የሃብት ማኔጅመንት ሊባል ይችል ይሆናል።
በሌላ በኩል የአውሮፓ እግር ኳስ ፌደሬሽን ኢክለቦች ጠጫዋች ሲያስፈርሙ በብድር ሳይሆን ከገቢያቸው በማንሳት መሆን እንዳለበት ይህም በተጫዋቾች ገበያ ፍትሃዊነትን እንደሚያሰፍን ይታመናል።
ይህ ችግር የሚሆነው ክለቦች ተጫዋቾች ለመግዛት የሚያወጡት ገንዘብ በከፍተኛ ሁኔታ እየተተኮሰ ሲሄድ ማስቆም ሳይቻል ሲቀር ነው።
በመጭው የፈረንጆች ዓመት መጀመሪያ ላይ የዝውውር መስኮቶች እንግሊዝን ጨምሮ በአምስት የአውሮፓ ሊጎች የሚከፈቱ ሲሆን በቻይናና በብራዚል ተመሳሳይ ይሆናል።
ለዚህ ደግሞ ተጫዋቾች፣ ክለቦችና ኤጀንቶች አሁን ላይ እያሟሟቁ ነው።በውጤቱም በመጭው የአውሮፓውያኑ 2018 ገበያው ይበልጥ ይደራል ተብሎ ይጠበቃል።