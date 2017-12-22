ጣሊያናዊው 'የሞት አምቡላንስ' ሠራተኛ በቁጥጥር ስር ዋለ
በጣሊያኗ ደሴት ሲሲሊ የሚኖር የአምቡላንስ ሰራተኛ ከቀብር ማስፈፀም ገንዘብ ለማግኘት ሲል ህሙማንን ይገላል በሚል ተጠርጥሮ በቁጥጥር ስር መዋሉን ፖሊስ አስታወቀ።
ግለሰቡ ሦስት ፅኑ ህሙማንን ወደቤታቸው እያደረሳቸው እያለ መርፌ ወግቶ በመግደል ነው የተጠረጠረው።
ለእያንዳንዱ አስክሬን 300 ዮሮ (265 ፓውንድ) ክፍያ ተቀብሏልም ተብሏል።
የጣልያን መገናኛ ብዙሃን የዚህ 'የሞት አምቡላንስ' የወንጀል ዜናን ሲቀባበሉት ነበር።
ፖሊስ በቁጥጥር ስር ያዋለው ተጠርጣሪ ግለሰብ የቀድሞ የማፊያ ቡድን አባል የነበረ መሆኑን የገለፀ ሲሆን፤ ለካታኒያ ከተማ ባለስልጣናት እና የምርመራ ዘገባ ለሚሰራ የቴሌቪዥን ፕሮግራም መረጃ ሰጥቷል። የአምቡላንሱ ሰራተኛ ሆን ብሎ ነፍስ በማጥፋት ወንጀል ተከሷል።
ተጠራጥሪው ህሙማኑን ወደ ሚኖሩበት ቢያንካቪላ ይዟቸው ሲሄድ በወጋቸው መርፌ ምክንያት በደም መርጋት እንዲሞቱ እንዳደረጋቸው ተጠርጥሯል።
የ42 ዓመቱ ሰራተኛ በሐዘን ላይ ያሉ ቤተሰቦችን ከሲሲሊ የማፊያ ቡድን ጋር ግንኙነት ላለው የቀብር አስፈፃሚ በመጠቆም ኮሚሽን እንደሚቀበል ታውቋል።
ዘገባዎች እንደሚያሳዩት ይህ ተግባር ከ2012 ጀምሮ እየተፈፀመ እንደሆነ እና ሌሎች ተበዳዮችም ሊኖሩ እንደሚችሉ ነው።
ምርመራውን እያደረጉ ያሉ አካላት እንዳሉት በቢያንካቪላ በርካታ ሞቶች እየተመዘገቡ ሲሆን እስካሁን ግን 12 ብቻ ሊመለከቷቸው የሚገቡ ጉዳዮች እንደገጠሟቸው እና ሌሎች ሦስት ደግሞ ለክስ እንደቀረቡ ተናግረዋል።