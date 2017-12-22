ኢትዮጵያ የእየሩሳሌምን የእስራኤል ዋና ከተማነት ከተቃወሙት አንዷ ነች
የተባበሩት መንግሥታት ጠቅላላ ጉባኤ አሜሪካ እየሩሳሌምን የእስራኤል ዋና ከተማ እንደሆነች የሰጠችውን እውቅና እንድታነሳ የሚጠይቀውን ውሳኔ በከፍተኛ ድምፅ ደገፈ።
ውሳኔው እንደሚለው የእየሩሳሌም ከተማን በተመለከተ የሚቀርብ ውሳኔ ተቀባይነት ስለማይኖረው ውድቅ ሊሆን ይገባል ይላል።
አስገዳጅነት የሌለው ይህ ውሳኔ ከ128 ሃገራት ድጋፍን ሲያገኝ፣ 35 ሃገራት ደግሞ ድምፅ ከመስጠት ተቆጥበዋል ቀሪዎቹ 9 ሃገራት ደግሞ የተቃውሞ ድምፅ ሰጥተዋል።
የተባበሩት መንግሥታት ይህንን ውሳኔ ከማሳለፉ ቀደም ብሎ ዶናልድ ትራምፕ ከአሜሪካ ተቃራኒ በመቆም ውሳኔውን የሚደግፉ መንግሥታት ከሃገራቸው የሚያገኙት የገንዘብ ድጋፍ እንደሚቋረጥባቸው አስጠንቅቀው ነበር።
ኢትዮጵያ የተባበሩት መንግሥታትን ውሳኔ ከደገፉት 129 ሃገራት መካከል አንገዷ ስትሆን በርካታ የአፍሪካ ሃገራትም ውሳኔውን ደግፈዋል። በተጨማሪም አራቱ የፀጥታው ምክር ቤት አባላት ቻይና፣ ሩሲያ፣ ፈረንሳይ እና እንግሊዝ እንዲሁም የአሜሪካ ወዳጅ የሆኑ አረብ ሃገራት ውሳኔውን ደግፈዋል።
ከአሜሪካ እና እስራኤል በተጨማሪ ጓቲማላ፣ ሆንዲዩራስ፣ የማርሻል ደሴቶች፣ ማክሮኔዢያ፣ናውሩ እና ቶጎ ውሳኔውን የተቃወሙት ናቸው።
ሃያ አንድ ሃገራት ደግሞ ድምፅ በሚሰጥበት እለት በስብሰባው ላይ ሳይሳተፉ ቀርተዋል።